https://ria.ru/20210512/koronavirus-1731969637.html

Мурашко заявил о сокращении общего числа пациентов с COVID-19 в России

Мурашко заявил о сокращении общего числа пациентов с COVID-19 в России

Общее количество пациентов с коронавирусом, наблюдающихся у врача и нуждающихся в стационаре, в России сократилось чуть более чем на 2%, сообщил министр... РИА Новости, 12.05.2021

2021-05-12T15:27

2021-05-12T15:27

2021-05-12T15:27

распространение коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

коронавирусы

михаил мурашко

здоровье - общество

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/0c/18/1590812524_0:188:3152:1960_1920x0_80_0_0_fea479a6e4a991a94e6d7c45493c3c01.jpg

МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Общее количество пациентов с коронавирусом, наблюдающихся у врача и нуждающихся в стационаре, в России сократилось чуть более чем на 2%, сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко."Те мероприятия, которые проводились по поручению президента, - это майские праздники и дополнительные выходные дни - дали свой результат. Общее количество пациентов, наблюдающихся на учете у врача и нуждающихся в стационаре, сократилось чуть более чем на 2%. И общее количество пациентов сегодня, получающих лечение по поводу коронавирусной инфекции или с подозрением на нее, составляет 290 тысяч", - сказал Мурашко в эфире телеканала "Россия 24".

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, коронавирусы, михаил мурашко, здоровье - общество, общество