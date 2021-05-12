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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210512/koronavirus-1731969637.html
Мурашко заявил о сокращении общего числа пациентов с COVID-19 в России
Мурашко заявил о сокращении общего числа пациентов с COVID-19 в России
Общее количество пациентов с коронавирусом, наблюдающихся у врача и нуждающихся в стационаре, в России сократилось чуть более чем на 2%, сообщил министр... РИА Новости, 12.05.2021
2021-05-12T15:27
2021-05-12T15:27
распространение коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
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михаил мурашко
здоровье - общество
общество
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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Общее количество пациентов с коронавирусом, наблюдающихся у врача и нуждающихся в стационаре, в России сократилось чуть более чем на 2%, сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко."Те мероприятия, которые проводились по поручению президента, - это майские праздники и дополнительные выходные дни - дали свой результат. Общее количество пациентов, наблюдающихся на учете у врача и нуждающихся в стационаре, сократилось чуть более чем на 2%. И общее количество пациентов сегодня, получающих лечение по поводу коронавирусной инфекции или с подозрением на нее, составляет 290 тысяч", - сказал Мурашко в эфире телеканала "Россия 24".
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, коронавирусы, михаил мурашко, здоровье - общество, общество

Мурашко заявил о сокращении общего числа пациентов с COVID-19 в России

15:27 12.05.2021
 
© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанкМинистр здравоохранения РФ Михаил Мурашко
Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко - РИА Новости, 1920, 12.05.2021
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Общее количество пациентов с коронавирусом, наблюдающихся у врача и нуждающихся в стационаре, в России сократилось чуть более чем на 2%, сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.
"Те мероприятия, которые проводились по поручению президента, - это майские праздники и дополнительные выходные дни - дали свой результат. Общее количество пациентов, наблюдающихся на учете у врача и нуждающихся в стационаре, сократилось чуть более чем на 2%. И общее количество пациентов сегодня, получающих лечение по поводу коронавирусной инфекции или с подозрением на нее, составляет 290 тысяч", - сказал Мурашко в эфире телеканала "Россия 24".
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Распространение коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияКоронавирусыМихаил МурашкоЗдоровье - ОбществоОбщество
 
 
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