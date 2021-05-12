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Мурашко заявил о сокращении общего числа пациентов с COVID-19 в России
Мурашко заявил о сокращении общего числа пациентов с COVID-19 в России
Общее количество пациентов с коронавирусом, наблюдающихся у врача и нуждающихся в стационаре, в России сократилось чуть более чем на 2%, сообщил министр... РИА Новости, 12.05.2021
2021-05-12T15:27
2021-05-12T15:27
2021-05-12T15:27
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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Общее количество пациентов с коронавирусом, наблюдающихся у врача и нуждающихся в стационаре, в России сократилось чуть более чем на 2%, сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко."Те мероприятия, которые проводились по поручению президента, - это майские праздники и дополнительные выходные дни - дали свой результат. Общее количество пациентов, наблюдающихся на учете у врача и нуждающихся в стационаре, сократилось чуть более чем на 2%. И общее количество пациентов сегодня, получающих лечение по поводу коронавирусной инфекции или с подозрением на нее, составляет 290 тысяч", - сказал Мурашко в эфире телеканала "Россия 24".
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