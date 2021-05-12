https://ria.ru/20210512/koronavirus-1731967690.html

Голикова рассказала, когда в России появится "санитарный щит"

Голикова рассказала, когда в России появится "санитарный щит"

Россия научилась быстро выявлять и реагировать на биологические угрозы, разработан так называемый "санитарный щит", осталось доработать некоторые элементы... РИА Новости, 12.05.2021

2021-05-12T15:20

2021-05-12T15:20

2021-05-12T15:25

распространение коронавируса

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россия

коронавирусы

здоровье - общество

татьяна голикова

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Россия научилась быстро выявлять и реагировать на биологические угрозы, разработан так называемый "санитарный щит", осталось доработать некоторые элементы системы, "и мы будем защищены", сообщила вице-премьер Татьяна Голикова."Это одна из наших инициатив и стратегий, которую мы разрабатываем вместе с Роспотребнадзором, вместе с министерством здравоохранения. Базируется она на тех уроках, которые мы извлекли и продолжаем извлекать из пандемии", - сказала она журналистам.Голикова напомнила, что в декабре был принят закон о биологической безопасности."По сути, впервые в России появилась нормативная база, которая позволяет - ну мы еще будем принимать ряд нормативных документов правительства - но которая позволяет нам на сегодняшний день реагировать на те угрозы, которые существуют в мире и внутри страны для человека, которые не являются управляемыми в прямом смысле этого слова", - сказала вице-премьер.Она также добавила, что речь идет не только о санитарной охране границ по периметру и создании современных лабораторий, которые позволяют своевременно выявлять биологические риски.

https://ria.ru/20210421/lekarstva-1729253772.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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