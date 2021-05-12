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https://ria.ru/20210512/koronavirus-1731967690.html
Голикова рассказала, когда в России появится "санитарный щит"
Голикова рассказала, когда в России появится "санитарный щит"
Россия научилась быстро выявлять и реагировать на биологические угрозы, разработан так называемый "санитарный щит", осталось доработать некоторые элементы... РИА Новости, 12.05.2021
2021-05-12T15:20
2021-05-12T15:25
распространение коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
коронавирусы
здоровье - общество
татьяна голикова
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Россия научилась быстро выявлять и реагировать на биологические угрозы, разработан так называемый "санитарный щит", осталось доработать некоторые элементы системы, "и мы будем защищены", сообщила вице-премьер Татьяна Голикова."Это одна из наших инициатив и стратегий, которую мы разрабатываем вместе с Роспотребнадзором, вместе с министерством здравоохранения. Базируется она на тех уроках, которые мы извлекли и продолжаем извлекать из пандемии", - сказала она журналистам.Голикова напомнила, что в декабре был принят закон о биологической безопасности."По сути, впервые в России появилась нормативная база, которая позволяет - ну мы еще будем принимать ряд нормативных документов правительства - но которая позволяет нам на сегодняшний день реагировать на те угрозы, которые существуют в мире и внутри страны для человека, которые не являются управляемыми в прямом смысле этого слова", - сказала вице-премьер.Она также добавила, что речь идет не только о санитарной охране границ по периметру и создании современных лабораторий, которые позволяют своевременно выявлять биологические риски.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, коронавирусы, здоровье - общество, татьяна голикова, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

Голикова рассказала, когда в России появится "санитарный щит"

15:20 12.05.2021 (обновлено: 15:25 12.05.2021)
 
© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова во время брифинга в Доме правительства РФ
Заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова во время брифинга в Доме правительства РФ - РИА Новости, 1920, 12.05.2021
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Россия научилась быстро выявлять и реагировать на биологические угрозы, разработан так называемый "санитарный щит", осталось доработать некоторые элементы системы, "и мы будем защищены", сообщила вице-премьер Татьяна Голикова.
"Это одна из наших инициатив и стратегий, которую мы разрабатываем вместе с Роспотребнадзором, вместе с министерством здравоохранения. Базируется она на тех уроках, которые мы извлекли и продолжаем извлекать из пандемии", - сказала она журналистам.
Голикова напомнила, что в декабре был принят закон о биологической безопасности.
"По сути, впервые в России появилась нормативная база, которая позволяет - ну мы еще будем принимать ряд нормативных документов правительства - но которая позволяет нам на сегодняшний день реагировать на те угрозы, которые существуют в мире и внутри страны для человека, которые не являются управляемыми в прямом смысле этого слова", - сказала вице-премьер.
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Она также добавила, что речь идет не только о санитарной охране границ по периметру и создании современных лабораторий, которые позволяют своевременно выявлять биологические риски.

Но и это очень быстрое реагирование на то, чтобы выявлять. Мы приобрели очень хороший опыт в разработке тест-систем. Мы приобрели очень хороший опыт быстрой разработки вакцин. И сегодня мы уже имеем ряд платформенных решений, которые реально позволяют нам быстро это делать. И в некотором смысле вселяют уверенность, что еще немного нам поработать над некоторыми элементами этой системы, и мы будем защищены.

Заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова во время брифинга в Доме правительства РФ
Татьяна Голикова
вице-премьер России
 
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