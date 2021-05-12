Голикова рассказала, когда в России появится "санитарный щит"
15:20 12.05.2021 (обновлено: 15:25 12.05.2021)
© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова во время брифинга в Доме правительства РФ
МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Россия научилась быстро выявлять и реагировать на биологические угрозы, разработан так называемый "санитарный щит", осталось доработать некоторые элементы системы, "и мы будем защищены", сообщила вице-премьер Татьяна Голикова.
"Это одна из наших инициатив и стратегий, которую мы разрабатываем вместе с Роспотребнадзором, вместе с министерством здравоохранения. Базируется она на тех уроках, которые мы извлекли и продолжаем извлекать из пандемии", - сказала она журналистам.
Голикова напомнила, что в декабре был принят закон о биологической безопасности.
"По сути, впервые в России появилась нормативная база, которая позволяет - ну мы еще будем принимать ряд нормативных документов правительства - но которая позволяет нам на сегодняшний день реагировать на те угрозы, которые существуют в мире и внутри страны для человека, которые не являются управляемыми в прямом смысле этого слова", - сказала вице-премьер.
Она также добавила, что речь идет не только о санитарной охране границ по периметру и создании современных лабораторий, которые позволяют своевременно выявлять биологические риски.
Но и это очень быстрое реагирование на то, чтобы выявлять. Мы приобрели очень хороший опыт в разработке тест-систем. Мы приобрели очень хороший опыт быстрой разработки вакцин. И сегодня мы уже имеем ряд платформенных решений, которые реально позволяют нам быстро это делать. И в некотором смысле вселяют уверенность, что еще немного нам поработать над некоторыми элементами этой системы, и мы будем защищены.