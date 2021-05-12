https://ria.ru/20210512/koronavirus-1731872275.html

Выявлены симптомы COVID-19, повышающие риск смерти в шесть раз

Выявлены симптомы COVID-19, повышающие риск смерти в шесть раз

Согласно результатам анализа, проведенного Международным консорциумом по исследованию неврологической дисфункции при COVID (GCS-NeuroCOVID), проблемы в этой... РИА Новости, 12.05.2021

2021-05-12T03:26

2021-05-12T03:26

2021-05-12T03:26

наука

коронавирус covid-19

здоровье

великобритания

в мире

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МОСКВА, 12 мая — РИА Новости. Согласно результатам анализа, проведенного Международным консорциумом по исследованию неврологической дисфункции при COVID (GCS-NeuroCOVID), проблемы в этой сфере возникают более чем у 80 процентов пациентов, госпитализированных с коронавирусной инфекцией, а риск смерти при наличии неврологических осложнений возрастает в шесть раз. Статья опубликована в журнале JAMA Network Open.В отчете отмечается, что из 3744 госпитализированных взрослых пациентов с COVID-19 82 процента имели неврологические симптомы: примерно четыре из десяти пациентов сообщали о головных болях, а трое из десяти заявляли, что потеряли обоняние или вкус. Из неврологических диагнозов, поставленных в клинике, наиболее распространенным (почти половина пациентов) была острая энцефалопатия, за которой следовали: кома (17 процентов) и инсульт (шесть процентов). Часто пациенты находились в состоянии измененного сознания, были подавленными или, наоборот, возбужденными.Ученые также установили, что наличие ранее существовавшего у пациента неврологического состояния любого типа — от заболеваний головного, спинного мозга и нервной системы до хронической мигрени, деменции или болезни Альцгеймера — вдвое увеличивало риск развития неврологических осложнений, связанных с COVID-19. Авторы отчета отмечают, что среди тех, кто победил болезнь, пациенты с неврологическими симптомами хуже реабилитируются и их долгосрочные перспективы в отношении полного выздоровления более неопределенные.Индекс массы тела и риски при COVID-19Ранее журнал Lancet Diabetes & Endocrinology опубликовал результаты первого крупномасштабного исследования связи между индексом массы тела (ИМТ) и COVID-19. Авторы, изучившие медицинские записи почти семи миллионов британцев, пришли к выводу, что не только избыточный, но и недостаточный вес увеличивает риск тяжелого течения заболевания.Основой для исследования послужила британская общемедицинская база данных QResearch. Авторы просмотрели 6,9 миллиона записей, сделанных с 24 января (момента регистрации первого случая заражения в Великобритании) по 30 апреля 2020 года, и отобрали более 20 тысяч пациентов, госпитализированных во время первой волны COVID-19, по которым имелись данные об ИМТ.Результаты показали, что риск тяжелой формы и смерти от COVID-19 растет у людей с ИМТ выше 23 (хотя это еще нормальный вес). Далее с увеличением ИМТ на каждую единицу риск госпитализации возрастает в среднем на пять процентов, а вероятность оказаться в отделении интенсивной терапии — на десять. И это не зависит от других отягчающих факторов, включая диабет второго типа.При этом авторы выявили несколько интересных закономерностей. Во-первых, избыточный вес наиболее существенно влияет на тяжесть COVID-19 у молодых людей в возрасте от 20 до 39 лет. После 60 лет эта зависимость снижается, а у пожилых старше 80 лет вес вообще мало сказывается на течении болезни.Связь темпа ходьбы и риска смерти от коронавирусаЛюди, которые ходят медленно, имеют почти в четыре раза выше шанс умереть от COVID-19 по сравнению с теми, кто предпочитает быстрый темп ходьбы, об этом в марте сообщило издание The Daily Mail со ссылкой на исследование ученых Университета Лестера.Авторы работы проанализировали показатели более 412 тысяч людей из Биобанка Великобритании (база медицинских и генных данных полумиллиона граждан королевства в возрасте от 40 до 69 лет), изучив взаимосвязи между заболеваемостью COVID-19, весом и темпом ходьбы.Специалисты выяснили, что люди с медленным темпом ходьбы умирали от коронавируса в 3,75 раза чаще. Кроме того, у людей с нормальным весом, ходящих медленно, в 2,5 раза выше риск развития тяжелой формы COVID-19, чем у людей с лишним весом, но быстрым шагом.При этом риски оказались одинаково высоки у медлительных людей как с нормальным весом, так и с ожирением.По мнению ученых, люди с быстрым темпом ходьбы имеют более здоровую сердечно-сосудистую систему, что может оказывать влияние на течение болезни. Однако точная причина полученных результатов все же остается неясной, признали исследователи.

https://ria.ru/20210501/risk-1730802879.html

https://ria.ru/20210511/koronavirus-1731717349.html

https://ria.ru/20210426/serdtsa-1729950865.html

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коронавирус covid-19, здоровье, великобритания, в мире