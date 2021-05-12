https://ria.ru/20210512/kitay-1731896605.html
Американский бизнес сохраняет уверенность в китайском рынке
Американский бизнес сохраняет уверенность в китайском рынке
Действующие в КНР американские компании сохраняют уверенность в китайском рынке, говорится в белой книге "Американский бизнес в Китае", опубликованной Торговой... РИА Новости, 12.05.2021
2021-05-12T11:00
2021-05-12T11:00
2021-05-12T11:00
россия-китай: главное
китай
сша
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/05/0c/1731901855_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_6e1c427efe72715c6a2a22e1a2d5ae73.jpg
МОСКВА, 12 мая - Проект "Россия-Китай: Главное". Действующие в КНР американские компании сохраняют уверенность в китайском рынке, говорится в белой книге "Американский бизнес в Китае", опубликованной Торговой палатой США в КНР.Отмечается, что 85% американских компаний в КНР не задумываются о переносе производства или цепочек поставок из Китая. Две трети американских резидентов заявили о намерении расширить в 2021 году свои инвестиции в Китае на 1-10%.Американские предприниматели выразили надежду на скорейшее урегулирование американо-китайских торговых споров, которые отрицательно влияют на бизнес. Они подчеркнули, что скорейшая нормализация двусторонних торгово-экономических отношений поспособствует посткоронавирусному восстановлению не только национальных, но и глобальной экономики.Американская торговая палата в КНР объединяет 900 компаний и 4000 предпринимателей из США. Среди них – такие гиганты, как Coca-Cola, Dell, Wallmart и другие.
https://ria.ru/20210511/vlozheniya-1731796075.html
китай
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/05/0c/1731901855_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_f5b71413c566bc20b50b0137b5d3061a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
китай, сша