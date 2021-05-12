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Россия-Китай: Главное - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Россия-Китай: Главное
https://ria.ru/20210512/kitay-1731896605.html
Американский бизнес сохраняет уверенность в китайском рынке
Американский бизнес сохраняет уверенность в китайском рынке
Действующие в КНР американские компании сохраняют уверенность в китайском рынке, говорится в белой книге "Американский бизнес в Китае", опубликованной Торговой... РИА Новости, 12.05.2021
2021-05-12T11:00
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россия-китай: главное
китай
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МОСКВА, 12 мая - Проект "Россия-Китай: Главное". Действующие в КНР американские компании сохраняют уверенность в китайском рынке, говорится в белой книге "Американский бизнес в Китае", опубликованной Торговой палатой США в КНР.Отмечается, что 85% американских компаний в КНР не задумываются о переносе производства или цепочек поставок из Китая. Две трети американских резидентов заявили о намерении расширить в 2021 году свои инвестиции в Китае на 1-10%.Американские предприниматели выразили надежду на скорейшее урегулирование американо-китайских торговых споров, которые отрицательно влияют на бизнес. Они подчеркнули, что скорейшая нормализация двусторонних торгово-экономических отношений поспособствует посткоронавирусному восстановлению не только национальных, но и глобальной экономики.Американская торговая палата в КНР объединяет 900 компаний и 4000 предпринимателей из США. Среди них – такие гиганты, как Coca-Cola, Dell, Wallmart и другие.
https://ria.ru/20210511/vlozheniya-1731796075.html
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китай, сша

Американский бизнес сохраняет уверенность в китайском рынке

11:00 12.05.2021
 
© AP Photo / Andy WongМужчина в американском магазине одежды в торговом центре в Пекине
Мужчина в американском магазине одежды в торговом центре в Пекине - РИА Новости, 1920, 12.05.2021
© AP Photo / Andy Wong
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 мая - Проект "Россия-Китай: Главное". Действующие в КНР американские компании сохраняют уверенность в китайском рынке, говорится в белой книге "Американский бизнес в Китае", опубликованной Торговой палатой США в КНР.
Отмечается, что 85% американских компаний в КНР не задумываются о переносе производства или цепочек поставок из Китая. Две трети американских резидентов заявили о намерении расширить в 2021 году свои инвестиции в Китае на 1-10%.
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Американские предприниматели выразили надежду на скорейшее урегулирование американо-китайских торговых споров, которые отрицательно влияют на бизнес. Они подчеркнули, что скорейшая нормализация двусторонних торгово-экономических отношений поспособствует посткоронавирусному восстановлению не только национальных, но и глобальной экономики.
Американская торговая палата в КНР объединяет 900 компаний и 4000 предпринимателей из США. Среди них – такие гиганты, как Coca-Cola, Dell, Wallmart и другие.
 
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