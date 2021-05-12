https://ria.ru/20210512/kitay-1731896605.html

Американский бизнес сохраняет уверенность в китайском рынке

Американский бизнес сохраняет уверенность в китайском рынке

Действующие в КНР американские компании сохраняют уверенность в китайском рынке, говорится в белой книге "Американский бизнес в Китае", опубликованной Торговой... РИА Новости, 12.05.2021

2021-05-12T11:00

2021-05-12T11:00

2021-05-12T11:00

россия-китай: главное

китай

сша

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МОСКВА, 12 мая - Проект "Россия-Китай: Главное". Действующие в КНР американские компании сохраняют уверенность в китайском рынке, говорится в белой книге "Американский бизнес в Китае", опубликованной Торговой палатой США в КНР.Отмечается, что 85% американских компаний в КНР не задумываются о переносе производства или цепочек поставок из Китая. Две трети американских резидентов заявили о намерении расширить в 2021 году свои инвестиции в Китае на 1-10%.Американские предприниматели выразили надежду на скорейшее урегулирование американо-китайских торговых споров, которые отрицательно влияют на бизнес. Они подчеркнули, что скорейшая нормализация двусторонних торгово-экономических отношений поспособствует посткоронавирусному восстановлению не только национальных, но и глобальной экономики.Американская торговая палата в КНР объединяет 900 компаний и 4000 предпринимателей из США. Среди них – такие гиганты, как Coca-Cola, Dell, Wallmart и другие.

https://ria.ru/20210511/vlozheniya-1731796075.html

китай

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

китай, сша