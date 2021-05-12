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В СК установили обстоятельства и место приобретения оружия Галявиевым

В СК установили обстоятельства и место приобретения оружия Галявиевым

Следователи установили место приобретения устроившим стрельбу в Казани оружия и обстоятельства выдачи ему необходимых для этого документов, сообщила журналистам РИА Новости, 12.05.2021

2021-05-12T15:20

2021-05-12T15:20

2021-05-12T15:20

стрельба в школе в казани

россия

следственный комитет россии (ск рф)

казань

происшествия

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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Следователи установили место приобретения устроившим стрельбу в Казани оружия и обстоятельства выдачи ему необходимых для этого документов, сообщила журналистам официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.Во вторник, 11 мая, в результате стрельбы в гимназии №175 в Казани, по данным властей Татарстана, погибли семь детей и две учительницы, еще 23 человека пострадали. Глава республики Рустам Минниханов заявил, что стрельбу устроил 19-летний юноша, на него официально зарегистрировано оружие. СК возбудил уголовное дело по ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух и более лиц).

россия

казань

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

стрельба в школе в казани, россия, следственный комитет россии (ск рф), казань, происшествия