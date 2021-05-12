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В СК установили обстоятельства и место приобретения оружия Галявиевым
В СК установили обстоятельства и место приобретения оружия Галявиевым
Следователи установили место приобретения устроившим стрельбу в Казани оружия и обстоятельства выдачи ему необходимых для этого документов, сообщила журналистам РИА Новости, 12.05.2021
2021-05-12T15:20
2021-05-12T15:20
стрельба в школе в казани
россия
следственный комитет россии (ск рф)
казань
происшествия
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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Следователи установили место приобретения устроившим стрельбу в Казани оружия и обстоятельства выдачи ему необходимых для этого документов, сообщила журналистам официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.Во вторник, 11 мая, в результате стрельбы в гимназии №175 в Казани, по данным властей Татарстана, погибли семь детей и две учительницы, еще 23 человека пострадали. Глава республики Рустам Минниханов заявил, что стрельбу устроил 19-летний юноша, на него официально зарегистрировано оружие. СК возбудил уголовное дело по ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух и более лиц).
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стрельба в школе в казани, россия, следственный комитет россии (ск рф), казань, происшествия

В СК установили обстоятельства и место приобретения оружия Галявиевым

15:20 12.05.2021
 
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 12.05.2021
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Следователи установили место приобретения устроившим стрельбу в Казани оружия и обстоятельства выдачи ему необходимых для этого документов, сообщила журналистам официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.
"Следователями СК России установлены место приобретения (Ильназом) Галявиевым оружия, а также обстоятельства, связанные с выдачей ему необходимых для этого правоустанавливающих документов", - сказала она.
Во вторник, 11 мая, в результате стрельбы в гимназии №175 в Казани, по данным властей Татарстана, погибли семь детей и две учительницы, еще 23 человека пострадали. Глава республики Рустам Минниханов заявил, что стрельбу устроил 19-летний юноша, на него официально зарегистрировано оружие. СК возбудил уголовное дело по ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух и более лиц).
 
Стрельба в школе в КазаниРоссияСледственный комитет России (СК РФ)КазаньПроисшествия
 
 
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