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В СК установили обстоятельства и место приобретения оружия Галявиевым
В СК установили обстоятельства и место приобретения оружия Галявиевым
Следователи установили место приобретения устроившим стрельбу в Казани оружия и обстоятельства выдачи ему необходимых для этого документов, сообщила журналистам РИА Новости, 12.05.2021
2021-05-12T15:20
2021-05-12T15:20
2021-05-12T15:20
стрельба в школе в казани
россия
следственный комитет россии (ск рф)
казань
происшествия
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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Следователи установили место приобретения устроившим стрельбу в Казани оружия и обстоятельства выдачи ему необходимых для этого документов, сообщила журналистам официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.Во вторник, 11 мая, в результате стрельбы в гимназии №175 в Казани, по данным властей Татарстана, погибли семь детей и две учительницы, еще 23 человека пострадали. Глава республики Рустам Минниханов заявил, что стрельбу устроил 19-летний юноша, на него официально зарегистрировано оружие. СК возбудил уголовное дело по ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух и более лиц).
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стрельба в школе в казани, россия, следственный комитет россии (ск рф), казань, происшествия