https://ria.ru/20210512/kazan-1731881683.html

Жители Казани несут цветы к школе, где произошла стрельба

Жители Казани несут цветы к школе, где произошла стрельба

Жители Казани утром в среду продолжают нести цветы к стихийно образовавшимся мемориалам вдоль улицы, где накануне в школе произошла стрельба, передает... РИА Новости, 12.05.2021

2021-05-12T08:44

2021-05-12T08:44

2021-05-12T08:48

стрельба в школе в казани

республика татарстан (татарстан)

казань

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КАЗАНЬ, 12 мая - РИА Новости. Жители Казани утром в среду продолжают нести цветы к стихийно образовавшимся мемориалам вдоль улицы, где накануне в школе произошла стрельба, передает корреспондент РИА Новости.Количество цветов и игрушек на мемориалах за ночь заметно увеличилось, жители города до сих пор приходят к школе.Территория учебного заведения, а также вся улица перекрыта силовиками. Подойти ближе к воротам здания не пускают даже журналистов.Во вторник, 11 мая, в результате стрельбы в гимназии №175 в Казани, по данным властей Татарстана, погибли семь детей и учительница, еще 21 человек ранен. Национальный антитеррористический комитет сообщил, что при стрельбе погибли семеро детей, 16 учащихся и сотрудников гимназии ранены. Глава республики Рустам Минниханов заявил, что стрельбу устроил 19-летний юноша, на него официально зарегистрировано оружие. СК возбудил уголовное дело по ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух и более лиц).

республика татарстан (татарстан)

казань

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2021

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Цветы и свечи в память о жертвах трагедии в Казани В городах России люди несут цветы к стихийно созданным мемориалам в память о жертвах трагедии в Казани. Утром 11 мая вооруженный молодой человек зашел в школу и устроил стрельбу. Погибли семь детей и двое взрослых, еще 21 человек ранен. Глава республики Татарстан объявил 12 мая днем траура. 2021-05-12T08:44 true PT4M19S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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стрельба в школе в казани, республика татарстан (татарстан), казань