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Жители Казани несут цветы к школе, где произошла стрельба
Жители Казани несут цветы к школе, где произошла стрельба
Жители Казани утром в среду продолжают нести цветы к стихийно образовавшимся мемориалам вдоль улицы, где накануне в школе произошла стрельба, передает... РИА Новости, 12.05.2021
2021-05-12T08:44
2021-05-12T08:48
стрельба в школе в казани
республика татарстан (татарстан)
казань
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КАЗАНЬ, 12 мая - РИА Новости. Жители Казани утром в среду продолжают нести цветы к стихийно образовавшимся мемориалам вдоль улицы, где накануне в школе произошла стрельба, передает корреспондент РИА Новости.Количество цветов и игрушек на мемориалах за ночь заметно увеличилось, жители города до сих пор приходят к школе.Территория учебного заведения, а также вся улица перекрыта силовиками. Подойти ближе к воротам здания не пускают даже журналистов.Во вторник, 11 мая, в результате стрельбы в гимназии №175 в Казани, по данным властей Татарстана, погибли семь детей и учительница, еще 21 человек ранен. Национальный антитеррористический комитет сообщил, что при стрельбе погибли семеро детей, 16 учащихся и сотрудников гимназии ранены. Глава республики Рустам Минниханов заявил, что стрельбу устроил 19-летний юноша, на него официально зарегистрировано оружие. СК возбудил уголовное дело по ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух и более лиц).
республика татарстан (татарстан)
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РИА Новости
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96
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7 495 645-6601
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Цветы и свечи в память о жертвах трагедии в Казани
В городах России люди несут цветы к стихийно созданным мемориалам в память о жертвах трагедии в Казани. Утром 11 мая вооруженный молодой человек зашел в школу и устроил стрельбу. Погибли семь детей и двое взрослых, еще 21 человек ранен. Глава республики Татарстан объявил 12 мая днем траура.
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стрельба в школе в казани, республика татарстан (татарстан), казань

Жители Казани несут цветы к школе, где произошла стрельба

08:44 12.05.2021 (обновлено: 08:48 12.05.2021)
 
© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанкЦветы в память о жертвах трагедии в казанской школе
Цветы в память о жертвах трагедии в казанской школе - РИА Новости, 1920, 12.05.2021
© РИА Новости / Антон Денисов
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КАЗАНЬ, 12 мая - РИА Новости. Жители Казани утром в среду продолжают нести цветы к стихийно образовавшимся мемориалам вдоль улицы, где накануне в школе произошла стрельба, передает корреспондент РИА Новости.
Количество цветов и игрушек на мемориалах за ночь заметно увеличилось, жители города до сих пор приходят к школе.
Территория учебного заведения, а также вся улица перекрыта силовиками. Подойти ближе к воротам здания не пускают даже журналистов.
Во вторник, 11 мая, в результате стрельбы в гимназии №175 в Казани, по данным властей Татарстана, погибли семь детей и учительница, еще 21 человек ранен. Национальный антитеррористический комитет сообщил, что при стрельбе погибли семеро детей, 16 учащихся и сотрудников гимназии ранены. Глава республики Рустам Минниханов заявил, что стрельбу устроил 19-летний юноша, на него официально зарегистрировано оружие. СК возбудил уголовное дело по ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух и более лиц).
 
Стрельба в школе в КазаниРеспублика Татарстан (Татарстан)Казань
 
 
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