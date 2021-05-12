https://ria.ru/20210512/kazan-1731871178.html

Родственница описала увлечения напавшего на школу в Казани студента

Родственница описала увлечения напавшего на школу в Казани студента

Родная тетя задержанного по подозрению в стрельбе в казанской гимназии Ильназа Галявиева рассказала о его увлечениях. РИА Новости, 12.05.2021

2021-05-12T02:42

2021-05-12T02:42

2021-05-12T02:42

стрельба в школе в казани

светлана петренко

следственный комитет россии (ск рф)

рустам минниханов

казань

происшествия

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МОСКВА, 12 мая – РИА Новости. Родная тетя задержанного по подозрению в стрельбе в казанской гимназии Ильназа Галявиева рассказала о его увлечениях.По ее словам, Галявиев хорошо учился, увлекался ремонтом различной электроники, а все свободное время проводил за компьютером. "Ему телефоны, компьютеры покупали. Все время тихонько сидел", - сообщила она в интервью "МК".Женщина добавила, что не знает, по какой причине молодой человек перестал ходить на учебу. "Что-то случилось может, я не пойму! Обидели его, что ли? Или, я думаю, может его пугали чем-то. Он же три года целых учился на программиста. Немного оставалось", - пояснила близкая Галявиева.Родственница студента отметила, что ни он, ни его близкие не употребляли алкоголь и не курили. При этом личная жизнь у молодого человека, по ее словам, не складывалась."Вот мы по телевизору увидели, как он орал (после задержания. – прим. ред.), что матери нет, отца нет… Мы все в шоке были. Родители так его любили, все ему покупали. Или он что-то пил, или ему кто-то что сказал, или компьютер или секта — это не наш Ильназ. Удивительно. Он даже громко так никогда не кричал", - заключила родственница задержанного.Во вторник, 11 мая, в результате стрельбы в гимназии №175 в Казани, по данным властей Татарстана, погибли семеро детей и две учительницы, еще 21 человек ранен. Глава республики Рустам Минниханов заявил, что стрельбу устроил 19-летний юноша, на него официально было зарегистрировано оружие. СК возбудил уголовное дело об убийстве двух и более лиц, максимальная санкция – пожизненное лишение свободы.Позднее официальный представитель СК РФ Светлана Петренко сказала журналистам, что задержанный по подозрению в стрельбе Ильназ Галявиев при входе в школу взорвал самодельное взрывное устройство и применил огнестрельное оружие.

https://ria.ru/20210511/rpts-1731838578.html

https://ria.ru/20210512/traur-1731864518.html

казань

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

стрельба в школе в казани, светлана петренко, следственный комитет россии (ск рф), рустам минниханов, казань, происшествия