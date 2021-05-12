https://ria.ru/20210512/kampaniya-1731915827.html

Политолог оценил слова Оливера Стоуна об антироссийской кампании в США

Политолог оценил слова Оливера Стоуна об антироссийской кампании в США

Немецкий политолог Александр Рар в беседе с RT заявил, что американский режиссер Оливер Стоун рассказал о реальном положении дел, когда затронул тему отношений... РИА Новости, 12.05.2021

2021-05-12T11:57

2021-05-12T11:57

2021-05-12T13:49

россия

оливер стоун

нато

александр рар

москва

германия

сша

в мире

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МОСКВА, 12 мая — РИА Новости. Немецкий политолог Александр Рар в беседе с RT заявил, что американский режиссер Оливер Стоун рассказал о реальном положении дел, когда затронул тему отношений Москвы и Вашингтона.Ранее Стоун в онлайн-интервью газете Washington Post рассказал, что в США на протяжении долгого времени существует кампания против России. Он также отметил, что не видит оснований для обвинения Москвы в агрессивности. По его словам, многие американцы придерживаются схожей точки зрения, однако политиков с таким мнением постоянно высмеивает пресса.Как отметил политолог, Стоун — один из тех людей, которые призывают страны Запада не винить во всех бедах Россию, а "посмотреть на себя в зеркало". Эксперт заявил, что НАТО по-прежнему продолжает расширение на восток, при этом США стремятся сохранить монополию на однополярный мир. Он также согласился с мнением режиссера о том, что Вашингтон должен перестать стремиться к единоличному контролю над миром."Он говорит о том, что Запад начал драку, давайте задумаемся, чтобы хуже не было. И в Германии есть достаточно много пока разумных голосов, которые в таком же роде выступают", — подытожил эксперт.Отношения России и Запада ухудшились после событий на Украине и возвращения Крыма. Помимо этого, Вашингтон неоднократно обвинял Москву во вмешательстве в президентские выборы и хакерских атаках. Это послужило поводом для многочисленных антироссийских санкций, за которыми следовали ответные меры со стороны Кремля.

https://ria.ru/20210512/kiberugrozy-1731847347.html

https://ria.ru/20210512/kiberataka-1731883515.html

россия

москва

германия

сша

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россия, оливер стоун, нато, александр рар, москва, германия, сша, в мире