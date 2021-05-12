Политолог оценил слова Оливера Стоуна об антироссийской кампании в США
11:57 12.05.2021 (обновлено: 13:49 12.05.2021)
© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкКинорежиссер, сценарист и продюсер Оливер Стоун во время интервью президента РФ Владимира Путина
МОСКВА, 12 мая — РИА Новости. Немецкий политолог Александр Рар в беседе с RT заявил, что американский режиссер Оливер Стоун рассказал о реальном положении дел, когда затронул тему отношений Москвы и Вашингтона.
Ранее Стоун в онлайн-интервью газете Washington Post рассказал, что в США на протяжении долгого времени существует кампания против России. Он также отметил, что не видит оснований для обвинения Москвы в агрессивности. По его словам, многие американцы придерживаются схожей точки зрения, однако политиков с таким мнением постоянно высмеивает пресса.
Как отметил политолог, Стоун — один из тех людей, которые призывают страны Запада не винить во всех бедах Россию, а "посмотреть на себя в зеркало". Эксперт заявил, что НАТО по-прежнему продолжает расширение на восток, при этом США стремятся сохранить монополию на однополярный мир. Он также согласился с мнением режиссера о том, что Вашингтон должен перестать стремиться к единоличному контролю над миром.
"Он говорит о том, что Запад начал драку, давайте задумаемся, чтобы хуже не было. И в Германии есть достаточно много пока разумных голосов, которые в таком же роде выступают", — подытожил эксперт.
Отношения России и Запада ухудшились после событий на Украине и возвращения Крыма. Помимо этого, Вашингтон неоднократно обвинял Москву во вмешательстве в президентские выборы и хакерских атаках. Это послужило поводом для многочисленных антироссийских санкций, за которыми следовали ответные меры со стороны Кремля.