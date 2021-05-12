https://ria.ru/20210512/izrail-1731988311.html

Израильская армия ударила по автомобилю с членами ХАМАС

Израильская армия ударила по автомобилю с членами ХАМАС

Армия Израиля нанесла удар по автомобилю, в котором находились члены движения ХАМАС из батальона "Шеджайя", сообщила пресс-служба израильских военных. РИА Новости, 12.05.2021

2021-05-12T16:49

2021-05-12T16:49

2021-05-12T16:49

обострение палестино-израильского конфликта в 2021 году

хамас

палестина

восточный иерусалим

израиль

в мире

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ТЕЛЬ-АВИВ, 12 мая - РИА Новости. Армия Израиля нанесла удар по автомобилю, в котором находились члены движения ХАМАС из батальона "Шеджайя", сообщила пресс-служба израильских военных."Некоторое время назад самолет армии обороны Израиля нанес удар по автомобилю, в котором находился отряд террористов ХАМАС из батальона "Шеджайя", - говорится в сообщении.В ночь на субботу масштабные столкновения между палестинцами и израильскими полицейскими вспыхнули в Восточном Иерусалиме. Волнения начались сразу в двух районах Восточного Иерусалима - возле Храмовой горы и в квартале Шейх Джаррах, где по решению израильского суда проводится выселение нескольких арабских семей, из-за чего несколько дней продолжались акции протеста, перерастающие в беспорядки.В понедельник вечером резко обострилась ситуация на границе Израиля и палестинского сектора Газа. Палестинские группировки выпустили по Израилю из Газы более тысячи ракет - по израильской территории было выпущено 860 ракет, которые пересекли границу, и еще около 200 ракет не пересекли разделительный забор и разорвались на территории сектора.Система израильского ПРО "Железный купол" перехватила около 200 из них. В результате ракетных обстрелов погибли пять израильтян, более 200 получили ранения. Израиль нанес удары по сектору Газа, в результате которых погибли 53 человека.

https://ria.ru/20210512/izrail-1731976446.html

https://ria.ru/20210512/khamas-1731874858.html

палестина

восточный иерусалим

израиль

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

обострение палестино-израильского конфликта в 2021 году, хамас, палестина, восточный иерусалим, израиль, в мире