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Израильская армия ударила по автомобилю с членами ХАМАС
Израильская армия ударила по автомобилю с членами ХАМАС
Армия Израиля нанесла удар по автомобилю, в котором находились члены движения ХАМАС из батальона "Шеджайя", сообщила пресс-служба израильских военных. РИА Новости, 12.05.2021
2021-05-12T16:49
2021-05-12T16:49
обострение палестино-израильского конфликта в 2021 году
хамас
палестина
восточный иерусалим
израиль
в мире
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ТЕЛЬ-АВИВ, 12 мая - РИА Новости. Армия Израиля нанесла удар по автомобилю, в котором находились члены движения ХАМАС из батальона "Шеджайя", сообщила пресс-служба израильских военных."Некоторое время назад самолет армии обороны Израиля нанес удар по автомобилю, в котором находился отряд террористов ХАМАС из батальона "Шеджайя", - говорится в сообщении.В ночь на субботу масштабные столкновения между палестинцами и израильскими полицейскими вспыхнули в Восточном Иерусалиме. Волнения начались сразу в двух районах Восточного Иерусалима - возле Храмовой горы и в квартале Шейх Джаррах, где по решению израильского суда проводится выселение нескольких арабских семей, из-за чего несколько дней продолжались акции протеста, перерастающие в беспорядки.В понедельник вечером резко обострилась ситуация на границе Израиля и палестинского сектора Газа. Палестинские группировки выпустили по Израилю из Газы более тысячи ракет - по израильской территории было выпущено 860 ракет, которые пересекли границу, и еще около 200 ракет не пересекли разделительный забор и разорвались на территории сектора.Система израильского ПРО "Железный купол" перехватила около 200 из них. В результате ракетных обстрелов погибли пять израильтян, более 200 получили ранения. Израиль нанес удары по сектору Газа, в результате которых погибли 53 человека.
https://ria.ru/20210512/izrail-1731976446.html
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обострение палестино-израильского конфликта в 2021 году, хамас, палестина, восточный иерусалим, израиль, в мире

Израильская армия ударила по автомобилю с членами ХАМАС

16:49 12.05.2021
 
© AP Photo / Hatem MoussaПоследствия израильского авиаудара по Газе
Последствия израильского авиаудара по Газе - РИА Новости, 1920, 12.05.2021
© AP Photo / Hatem Moussa
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ТЕЛЬ-АВИВ, 12 мая - РИА Новости. Армия Израиля нанесла удар по автомобилю, в котором находились члены движения ХАМАС из батальона "Шеджайя", сообщила пресс-служба израильских военных.
"Некоторое время назад самолет армии обороны Израиля нанес удар по автомобилю, в котором находился отряд террористов ХАМАС из батальона "Шеджайя", - говорится в сообщении.
Израильские воздушные удары на юге сектора Газа - РИА Новости, 1920, 12.05.2021
Вчера, 15:53
Израиль сообщил о ликвидации нескольких членов "генерального штаба ХАМАС"
В ночь на субботу масштабные столкновения между палестинцами и израильскими полицейскими вспыхнули в Восточном Иерусалиме. Волнения начались сразу в двух районах Восточного Иерусалима - возле Храмовой горы и в квартале Шейх Джаррах, где по решению израильского суда проводится выселение нескольких арабских семей, из-за чего несколько дней продолжались акции протеста, перерастающие в беспорядки.
В понедельник вечером резко обострилась ситуация на границе Израиля и палестинского сектора Газа. Палестинские группировки выпустили по Израилю из Газы более тысячи ракет - по израильской территории было выпущено 860 ракет, которые пересекли границу, и еще около 200 ракет не пересекли разделительный забор и разорвались на территории сектора.
Система израильского ПРО "Железный купол" перехватила около 200 из них. В результате ракетных обстрелов погибли пять израильтян, более 200 получили ранения. Израиль нанес удары по сектору Газа, в результате которых погибли 53 человека.
Израильский удар по сектору Газа - РИА Новости, 1920, 12.05.2021
Вчера, 05:33
Израиль заявил о ликвидации ключевых фигур разведки ХАМАС
 
Обострение палестино-израильского конфликта в 2021 годуХамасПалестинаВосточный ИерусалимИзраильВ мире
 
 
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