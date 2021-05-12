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Под обстрелом ракет: обострение конфликта между Израилем и Палестиной
Под обстрелом ракет: обострение конфликта между Израилем и Палестиной
Вечером 10 мая резко обострился конфликт на границе Израиля и Палестины. Палестинские группировки выпустили по Израилю из сектора Газа больше сотни ракет. Большинство из них перехватила система ПРО "Железный купол".
2021-05-12T12:49
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11 мая под угрозой оказалась центральная часть страны. Одна из ракет попала в пассажирский автобус в городе Холон, в Тель-Авивском округе. Израиль в ответ нанес удары по сектору Газа, в результате которых, по последним данным, за два дня погибли 30 человек. В результате ракетных обстрелов погибли пять израильтян, более 200 получили ранения.
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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353
60
Под обстрелом ракет: обострение конфликта между Израилем и Палестиной
Вечером 10 мая резко обострился конфликт на границе Израиля и Палестины. Палестинские группировки выпустили по Израилю из сектора Газа больше сотни ракет. Большинство из них перехватила система ПРО "Железный купол". 11 мая под угрозой оказалась центральная часть страны. Одна из ракет попала в пассажирский автобус в городе Холон, в Тель-Авивском округе. Израиль в ответ нанес удары по сектору Газа, в результате которых, по последним данным, за два дня погибли 30 человек. В результате ракетных обстрелов погибли пять израильтян, более 200 получили ранения.
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видео, видео
Под обстрелом ракет: обострение конфликта между Израилем и Палестиной
Вечером 10 мая резко обострился конфликт на границе Израиля и Палестины. Палестинские группировки выпустили по Израилю из сектора Газа больше сотни ракет. Большинство из них перехватила система ПРО "Железный купол".
2021-05-12T12:49
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Под обстрелом ракет: обострение конфликта между Израилем и Палестиной

12:49 12.05.2021
 
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Вечером 10 мая резко обострился конфликт на границе Израиля и Палестины. Палестинские группировки выпустили по Израилю из сектора Газа больше сотни ракет. Большинство из них перехватила система ПРО "Железный купол".
11 мая под угрозой оказалась центральная часть страны. Одна из ракет попала в пассажирский автобус в городе Холон, в Тель-Авивском округе. Израиль в ответ нанес удары по сектору Газа, в результате которых, по последним данным, за два дня погибли 30 человек. В результате ракетных обстрелов погибли пять израильтян, более 200 получили ранения.
 
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