https://ria.ru/20210512/izrail-1731930262.html

Под обстрелом ракет: обострение конфликта между Израилем и Палестиной

Под обстрелом ракет: обострение конфликта между Израилем и Палестиной

Вечером 10 мая резко обострился конфликт на границе Израиля и Палестины. Палестинские группировки выпустили по Израилю из сектора Газа больше сотни ракет. Большинство из них перехватила система ПРО "Железный купол".

2021-05-12T12:49

2021-05-12T12:49

2021-05-12T12:49

видео

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11 мая под угрозой оказалась центральная часть страны. Одна из ракет попала в пассажирский автобус в городе Холон, в Тель-Авивском округе. Израиль в ответ нанес удары по сектору Газа, в результате которых, по последним данным, за два дня погибли 30 человек. В результате ракетных обстрелов погибли пять израильтян, более 200 получили ранения.

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2021

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Под обстрелом ракет: обострение конфликта между Израилем и Палестиной Вечером 10 мая резко обострился конфликт на границе Израиля и Палестины. Палестинские группировки выпустили по Израилю из сектора Газа больше сотни ракет. Большинство из них перехватила система ПРО "Железный купол". 11 мая под угрозой оказалась центральная часть страны. Одна из ракет попала в пассажирский автобус в городе Холон, в Тель-Авивском округе. Израиль в ответ нанес удары по сектору Газа, в результате которых, по последним данным, за два дня погибли 30 человек. В результате ракетных обстрелов погибли пять израильтян, более 200 получили ранения. 2021-05-12T12:49 true PT1M39S

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