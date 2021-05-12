https://ria.ru/20210512/ivleeva-1731910858.html
После слухов о разводе Ивлеева появилась в свадебном платье
После слухов о разводе Ивлеева появилась в свадебном платье
Блогер и телеведущая Анастасия Ивлеева опубликовала в Instagram серию шуточных снимков, сделанных со звездой TikTok Даней Милохиным в одном из свадебных салонов РИА Новости, 12.05.2021
2021-05-12T17:12
2021-05-12T17:12
2021-05-12T17:14
даня милохин
tiktok
элджей
великие луки
шоубиз
развод
анастасия ивлеева
шоу-бизнес
знаменитости
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МОСКВА, 12 мая – РИА Новости. Блогер и телеведущая Анастасия Ивлеева опубликовала в Instagram серию шуточных снимков, сделанных со звездой TikTok Даней Милохиным в одном из свадебных салонов города Великие Луки.На фотографиях пышное платье примеряет не только звезда тревел-шоу "Орел и решка", но и Даня. Снимки рассмешили многих подписчиков. "А вам идет", "Принцессы", — прокомментировали они.Однако некоторые подписчики увидели в этой публикации "таинственный намек". Поклонники Анастасии уже давно заметили, что она ходит без обручального кольца. Из-за этого они заподозрили ее в расставании с рэпером Элджеем (Алексей Узенюк). Ранее некоторые СМИ со ссылкой на инсайдеров писали, что причиной разлада этой пары может быть денежный вопрос. По данным журналистов, за прошлый год студия звукозаписи Элджея принесла ему чуть больше 500 тысяч рублей, а компания его супруги по производству видеороликов 50 миллионов. Однако Элджей и Настя Ивлеева, которые поженились в 2019 году, эту информацию пока не комментируют.
https://ria.ru/20210428/ivleeva-1730336179.html
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даня милохин, tiktok, элджей, великие луки, развод, анастасия ивлеева, шоу-бизнес, знаменитости, звезды