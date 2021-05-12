https://ria.ru/20210512/infektsii-1731894185.html

Мишустин рассказал о работе правительства по борьбе с опасными инфекциями

Мишустин рассказал о работе правительства по борьбе с опасными инфекциями

Правительство работает над тем, чтобы риск проникновения опасных инфекций в Россию свести к минимуму, для этого есть всё необходимое, и самое главное – сильная... РИА Новости, 12.05.2021

2021-05-12T10:24

2021-05-12T10:24

2021-05-12T10:44

россия

здоровье - общество

михаил мишустин

госдума рф

общество

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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Правительство работает над тем, чтобы риск проникновения опасных инфекций в Россию свести к минимуму, для этого есть всё необходимое, и самое главное – сильная научная база, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин."Серьезное внимание мы уделяем развитию санитарно-эпидемиологической и инфекционной служб. Правительство работает над тем, чтобы риск проникновения опасных инфекций в Россию свести к минимуму. Для этого у нас есть всё необходимое. Самое главное – высококлассные ученые и сильная научная база", - сказал он, выступая в Госдуме с отчетом о работе правительства за год."Санитарный щит" необходим, чтобы обезопасить всех, кто живет в нашей стране", - добавил он.Правительством был принят комплекс антикризисных мер для сглаживания последствий распространения инфекции, отметил глава кабмина."Мы сфокусировались на помощи тем, кто пострадал больше всех", - сказал Мишустин.

https://ria.ru/20210511/zdravookhranenie-1731766590.html

россия

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россия, здоровье - общество, михаил мишустин, госдума рф, общество