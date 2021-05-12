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Мишустин рассказал о работе правительства по борьбе с опасными инфекциями
Мишустин рассказал о работе правительства по борьбе с опасными инфекциями
Правительство работает над тем, чтобы риск проникновения опасных инфекций в Россию свести к минимуму, для этого есть всё необходимое, и самое главное – сильная... РИА Новости, 12.05.2021
2021-05-12T10:24
2021-05-12T10:44
россия
здоровье - общество
михаил мишустин
госдума рф
общество
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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Правительство работает над тем, чтобы риск проникновения опасных инфекций в Россию свести к минимуму, для этого есть всё необходимое, и самое главное – сильная научная база, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин."Серьезное внимание мы уделяем развитию санитарно-эпидемиологической и инфекционной служб. Правительство работает над тем, чтобы риск проникновения опасных инфекций в Россию свести к минимуму. Для этого у нас есть всё необходимое. Самое главное – высококлассные ученые и сильная научная база", - сказал он, выступая в Госдуме с отчетом о работе правительства за год."Санитарный щит" необходим, чтобы обезопасить всех, кто живет в нашей стране", - добавил он.Правительством был принят комплекс антикризисных мер для сглаживания последствий распространения инфекции, отметил глава кабмина."Мы сфокусировались на помощи тем, кто пострадал больше всех", - сказал Мишустин.
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россия, здоровье - общество, михаил мишустин, госдума рф, общество

Мишустин рассказал о работе правительства по борьбе с опасными инфекциями

10:24 12.05.2021 (обновлено: 10:44 12.05.2021)
 
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин выступает в Государственной думе РФ с отчетом о работе правительства за 2020 год
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин выступает в Государственной думе РФ с отчетом о работе правительства за 2020 год - РИА Новости, 1920, 12.05.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Правительство работает над тем, чтобы риск проникновения опасных инфекций в Россию свести к минимуму, для этого есть всё необходимое, и самое главное – сильная научная база, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин.
"Серьезное внимание мы уделяем развитию санитарно-эпидемиологической и инфекционной служб. Правительство работает над тем, чтобы риск проникновения опасных инфекций в Россию свести к минимуму. Для этого у нас есть всё необходимое. Самое главное – высококлассные ученые и сильная научная база", - сказал он, выступая в Госдуме с отчетом о работе правительства за год.
"Санитарный щит" необходим, чтобы обезопасить всех, кто живет в нашей стране", - добавил он.
Правительством был принят комплекс антикризисных мер для сглаживания последствий распространения инфекции, отметил глава кабмина.
"Мы сфокусировались на помощи тем, кто пострадал больше всех", - сказал Мишустин.
Московский клинический центр инфекционных болезней Вороновское - РИА Новости, 1920, 11.05.2021
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