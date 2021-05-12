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В Иерусалиме 27 палестинцев пострадали в столкновениях с полицией
В Иерусалиме 27 палестинцев пострадали в столкновениях с полицией
Двадцать семь палестинцев получили ранения в ночь на среду в столкновениях с израильской полиции в Иерусалиме, сообщил Красный полумесяц в Иерусалиме. РИА Новости, 12.05.2021
2021-05-12T01:46
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ГАЗА, 12 мая - РИА Новости. Двадцать семь палестинцев получили ранения в ночь на среду в столкновениях с израильской полиции в Иерусалиме, сообщил Красный полумесяц в Иерусалиме.Ранее сообщалось о семи пострадавших.Столкновения в Восточном Иерусалиме продолжаются уже несколько дней.
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иерусалим, палестина, в мире

В Иерусалиме 27 палестинцев пострадали в столкновениях с полицией

01:46 12.05.2021
 
© REUTERS / Ronen ZvulunСотрудники правоохранительных органов Израиля в Иерусалиме
Сотрудники правоохранительных органов Израиля в Иерусалиме - РИА Новости, 1920, 12.05.2021
© REUTERS / Ronen Zvulun
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ГАЗА, 12 мая - РИА Новости. Двадцать семь палестинцев получили ранения в ночь на среду в столкновениях с израильской полиции в Иерусалиме, сообщил Красный полумесяц в Иерусалиме.
Ранее сообщалось о семи пострадавших.
"Двадцать семь палестинцев получили ранения этой ночью в столкновениях с израильской полицией в Иерусалиме, пятеро пострадавших были доставлены в больницу", - говорится в заявлении.
Столкновения в Восточном Иерусалиме продолжаются уже несколько дней.
Сотрудники правоохранительных органов Израиля - РИА Новости, 1920, 12.05.2021
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