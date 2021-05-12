https://ria.ru/20210512/ierusalim-1731869514.html
В Иерусалиме 27 палестинцев пострадали в столкновениях с полицией
В Иерусалиме 27 палестинцев пострадали в столкновениях с полицией
Двадцать семь палестинцев получили ранения в ночь на среду в столкновениях с израильской полиции в Иерусалиме, сообщил Красный полумесяц в Иерусалиме. РИА Новости, 12.05.2021
2021-05-12T01:46
2021-05-12T01:46
2021-05-12T01:46
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ГАЗА, 12 мая - РИА Новости. Двадцать семь палестинцев получили ранения в ночь на среду в столкновениях с израильской полиции в Иерусалиме, сообщил Красный полумесяц в Иерусалиме.Ранее сообщалось о семи пострадавших.Столкновения в Восточном Иерусалиме продолжаются уже несколько дней.
https://ria.ru/20210512/chp-1731869139.html
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