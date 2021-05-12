https://ria.ru/20210512/ierusalim-1731869514.html

В Иерусалиме 27 палестинцев пострадали в столкновениях с полицией

В Иерусалиме 27 палестинцев пострадали в столкновениях с полицией

Двадцать семь палестинцев получили ранения в ночь на среду в столкновениях с израильской полиции в Иерусалиме, сообщил Красный полумесяц в Иерусалиме. РИА Новости, 12.05.2021

2021-05-12T01:46

2021-05-12T01:46

2021-05-12T01:46

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палестина

в мире

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ГАЗА, 12 мая - РИА Новости. Двадцать семь палестинцев получили ранения в ночь на среду в столкновениях с израильской полиции в Иерусалиме, сообщил Красный полумесяц в Иерусалиме.Ранее сообщалось о семи пострадавших.Столкновения в Восточном Иерусалиме продолжаются уже несколько дней.

https://ria.ru/20210512/chp-1731869139.html

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иерусалим, палестина, в мире