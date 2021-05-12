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Генсек ООН начинает визит в Москву
Генсек ООН начинает визит в Москву
Генсек ООН Антониу Гутерреш начинает свой визит в Москву: в среду с главой МИД РФ Сергеем Лавровым планируется обсудить темы Украины и палестино-израильского... РИА Новости, 12.05.2021
2021-05-12T00:04
2021-05-12T00:04
россия
антониу гутерреш
сергей лавров
владимир путин
оон
в мире
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ООН, 12 мая – РИА Новости. Генсек ООН Антониу Гутерреш начинает свой визит в Москву: в среду с главой МИД РФ Сергеем Лавровым планируется обсудить темы Украины и палестино-израильского конфликта, также ожидается разговор в формате онлайн с президентом России Владимиром Путиным.Визит проходит по приглашению правительства России и продлится до 14 мая.Как заявил Гутерреш накануне отлета, он планирует обсудить на встрече с Лавровым все ключевые проблемы безопасности, в том числе ситуацию вокруг конфликтов в Ливии, Сирии, Йемене, на Украине, в Афганистане.По словам генсека, его цель состоит в том, "чтобы нынешний визит способствовал укреплению очень важного сотрудничества между Российской Федерацией и ООН во всех сферах деятельности организации", будь то мир и безопасность, устойчивое развитие, климат, биоразнообразие, загрязнение или проблема прав человека. Источник в МИД РФ заявил РИА Новости, что обострение ситуации в Восточном Иерусалиме также будет обсуждаться на переговорах Лаврова и Гутерреша.Сам генсек рассказал, что в ходе поездки у него ожидается "виртуальный контакт" с президентом РФ Владимиром Путиным. В четверг, как ожидается, Гутеррешу присвоят звание почетного доктора Московского государственного института международных отношений.Ранее первый заместитель постпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский сказал, что Москва ожидает продуктивных переговоров генсека ООН и главы российского МИД. По его словам, Москва хотела бы услышать от Гутерреша, каковы его планы на второй срок на посту генсека ООН, какие выводы он сделал по итогам первого, какие изменения планирует осуществить и как будет взаимодействовать с государствами.Пятилетний срок действующего генерального секретаря ООН истекает 31 декабря 2021 года. Был дан официальный старт процессу назначения нового генсека. Пока единственным кандидатом является сам Гутерреш. Ранее Полянский отмечал, что к действующему генсеку "ни у кого особых претензий нет", а "шансы переизбраться у него неплохие".
https://ria.ru/20210511/sammit-1731717817.html
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россия, антониу гутерреш, сергей лавров, владимир путин, оон, в мире

Генсек ООН начинает визит в Москву

00:04 12.05.2021
 
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкГенеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гутерреш
Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гутерреш - РИА Новости, 1920, 12.05.2021
© РИА Новости / Евгений Биятов
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ООН, 12 мая – РИА Новости. Генсек ООН Антониу Гутерреш начинает свой визит в Москву: в среду с главой МИД РФ Сергеем Лавровым планируется обсудить темы Украины и палестино-израильского конфликта, также ожидается разговор в формате онлайн с президентом России Владимиром Путиным.
Визит проходит по приглашению правительства России и продлится до 14 мая.
Как заявил Гутерреш накануне отлета, он планирует обсудить на встрече с Лавровым все ключевые проблемы безопасности, в том числе ситуацию вокруг конфликтов в Ливии, Сирии, Йемене, на Украине, в Афганистане.
По словам генсека, его цель состоит в том, "чтобы нынешний визит способствовал укреплению очень важного сотрудничества между Российской Федерацией и ООН во всех сферах деятельности организации", будь то мир и безопасность, устойчивое развитие, климат, биоразнообразие, загрязнение или проблема прав человека. Источник в МИД РФ заявил РИА Новости, что обострение ситуации в Восточном Иерусалиме также будет обсуждаться на переговорах Лаврова и Гутерреша.
Штаб-квартира Организации Объединенных Наций - РИА Новости, 1920, 11.05.2021
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Гутерреш оценил перспективы саммита "пятерки" Совбеза ООН
Сам генсек рассказал, что в ходе поездки у него ожидается "виртуальный контакт" с президентом РФ Владимиром Путиным. В четверг, как ожидается, Гутеррешу присвоят звание почетного доктора Московского государственного института международных отношений.
Ранее первый заместитель постпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский сказал, что Москва ожидает продуктивных переговоров генсека ООН и главы российского МИД. По его словам, Москва хотела бы услышать от Гутерреша, каковы его планы на второй срок на посту генсека ООН, какие выводы он сделал по итогам первого, какие изменения планирует осуществить и как будет взаимодействовать с государствами.
Пятилетний срок действующего генерального секретаря ООН истекает 31 декабря 2021 года. Был дан официальный старт процессу назначения нового генсека. Пока единственным кандидатом является сам Гутерреш. Ранее Полянский отмечал, что к действующему генсеку "ни у кого особых претензий нет", а "шансы переизбраться у него неплохие".
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш в Лахоре, Пакистан - РИА Новости, 1920, 02.10.2020
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РоссияАнтониу ГутеррешСергей ЛавровВладимир ПутинООНВ мире
 
 
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