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Воробьев проверил готовность поликлиники в Подольске к открытию
Воробьев проверил готовность поликлиники в Подольске к открытию
Губернатор Московской области Андрей Воробьев проверил готовность поликлиники в Подольске к открытию, которое должно состояться в сентябре, в учреждении смогут... РИА Новости, 12.05.2021
2021-05-12T18:16
2021-05-12T18:16
2021-05-12T18:16
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здоровье - общество
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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Губернатор Московской области Андрей Воробьев проверил готовность поликлиники в Подольске к открытию, которое должно состояться в сентябре, в учреждении смогут получать медпомощь 36 тысяч пациентов, сообщает пресс-служба правительства Подмосковья."Андрей Воробьев проверил готовность комплексной поликлиники в Подольске к открытию в сентябре. В медучреждении смогут лечиться более 36 тысяч детей и взрослых", - говорится в сообщении.Отмечается, что здание построено на средства, привлечённые из внебюджетных источников. В поликлинике будут установлены современные рентген и УЗИ-аппараты, ультразвуковой денситометр, компьютерный спирометр, оборудование для физиотерапии, барокамера, аппаратно-программный комплекс для скрининг-оценки здоровья. За счет средств из областного бюджета объект подключат к системе "Безопасный регион", а также обеспечат в поликлинике доступ в интернет.Новое медучреждение разгрузит поликлинику номер один, которая сейчас обслуживает более 2,5 тыс посетителей в день – это почти в 1,5 раза выше нормы. Новый комплекс рассчитан на 500 посещений в смену. Кроме того, в современное здание из жилого дома переедет и детская поликлиника.
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здоровье - общество, андрей воробьев, московская область (подмосковье), подольск, общество
МОСКВА, 12 мая - РИА Новости.
Губернатор Московской области Андрей Воробьев
проверил готовность поликлиники в Подольске
к открытию, которое должно состояться в сентябре, в учреждении смогут получать медпомощь 36 тысяч пациентов, сообщает пресс-служба правительства Подмосковья
.
"Андрей Воробьев проверил готовность комплексной поликлиники в Подольске к открытию в сентябре. В медучреждении смогут лечиться более 36 тысяч детей и взрослых", - говорится в сообщении.
Отмечается, что здание построено на средства, привлечённые из внебюджетных источников. В поликлинике будут установлены современные рентген и УЗИ-аппараты, ультразвуковой денситометр, компьютерный спирометр, оборудование для физиотерапии, барокамера, аппаратно-программный комплекс для скрининг-оценки здоровья. За счет средств из областного бюджета объект подключат к системе "Безопасный регион", а также обеспечат в поликлинике доступ в интернет.
"Для нас очень важно, чтобы мы оснастили поликлинику всем необходимым оборудованием, и в сентябре открылись. Поэтому прошу темп не снижать. Все уже построено, нужно только укомплектоваться", - сказал губернатор.
Новое медучреждение разгрузит поликлинику номер один, которая сейчас обслуживает более 2,5 тыс посетителей в день – это почти в 1,5 раза выше нормы. Новый комплекс рассчитан на 500 посещений в смену. Кроме того, в современное здание из жилого дома переедет и детская поликлиника.
"В течение многих лет в городском округе Подольск наблюдалась большая проблема с травматологическим пунктом – он был единственный в городе, в него стояли большие очереди. В этой поликлинике целый этаж отдан под круглосуточный травмпункт", - отметил главврач Подольской областной клинической больницы Вардан Геворкян.