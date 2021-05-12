https://ria.ru/20210512/gotovnost-1732004543.html

Воробьев проверил готовность поликлиники в Подольске к открытию

Воробьев проверил готовность поликлиники в Подольске к открытию

Губернатор Московской области Андрей Воробьев проверил готовность поликлиники в Подольске к открытию, которое должно состояться в сентябре, в учреждении смогут... РИА Новости, 12.05.2021

2021-05-12T18:16

2021-05-12T18:16

2021-05-12T18:16

новости подмосковья

здоровье - общество

андрей воробьев

московская область (подмосковье)

подольск

общество

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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Губернатор Московской области Андрей Воробьев проверил готовность поликлиники в Подольске к открытию, которое должно состояться в сентябре, в учреждении смогут получать медпомощь 36 тысяч пациентов, сообщает пресс-служба правительства Подмосковья."Андрей Воробьев проверил готовность комплексной поликлиники в Подольске к открытию в сентябре. В медучреждении смогут лечиться более 36 тысяч детей и взрослых", - говорится в сообщении.Отмечается, что здание построено на средства, привлечённые из внебюджетных источников. В поликлинике будут установлены современные рентген и УЗИ-аппараты, ультразвуковой денситометр, компьютерный спирометр, оборудование для физиотерапии, барокамера, аппаратно-программный комплекс для скрининг-оценки здоровья. За счет средств из областного бюджета объект подключат к системе "Безопасный регион", а также обеспечат в поликлинике доступ в интернет.Новое медучреждение разгрузит поликлинику номер один, которая сейчас обслуживает более 2,5 тыс посетителей в день – это почти в 1,5 раза выше нормы. Новый комплекс рассчитан на 500 посещений в смену. Кроме того, в современное здание из жилого дома переедет и детская поликлиника.

https://ria.ru/20210509/koronavirus-1731561057.html

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подольск

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здоровье - общество, андрей воробьев, московская область (подмосковье), подольск, общество