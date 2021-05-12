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ЦИК выяснит причины отказа гражданам в тренировке онлайн-голосования
ЦИК выяснит причины отказа гражданам в тренировке онлайн-голосования
ЦИК проанализирует все причины отказа гражданам в участии в тренировке дистанционного электронного голосования, чтобы не допустить накладок во время реального... РИА Новости, 12.05.2021
2021-05-12T12:36
2021-05-12T12:36
элла памфилова
технологии
политика
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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. ЦИК проанализирует все причины отказа гражданам в участии в тренировке дистанционного электронного голосования, чтобы не допустить накладок во время реального голосования.В среду началось тестирование дистанционного электронного голосования. Оно продлится до 20:00 14 мая. Возможность участвовать в тренировке дистанционного электронного голосования получили около 2,3 миллиона человек из 2,5 миллиона, подавших заявления.Уже проголосовали около 200 тысяч человек."В ходе тренировки мы отрабатывали также систему сопоставления данных заявителей с реестрами. Ряд пользователей, которые заявляли о желании участвовать, получили, к сожалению, автоматические уведомления о том, что до этого этапа голосования не допущены. Таких людей немного в целом, ...но они есть", - сказала Памфилова на заседании ЦИК в среду.По ее словам, формулировка таких отказов была, "мягко говоря, неудачной".Она подчеркнула, что усилия каждого человека, подававшего такие заявления очень ценны, поэтому с каждым случаем ЦИК разбирается, по какой причине был отказ."Чтобы во время реального голосования не было никаких накладок, чтобы разъяснить всё возможные причины для отказа. Чтобы граждане, которые желают принять участие в реальном голосовании, могли выполнять все процедуры четко и конкретно, не было никаких сбоев", - пояснила председатель ЦИК.
https://ria.ru/20210426/pamfilova-1729980450.html
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элла памфилова, технологии, политика

ЦИК выяснит причины отказа гражданам в тренировке онлайн-голосования

12:36 12.05.2021
 
© Фото : Пресс-служба ЦИК РоссииПредседатель Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова
Председатель Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова - РИА Новости, 1920, 12.05.2021
© Фото : Пресс-служба ЦИК России
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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. ЦИК проанализирует все причины отказа гражданам в участии в тренировке дистанционного электронного голосования, чтобы не допустить накладок во время реального голосования.
В среду началось тестирование дистанционного электронного голосования. Оно продлится до 20:00 14 мая. Возможность участвовать в тренировке дистанционного электронного голосования получили около 2,3 миллиона человек из 2,5 миллиона, подавших заявления.
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Уже проголосовали около 200 тысяч человек.
"В ходе тренировки мы отрабатывали также систему сопоставления данных заявителей с реестрами. Ряд пользователей, которые заявляли о желании участвовать, получили, к сожалению, автоматические уведомления о том, что до этого этапа голосования не допущены. Таких людей немного в целом, ...но они есть", - сказала Памфилова на заседании ЦИК в среду.
По ее словам, формулировка таких отказов была, "мягко говоря, неудачной".
Она подчеркнула, что усилия каждого человека, подававшего такие заявления очень ценны, поэтому с каждым случаем ЦИК разбирается, по какой причине был отказ.
"Чтобы во время реального голосования не было никаких накладок, чтобы разъяснить всё возможные причины для отказа. Чтобы граждане, которые желают принять участие в реальном голосовании, могли выполнять все процедуры четко и конкретно, не было никаких сбоев", - пояснила председатель ЦИК.
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