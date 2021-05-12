https://ria.ru/20210512/golosvanie-1731926664.html

ЦИК выяснит причины отказа гражданам в тренировке онлайн-голосования

ЦИК выяснит причины отказа гражданам в тренировке онлайн-голосования

ЦИК проанализирует все причины отказа гражданам в участии в тренировке дистанционного электронного голосования, чтобы не допустить накладок во время реального... РИА Новости, 12.05.2021

2021-05-12T12:36

2021-05-12T12:36

2021-05-12T12:36

элла памфилова

технологии

политика

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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. ЦИК проанализирует все причины отказа гражданам в участии в тренировке дистанционного электронного голосования, чтобы не допустить накладок во время реального голосования.В среду началось тестирование дистанционного электронного голосования. Оно продлится до 20:00 14 мая. Возможность участвовать в тренировке дистанционного электронного голосования получили около 2,3 миллиона человек из 2,5 миллиона, подавших заявления.Уже проголосовали около 200 тысяч человек."В ходе тренировки мы отрабатывали также систему сопоставления данных заявителей с реестрами. Ряд пользователей, которые заявляли о желании участвовать, получили, к сожалению, автоматические уведомления о том, что до этого этапа голосования не допущены. Таких людей немного в целом, ...но они есть", - сказала Памфилова на заседании ЦИК в среду.По ее словам, формулировка таких отказов была, "мягко говоря, неудачной".Она подчеркнула, что усилия каждого человека, подававшего такие заявления очень ценны, поэтому с каждым случаем ЦИК разбирается, по какой причине был отказ."Чтобы во время реального голосования не было никаких накладок, чтобы разъяснить всё возможные причины для отказа. Чтобы граждане, которые желают принять участие в реальном голосовании, могли выполнять все процедуры четко и конкретно, не было никаких сбоев", - пояснила председатель ЦИК.

https://ria.ru/20210426/pamfilova-1729980450.html

https://ria.ru/20210427/vybory-1730159373.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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элла памфилова, технологии, политика