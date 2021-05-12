https://ria.ru/20210512/golodovka-1732030061.html

Прокурор оставил без комментариев вопрос о голодовке Галявиева

Прокурор оставил без комментариев вопрос о голодовке Галявиева

Заместитель прокурора республики Татарстан Алексей Заика по итогам заседания суда о мере пресечения устроившему стрельбу в школе Ильназу Галявиеву не стал... РИА Новости, 12.05.2021

2021-05-12T20:14

2021-05-12T20:14

2021-05-12T23:21

ильназ галявиев

стрельба в школе в казани

россия

следственный комитет россии (ск рф)

генеральная прокуратура рф

рустам минниханов

казань

происшествия

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КАЗАНЬ, 12 мая - РИА Новости. Заместитель прокурора республики Татарстан Алексей Заика по итогам заседания суда о мере пресечения устроившему стрельбу в школе Ильназу Галявиеву не стал отвечать на вопрос журналистов, действительно ли обвиняемый объявил голодовку.Как ранее сообщалось, Советский суд Казани в среду арестовал Галявиева на два месяца. Заика представлял в суде Генпрокуратуру РФ."Без комментариев", - сказал прокурор в ответ на вопрос, действительно ли Галявиев голодает.Во вторник, 11 мая, в результате стрельбы в гимназии №175 в Казани , по данным властей Татарстана, погибли семь детей и две учительницы, еще 23 человека пострадали. Глава республики Рустам Минниханов заявил, что стрельбу устроил 19-летний юноша, на него официально зарегистрировано оружие. СК возбудил уголовное дело по ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух и более лиц).

https://ria.ru/20210512/sud-1732006908.html

россия

казань

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Постановление суда на предварительном слушании по делу Ильназа Галявиева Ильназ Галявиев, расстрелявший во вторник людей в казанской школе, признал свою вину. Советский районный суд Казани избрал меру пресечения в виде ареста на два месяца. Преступник сказал, что не возражает против такого решения. По данным СК, Галявиев сделал в учебном заведении не менее 17 выстрелов. 2021-05-12T20:14 true PT0M48S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ильназ галявиев, стрельба в школе в казани, россия, следственный комитет россии (ск рф), генеральная прокуратура рф, рустам минниханов, казань, происшествия