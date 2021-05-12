https://ria.ru/20210512/golodovka-1732030061.html
Прокурор оставил без комментариев вопрос о голодовке Галявиева
Прокурор оставил без комментариев вопрос о голодовке Галявиева
Заместитель прокурора республики Татарстан Алексей Заика по итогам заседания суда о мере пресечения устроившему стрельбу в школе Ильназу Галявиеву не стал... РИА Новости, 12.05.2021
2021-05-12T20:14
2021-05-12T20:14
2021-05-12T23:21
ильназ галявиев
стрельба в школе в казани
россия
следственный комитет россии (ск рф)
генеральная прокуратура рф
рустам минниханов
казань
происшествия
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КАЗАНЬ, 12 мая - РИА Новости. Заместитель прокурора республики Татарстан Алексей Заика по итогам заседания суда о мере пресечения устроившему стрельбу в школе Ильназу Галявиеву не стал отвечать на вопрос журналистов, действительно ли обвиняемый объявил голодовку.Как ранее сообщалось, Советский суд Казани в среду арестовал Галявиева на два месяца. Заика представлял в суде Генпрокуратуру РФ."Без комментариев", - сказал прокурор в ответ на вопрос, действительно ли Галявиев голодает.Во вторник, 11 мая, в результате стрельбы в гимназии №175 в Казани , по данным властей Татарстана, погибли семь детей и две учительницы, еще 23 человека пострадали. Глава республики Рустам Минниханов заявил, что стрельбу устроил 19-летний юноша, на него официально зарегистрировано оружие. СК возбудил уголовное дело по ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух и более лиц).
https://ria.ru/20210512/sud-1732006908.html
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Постановление суда на предварительном слушании по делу Ильназа Галявиева
Ильназ Галявиев, расстрелявший во вторник людей в казанской школе, признал свою вину. Советский районный суд Казани избрал меру пресечения в виде ареста на два месяца. Преступник сказал, что не возражает против такого решения. По данным СК, Галявиев сделал в учебном заведении не менее 17 выстрелов.
2021-05-12T20:14
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ильназ галявиев, стрельба в школе в казани, россия, следственный комитет россии (ск рф), генеральная прокуратура рф, рустам минниханов, казань, происшествия