Голикова сообщила о скором открытии новых стран для авиасообщения
14:09 12.05.2021 (обновлено: 18:21 12.05.2021)
© РИА Новости / Александр Астафьев / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова во время брифинга
МОСКВА, 12 мая — РИА Новости. Новые страны откроются для авиасообщения с Россией в самом ближайшем будущем, заявила вице-премьер Татьяна Голикова.
"Я думаю, что это дело самого ближайшего будущего", — сказала она журналистам.
Многие страны, в том числе европейские, обращаются к России с предложением открыть авиасообщение, Москва анализирует ситуацию, отметила вице-премьер.
"Мы внимательно следим за ситуацией по всему миру. У нас есть свои критерии, от которых мы не отказываемся, по открытию стран. У нас сейчас есть достаточно большое количество обращений зарубежных государств, которые предлагают открыть авиационное сообщение", — подчеркнула Голикова.
"Мы внимательно анализируем эту ситуацию. И по мере развития эпидемиологической ситуации в этих странах, конечно, будем открываться. У нас сейчас есть несколько предложений из Европы, где улучшается эпидемиологическая ситуация", — добавила она.