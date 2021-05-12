https://ria.ru/20210512/golikova-1731950005.html

Голикова сообщила о скором открытии новых стран для авиасообщения

Голикова сообщила о скором открытии новых стран для авиасообщения

Новые страны откроются для авиасообщения с Россией в самом ближайшем будущем, заявила вице-премьер Татьяна Голикова. РИА Новости, 12.05.2021

2021-05-12T14:09

2021-05-12T14:09

2021-05-12T18:21

татьяна голикова

общество

россия

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МОСКВА, 12 мая — РИА Новости. Новые страны откроются для авиасообщения с Россией в самом ближайшем будущем, заявила вице-премьер Татьяна Голикова."Я думаю, что это дело самого ближайшего будущего", — сказала она журналистам.Многие страны, в том числе европейские, обращаются к России с предложением открыть авиасообщение, Москва анализирует ситуацию, отметила вице-премьер."Мы внимательно анализируем эту ситуацию. И по мере развития эпидемиологической ситуации в этих странах, конечно, будем открываться. У нас сейчас есть несколько предложений из Европы, где улучшается эпидемиологическая ситуация", — добавила она.

https://ria.ru/20210511/aviasoobschenie-1731808226.html

россия

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2021

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татьяна голикова, общество, россия