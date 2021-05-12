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Голикова сообщила о скором открытии новых стран для авиасообщения
Голикова сообщила о скором открытии новых стран для авиасообщения
Новые страны откроются для авиасообщения с Россией в самом ближайшем будущем, заявила вице-премьер Татьяна Голикова. РИА Новости, 12.05.2021
2021-05-12T14:09
2021-05-12T18:21
татьяна голикова
общество
россия
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МОСКВА, 12 мая — РИА Новости. Новые страны откроются для авиасообщения с Россией в самом ближайшем будущем, заявила вице-премьер Татьяна Голикова."Я думаю, что это дело самого ближайшего будущего", — сказала она журналистам.Многие страны, в том числе европейские, обращаются к России с предложением открыть авиасообщение, Москва анализирует ситуацию, отметила вице-премьер."Мы внимательно анализируем эту ситуацию. И по мере развития эпидемиологической ситуации в этих странах, конечно, будем открываться. У нас сейчас есть несколько предложений из Европы, где улучшается эпидемиологическая ситуация", — добавила она.
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татьяна голикова, общество, россия

Голикова сообщила о скором открытии новых стран для авиасообщения

14:09 12.05.2021 (обновлено: 18:21 12.05.2021)
 
© РИА Новости / Александр Астафьев / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова во время брифинга
Заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова во время брифинга - РИА Новости, 1920, 12.05.2021
© РИА Новости / Александр Астафьев
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МОСКВА, 12 мая — РИА Новости. Новые страны откроются для авиасообщения с Россией в самом ближайшем будущем, заявила вице-премьер Татьяна Голикова.
"Я думаю, что это дело самого ближайшего будущего", — сказала она журналистам.
Многие страны, в том числе европейские, обращаются к России с предложением открыть авиасообщение, Москва анализирует ситуацию, отметила вице-премьер.

"Мы внимательно следим за ситуацией по всему миру. У нас есть свои критерии, от которых мы не отказываемся, по открытию стран. У нас сейчас есть достаточно большое количество обращений зарубежных государств, которые предлагают открыть авиационное сообщение", — подчеркнула Голикова.

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"Мы внимательно анализируем эту ситуацию. И по мере развития эпидемиологической ситуации в этих странах, конечно, будем открываться. У нас сейчас есть несколько предложений из Европы, где улучшается эпидемиологическая ситуация", — добавила она.
 
Татьяна ГоликоваОбществоРоссия
 
 
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