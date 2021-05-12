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Из сектора Газа запустили два противотанковых снаряда по Израилю
Из сектора Газа запустили два противотанковых снаряда по Израилю
Два противотанковых снаряда запущены из сектора Газа по израильской территории, сообщила пресс-служба армии Израиля. РИА Новости, 12.05.2021
2021-05-12T11:52
2021-05-12T11:52
обострение палестино-израильского конфликта в 2021 году
сектор газа
израиль
в мире
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ТЕЛЬ-АВИВ, 12 мая - РИА Новости. Два противотанковых снаряда запущены из сектора Газа по израильской территории, сообщила пресс-служба армии Израиля."Некоторое время назад противотанковый снаряд выпущен из северной части сектора Газа по израильской территории", - говорится в сообщении военных.Позднее в другом сообщении армия сообщила, что "еще один противотанковый снаряд выпущен из северной части сектора Газа по израильской территории".В понедельник вечером резко обострилась ситуация на границе Израиля и палестинского сектора Газа. Палестинские группировки выпустили по Израилю из Газы более 600 ракет, система израильского ПРО "Железный купол" перехватила 200 из них. Израиль нанес удары по сектору Газа, в результате которых, по последним данным, за два дня погибли более 30 человек, в том числе 10 детей, еще 203 человека ранены. В результате ракетных обстрелов погибли пять израильтян, более 200 получили ранения.
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обострение палестино-израильского конфликта в 2021 году, сектор газа, израиль, в мире

Из сектора Газа запустили два противотанковых снаряда по Израилю

11:52 12.05.2021
 
© REUTERS / Ibraheem Abu MustafaРакеты, выпущенные по Израилю в Газе
Ракеты, выпущенные по Израилю в Газе - РИА Новости, 1920, 12.05.2021
© REUTERS / Ibraheem Abu Mustafa
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ТЕЛЬ-АВИВ, 12 мая - РИА Новости. Два противотанковых снаряда запущены из сектора Газа по израильской территории, сообщила пресс-служба армии Израиля.
"Некоторое время назад противотанковый снаряд выпущен из северной части сектора Газа по израильской территории", - говорится в сообщении военных.
Позднее в другом сообщении армия сообщила, что "еще один противотанковый снаряд выпущен из северной части сектора Газа по израильской территории".
В понедельник вечером резко обострилась ситуация на границе Израиля и палестинского сектора Газа. Палестинские группировки выпустили по Израилю из Газы более 600 ракет, система израильского ПРО "Железный купол" перехватила 200 из них. Израиль нанес удары по сектору Газа, в результате которых, по последним данным, за два дня погибли более 30 человек, в том числе 10 детей, еще 203 человека ранены. В результате ракетных обстрелов погибли пять израильтян, более 200 получили ранения.
Авиаудар, нанесенный Израилем по объекту движения ХАМАС в секторе Газа. 11 мая 2021 - РИА Новости, 1920, 12.05.2021
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Обострение палестино-израильского конфликта в 2021 годуСектор ГазаИзраильВ мире
 
 
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