https://ria.ru/20210512/gaza-1731914789.html

Из сектора Газа запустили два противотанковых снаряда по Израилю

Из сектора Газа запустили два противотанковых снаряда по Израилю

Два противотанковых снаряда запущены из сектора Газа по израильской территории, сообщила пресс-служба армии Израиля. РИА Новости, 12.05.2021

2021-05-12T11:52

2021-05-12T11:52

2021-05-12T11:52

обострение палестино-израильского конфликта в 2021 году

сектор газа

израиль

в мире

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ТЕЛЬ-АВИВ, 12 мая - РИА Новости. Два противотанковых снаряда запущены из сектора Газа по израильской территории, сообщила пресс-служба армии Израиля."Некоторое время назад противотанковый снаряд выпущен из северной части сектора Газа по израильской территории", - говорится в сообщении военных.Позднее в другом сообщении армия сообщила, что "еще один противотанковый снаряд выпущен из северной части сектора Газа по израильской территории".В понедельник вечером резко обострилась ситуация на границе Израиля и палестинского сектора Газа. Палестинские группировки выпустили по Израилю из Газы более 600 ракет, система израильского ПРО "Железный купол" перехватила 200 из них. Израиль нанес удары по сектору Газа, в результате которых, по последним данным, за два дня погибли более 30 человек, в том числе 10 детей, еще 203 человека ранены. В результате ракетных обстрелов погибли пять израильтян, более 200 получили ранения.

https://ria.ru/20210512/palestina-1731836890.html

сектор газа

израиль

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обострение палестино-израильского конфликта в 2021 году, сектор газа, израиль, в мире