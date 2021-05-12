https://ria.ru/20210512/frantsiya-1731958734.html
Посольство Франции выразило соболезнования семьям погибших в Казани
Посольство Франции выразило соболезнования семьям погибших в Казани
Посольство Франции в РФ выразило в своём сообщении в Twitter соболезнования семьям погибших при стрельбе в школе в Казани и желает скорейшего выздоровления... РИА Новости, 12.05.2021
2021-05-12T14:41
2021-05-12T14:41
2021-05-12T14:41
стрельба в школе в казани
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франция
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в мире
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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Посольство Франции в РФ выразило в своём сообщении в Twitter соболезнования семьям погибших при стрельбе в школе в Казани и желает скорейшего выздоровления раненым.Во вторник, 11 мая, в результате стрельбы в гимназии №175 в Казани, по данным властей Татарстана, погибли семь детей и две учительницы, еще 23 человека пострадали. Глава республики Рустам Минниханов заявил, что стрельбу устроил 19-летний юноша, на него официально зарегистрировано оружие. СК возбудил уголовное дело по ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух и более лиц).
https://ria.ru/20210512/kazan-1731953206.html
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стрельба в школе в казани, россия, франция, казань, в мире