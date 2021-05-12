https://ria.ru/20210512/evakuatsiya-1731895414.html

Власти оценили действия по эвакуации во время стрельбы в казанской школе

Власти оценили действия по эвакуации во время стрельбы в казанской школе

Действия образовательного учреждения и учителей при стрельбе в Казани были правильными, дети знали, что такое эвакуация и как надо себя вести, сообщил министр... РИА Новости, 12.05.2021

2021-05-12T10:32

2021-05-12T10:32

2021-05-12T10:41

стрельба в школе в казани

республика татарстан (татарстан)

казань

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КАЗАНЬ, 12 мая - РИА Новости. Действия образовательного учреждения и учителей при стрельбе в Казани были правильными, дети знали, что такое эвакуация и как надо себя вести, сообщил министр образования и науки Татарстана Ильсур Хадиуллин.Он уточнил, что паспорт безопасности утверждается в начале учебного года, в нем прописываются все действия педагогов и детей при ЧП и планы эвакуации."В целом вся система сработала", - уточнил он."Действия охраны, действия директора, администрации, педколлектива и федеральное министерство просвещения Российской Федерации, и мы, и в целом наши правоохранительные органы оценивают положительно. Тот план действий, который прописан в паспорте безопасности, в целом был выполнен", - сказал Хадиуллин.

https://ria.ru/20210512/strelba-1731864209.html

республика татарстан (татарстан)

казань

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стрельба в школе в казани, республика татарстан (татарстан), казань