https://ria.ru/20210512/evakuatsiya-1731895414.html
Власти оценили действия по эвакуации во время стрельбы в казанской школе
Власти оценили действия по эвакуации во время стрельбы в казанской школе
Действия образовательного учреждения и учителей при стрельбе в Казани были правильными, дети знали, что такое эвакуация и как надо себя вести, сообщил министр... РИА Новости, 12.05.2021
2021-05-12T10:32
2021-05-12T10:32
2021-05-12T10:41
стрельба в школе в казани
республика татарстан (татарстан)
казань
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КАЗАНЬ, 12 мая - РИА Новости. Действия образовательного учреждения и учителей при стрельбе в Казани были правильными, дети знали, что такое эвакуация и как надо себя вести, сообщил министр образования и науки Татарстана Ильсур Хадиуллин.Он уточнил, что паспорт безопасности утверждается в начале учебного года, в нем прописываются все действия педагогов и детей при ЧП и планы эвакуации."В целом вся система сработала", - уточнил он."Действия охраны, действия директора, администрации, педколлектива и федеральное министерство просвещения Российской Федерации, и мы, и в целом наши правоохранительные органы оценивают положительно. Тот план действий, который прописан в паспорте безопасности, в целом был выполнен", - сказал Хадиуллин.
https://ria.ru/20210512/strelba-1731864209.html
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стрельба в школе в казани, республика татарстан (татарстан), казань