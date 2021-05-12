Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210512/energetika-1731891509.html
Онлайн-конференция председателя Комитета ГД по энергетике П.Завального
Онлайн-конференция председателя Комитета ГД по энергетике П.Завального
17 мая в 11:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" пройдет онлайн-конференция председателя Комитета Государственной Думы Российской Федерации по энергетике Павла ЗАВАЛЬНОГО, посвященная предварительным итогам работы в рамках VII созыва.
2021-05-12T10:06
2021-05-12T10:06
анонсы
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/sharing/article/1731891509.jpg?1620803175
Задать вопросПриближают ли законы, приятые в сфере электроэнергетики, к завершению реформы отрасли? Стали ли изменения в налогообложении нефтяной отрасли стимулами для разработки трудноизвлекаемых запасов? Какие нормы необходимо внести в законодательство для выполнения дорожной карты газификации? И будет ли это сделано в ходе текущей сессии? Какая работа ведется в рамках климатической повестки и энергетического перехода? Принимаются ли законодательные акты, необходимые для достижения целей Парижского соглашения? Удалось ли сохранить диалог в российско-германских межпарламентских отношениях? Поможет ли это проекту "Северный поток – 2"? Что будет с ТЭК и углеводородным сектором мировой энергетики в следующие 5 лет? Какие законы потребуются?Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
анонсы

Онлайн-конференция председателя Комитета ГД по энергетике П.Завального

10:06 12.05.2021
 
Читать ria.ru в
17 мая в 11:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" пройдет онлайн-конференция председателя Комитета Государственной Думы Российской Федерации по энергетике Павла ЗАВАЛЬНОГО, посвященная предварительным итогам работы в рамках VII созыва.
Задать вопрос

Приближают ли законы, приятые в сфере электроэнергетики, к завершению реформы отрасли? Стали ли изменения в налогообложении нефтяной отрасли стимулами для разработки трудноизвлекаемых запасов? Какие нормы необходимо внести в законодательство для выполнения дорожной карты газификации? И будет ли это сделано в ходе текущей сессии? Какая работа ведется в рамках климатической повестки и энергетического перехода? Принимаются ли законодательные акты, необходимые для достижения целей Парижского соглашения? Удалось ли сохранить диалог в российско-германских межпарламентских отношениях? Поможет ли это проекту "Северный поток – 2"? Что будет с ТЭК и углеводородным сектором мировой энергетики в следующие 5 лет? Какие законы потребуются?

Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru
 
Анонсы
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:00Избежать внезапной сердечной смерти поможет уникальный российский прибор
02:44Bloomberg: ЕС считает, что Россия пытается "интегрировать" часть Украины
02:19Цхинвал и Владивосток стали городами-побратимами
02:16Специалист рассказал, как вытащить пропавшие данные с флешки
02:11Врач развеял популярный миф о восстановлении зрения
02:05В Тель-Авиве дважды за полчаса сработали сирены тревоги
02:03Военное крыло ХАМАС сообщило о ракетном ударе по Иерусалиму
02:00Израильская армия нанесла удар по стратегическим зданиям движения ХАМАС
01:55Байден подписал указ о кибербезопасности
01:53Сирены тревоги сработали в городе Модиин между Тель-Авивом и Иерусалимом
01:35Израильские военные застрелили палестинца
01:28Военное крыло ХАМАС заявило о нанесении ракетного удара по Тель-Авиву
01:24В Тель-Авиве сработали сирены воздушной тревоги
01:22В офисе Зеленского объяснили, почему "Квартал 95" не шутит о президенте
01:19Второй медицинский регулятор в США одобрил вакцину Pfizer для подростков
01:14В Госдуме хотят внести изменения в закон "О защите прав потребителей"
01:11Назван самый опасный обман в автосервисах
01:10Colonial Pipeline начинает процесс перезапуска трубопровода в США
01:09Российский космический ядерный буксир можно использовать в военных целях
01:08В израильском городе Ришон-ле-Цион сработали сирены воздушной тревоги
Лента новостейМолния