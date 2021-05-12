https://ria.ru/20210512/energetika-1731891509.html

Онлайн-конференция председателя Комитета ГД по энергетике П.Завального

Онлайн-конференция председателя Комитета ГД по энергетике П.Завального

17 мая в 11:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" пройдет онлайн-конференция председателя Комитета Государственной Думы Российской Федерации по энергетике Павла ЗАВАЛЬНОГО, посвященная предварительным итогам работы в рамках VII созыва.

2021-05-12T10:06

2021-05-12T10:06

2021-05-12T10:06

анонсы

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Задать вопросПриближают ли законы, приятые в сфере электроэнергетики, к завершению реформы отрасли? Стали ли изменения в налогообложении нефтяной отрасли стимулами для разработки трудноизвлекаемых запасов? Какие нормы необходимо внести в законодательство для выполнения дорожной карты газификации? И будет ли это сделано в ходе текущей сессии? Какая работа ведется в рамках климатической повестки и энергетического перехода? Принимаются ли законодательные акты, необходимые для достижения целей Парижского соглашения? Удалось ли сохранить диалог в российско-германских межпарламентских отношениях? Поможет ли это проекту "Северный поток – 2"? Что будет с ТЭК и углеводородным сектором мировой энергетики в следующие 5 лет? Какие законы потребуются?Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

анонсы