https://ria.ru/20210512/dtp-1731915639.html

В Оренбуржье cемья из трех человек погибла в ДТП с мусоровозом

В Оренбуржье cемья из трех человек погибла в ДТП с мусоровозом

Семья из трех человек из Подмосковья погибла при столкновении легковушки с мусоровозом в Оренбургской области, сообщает прокуратура региона. РИА Новости, 12.05.2021

2021-05-12T11:56

2021-05-12T11:56

2021-05-12T11:56

оренбургская область

происшествия

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УФА, 12 мая – РИА Новости. Семья из трех человек из Подмосковья погибла при столкновении легковушки с мусоровозом в Оренбургской области, сообщает прокуратура региона.По данным ведомства, утром на автодороге возле села Погромное Тоцкого района произошло столкновение выехавшего на полосу встречного движения автомобиля Volkswagen Passat и мусоровоза.На место происшествия выехал и.о. прокурора Тоцкого района Владимир Баранник."Следственным органом проводятся необходимые мероприятия, направленные на установление всех причин и условий происшествия. Прокуратуре района предстоит дать оценку принятому по итогам процессуальному решению", - сообщили в прокуратуре Оренбуржья.

https://ria.ru/20210511/dtp-1731846024.html

оренбургская область

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

оренбургская область, происшествия