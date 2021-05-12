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В Оренбуржье cемья из трех человек погибла в ДТП с мусоровозом
В Оренбуржье cемья из трех человек погибла в ДТП с мусоровозом
Семья из трех человек из Подмосковья погибла при столкновении легковушки с мусоровозом в Оренбургской области, сообщает прокуратура региона. РИА Новости, 12.05.2021
2021-05-12T11:56
2021-05-12T11:56
оренбургская область
происшествия
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УФА, 12 мая – РИА Новости. Семья из трех человек из Подмосковья погибла при столкновении легковушки с мусоровозом в Оренбургской области, сообщает прокуратура региона.По данным ведомства, утром на автодороге возле села Погромное Тоцкого района произошло столкновение выехавшего на полосу встречного движения автомобиля Volkswagen Passat и мусоровоза.На место происшествия выехал и.о. прокурора Тоцкого района Владимир Баранник."Следственным органом проводятся необходимые мероприятия, направленные на установление всех причин и условий происшествия. Прокуратуре района предстоит дать оценку принятому по итогам процессуальному решению", - сообщили в прокуратуре Оренбуржья.
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оренбургская область, происшествия

В Оренбуржье cемья из трех человек погибла в ДТП с мусоровозом

11:56 12.05.2021
 
CC BY-SA 3.0 / Roulex 45 / Знак аварийной остановки
Знак аварийной остановки - РИА Новости, 1920, 12.05.2021
CC BY-SA 3.0 / Roulex 45 /
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УФА, 12 мая – РИА Новости. Семья из трех человек из Подмосковья погибла при столкновении легковушки с мусоровозом в Оренбургской области, сообщает прокуратура региона.
По данным ведомства, утром на автодороге возле села Погромное Тоцкого района произошло столкновение выехавшего на полосу встречного движения автомобиля Volkswagen Passat и мусоровоза.
"В результате ДТП погибла семья из Московской области – водитель и двое пассажиров легкового автомобиля", - говорится в сообщении.
На место происшествия выехал и.о. прокурора Тоцкого района Владимир Баранник.
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"Следственным органом проводятся необходимые мероприятия, направленные на установление всех причин и условий происшествия. Прокуратуре района предстоит дать оценку принятому по итогам процессуальному решению", - сообщили в прокуратуре Оренбуржья.
 
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