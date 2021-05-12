https://ria.ru/20210512/dokhody-1731873440.html

Доходы главы Чукотки в 2020 году сократились почти на 1,5 миллиона рублей

Доходы главы Чукотки в 2020 году сократились почти на 1,5 миллиона рублей

Доходы губернатора Чукотского автономного округа Романа Копина в 2020 году уменьшились на 1,4 миллиона рублей - до 6,4 миллиона рублей, свидетельствуют данные... РИА Новости, 12.05.2021

2021-05-12T03:52

2021-05-12T03:52

2021-05-12T03:52

чукотка

роман копин

общество

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ВЛАДИВОСТОК, 12 мая – РИА Новости. Доходы губернатора Чукотского автономного округа Романа Копина в 2020 году уменьшились на 1,4 миллиона рублей - до 6,4 миллиона рублей, свидетельствуют данные на сайте правительства региона.В 2019 году Копин задекларировал 7,8 миллиона рублей, в том числе это доход от продажи квартиры. За 2019 год в его собственности недвижимость не числилась. Супруга Копина в 2019 году задекларировала почти 2,78 миллиона рублей, в том числе доход от продажи квартиры.В 2020 году, согласно сведений о доходах, опубликованных на сайте правительства Чукотки, Копин заработал 6,413 миллиона рублей. В его собственности появилась квартира площадью 49,3 "квадрата" в России, в пользовании все еще остается квартира площадью 54,4 квадратных метра в РФ.Супруга Копина задекларировала доход в 4,42 миллиона рублей. В ее собственности – те же, как и в 2019 году, участок, дом, квартира в России, а также Audi Q5 2017 года выпуска. С прошлого года в собственности у нее появились два нежилых помещения и машиноместо в РФ. У дочери Копина в пользовании квартира площадью 156,7 "квадратов" в России.

https://ria.ru/20210417/dagestan-1728716959.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

чукотка, роман копин, общество