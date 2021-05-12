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СК объяснил, почему не раскрывается точный диагноз стрелявшего в Казани

СК объяснил, почему не раскрывается точный диагноз стрелявшего в Казани

Официальный представитель СК РФ Светлана Петренко объяснила медицинской тайной то, что следствие не раскрывает точный диагноз устроившего стрельбу в Казани. РИА Новости, 12.05.2021

2021-05-12T18:51

2021-05-12T18:51

2021-05-12T18:53

россия

светлана петренко

следственный комитет россии (ск рф)

рустам минниханов

казань

происшествия

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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Официальный представитель СК РФ Светлана Петренко объяснила медицинской тайной то, что следствие не раскрывает точный диагноз устроившего стрельбу в Казани."На данный момент уже точно установлено, что на учетах в психдиспансере, наркодиспансере он не состоял, но при этом он неоднократно еще в прошлом году обращался к врачам с сильными головными болями. В настоящее время эта медицинская документация изъята. Кроме того, еще в прошлом году в одном из медицинских учреждений республики нашему подозреваемому был поставлен диагноз, я не могу назвать его точно, потому что есть медицинская тайна, но он свидетельствует о заболевании головного мозга", - сказала Петренко в эфире телеканала "Россия 24".Во вторник, 11 мая, в результате стрельбы в гимназии №175 в Казани, по данным властей Татарстана, погибли семь детей и две учительницы, еще 23 человека пострадали. Глава республики Рустам Минниханов заявил, что стрельбу устроил 19-летний юноша, на него официально зарегистрировано оружие. СК возбудил уголовное дело по ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух и более лиц).

россия

казань

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