Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210512/chelyabinsk-1732000945.html
Полицейских в Челябинске заподозрили в получении взяток
Полицейских в Челябинске заподозрили в получении взяток
Трое оперативных дежурных и участковый уполномоченный отделов полиции Челябинска подозреваются в получении взяток от предпринимателя за передачу информации об... РИА Новости, 12.05.2021
2021-05-12T17:45
2021-05-12T17:45
россия
гумвд
следственный комитет россии (ск рф)
челябинск
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/156344/48/1563444870_0:193:3077:1924_1920x0_80_0_0_b605b356c7a3c8021a7bd11cb6ea294a.jpg
ЧЕЛЯБИНСК, 12 мая – РИА Новости. Трое оперативных дежурных и участковый уполномоченный отделов полиции Челябинска подозреваются в получении взяток от предпринимателя за передачу информации об умерших гражданах, сообщило в среду следственное управление СК РФ по региону.По данным СК, в 2019-м – начале 2021 годов сотрудники полиции получили взятки от предпринимателя в размере более 390 тысяч рублей за предоставление информации об умерших гражданах на территории Челябинска для последующего оказания предпринимателем ритуальных услуг.Преступление выявлено сотрудниками управления собственной безопасности ГУМВД России по Челябинской области."Следственными органами СКРФ по Челябинской области возбуждены уголовные дела в отношении 3 оперативных дежурных и участкового уполномоченного двух районных отделов полиции Челябинска, подозреваемых, в соответствии со степенью участия, в совершении преступлений, предусмотренных частью 3 статьи 290, пунктом "в" частью 5 статьи 290 УК РФ (получение взятки)", - говорится в сообщении.Также возбуждено уголовное дело в отношении индивидуального предпринимателя, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного пунктом "б" части 4 статьи 291 УК РФ (дача взятки), уточняется в сообщении.В настоящее время проводятся следственные действия, решается вопрос о предъявлении обвинения и избрании меры пресечения, добавляет СУСК.По данным пресс-службы ГУМВД России по региону, в настоящее время подозреваемые сотрудники полиции отстранены от исполнения должностных обязанностей. В случае подтверждения фактов противоправной деятельности данные сотрудники будут уволены из органов внутренних дел по отрицательным основаниям и привлечены к ответственности в соответствии с законодательством, поясняет пресс-служба.
https://ria.ru/20210501/sochi-1730827909.html
россия
челябинск
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/156344/48/1563444870_348:0:3077:2047_1920x0_80_0_0_dd365bf8a62b0737aa1956c2f0d57228.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, гумвд, следственный комитет россии (ск рф), челябинск, происшествия

Полицейских в Челябинске заподозрили в получении взяток

17:45 12.05.2021
 
© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 12.05.2021
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
ЧЕЛЯБИНСК, 12 мая – РИА Новости. Трое оперативных дежурных и участковый уполномоченный отделов полиции Челябинска подозреваются в получении взяток от предпринимателя за передачу информации об умерших гражданах, сообщило в среду следственное управление СК РФ по региону.
По данным СК, в 2019-м – начале 2021 годов сотрудники полиции получили взятки от предпринимателя в размере более 390 тысяч рублей за предоставление информации об умерших гражданах на территории Челябинска для последующего оказания предпринимателем ритуальных услуг.
Преступление выявлено сотрудниками управления собственной безопасности ГУМВД России по Челябинской области.
"Следственными органами СКРФ по Челябинской области возбуждены уголовные дела в отношении 3 оперативных дежурных и участкового уполномоченного двух районных отделов полиции Челябинска, подозреваемых, в соответствии со степенью участия, в совершении преступлений, предусмотренных частью 3 статьи 290, пунктом "в" частью 5 статьи 290 УК РФ (получение взятки)", - говорится в сообщении.
Служебный автомобиль возле здания Следственного комитета РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 01.05.2021
1 мая, 13:28
В Сочи чиновника заподозрили в получении многомиллионной взятки
Также возбуждено уголовное дело в отношении индивидуального предпринимателя, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного пунктом "б" части 4 статьи 291 УК РФ (дача взятки), уточняется в сообщении.
В настоящее время проводятся следственные действия, решается вопрос о предъявлении обвинения и избрании меры пресечения, добавляет СУСК.
По данным пресс-службы ГУМВД России по региону, в настоящее время подозреваемые сотрудники полиции отстранены от исполнения должностных обязанностей. В случае подтверждения фактов противоправной деятельности данные сотрудники будут уволены из органов внутренних дел по отрицательным основаниям и привлечены к ответственности в соответствии с законодательством, поясняет пресс-служба.
 
РоссияГУМВДСледственный комитет России (СК РФ)ЧелябинскПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:00Избежать внезапной сердечной смерти поможет уникальный российский прибор
02:44Bloomberg: ЕС считает, что Россия пытается "интегрировать" часть Украины
02:19Цхинвал и Владивосток стали городами-побратимами
02:16Специалист рассказал, как вытащить пропавшие данные с флешки
02:11Врач развеял популярный миф о восстановлении зрения
02:05В Тель-Авиве дважды за полчаса сработали сирены тревоги
02:03Военное крыло ХАМАС сообщило о ракетном ударе по Иерусалиму
02:00Израильская армия нанесла удар по стратегическим зданиям движения ХАМАС
01:55Байден подписал указ о кибербезопасности
01:53Сирены тревоги сработали в городе Модиин между Тель-Авивом и Иерусалимом
01:35Израильские военные застрелили палестинца
01:28Военное крыло ХАМАС заявило о нанесении ракетного удара по Тель-Авиву
01:24В Тель-Авиве сработали сирены воздушной тревоги
01:22В офисе Зеленского объяснили, почему "Квартал 95" не шутит о президенте
01:19Второй медицинский регулятор в США одобрил вакцину Pfizer для подростков
01:14В Госдуме хотят внести изменения в закон "О защите прав потребителей"
01:11Назван самый опасный обман в автосервисах
01:10Colonial Pipeline начинает процесс перезапуска трубопровода в США
01:09Российский космический ядерный буксир можно использовать в военных целях
01:08В израильском городе Ришон-ле-Цион сработали сирены воздушной тревоги
Лента новостейМолния