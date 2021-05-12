https://ria.ru/20210512/chelyabinsk-1732000945.html

Полицейских в Челябинске заподозрили в получении взяток

Полицейских в Челябинске заподозрили в получении взяток

Трое оперативных дежурных и участковый уполномоченный отделов полиции Челябинска подозреваются в получении взяток от предпринимателя за передачу информации об... РИА Новости, 12.05.2021

2021-05-12T17:45

2021-05-12T17:45

2021-05-12T17:45

россия

гумвд

следственный комитет россии (ск рф)

челябинск

происшествия

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ЧЕЛЯБИНСК, 12 мая – РИА Новости. Трое оперативных дежурных и участковый уполномоченный отделов полиции Челябинска подозреваются в получении взяток от предпринимателя за передачу информации об умерших гражданах, сообщило в среду следственное управление СК РФ по региону.По данным СК, в 2019-м – начале 2021 годов сотрудники полиции получили взятки от предпринимателя в размере более 390 тысяч рублей за предоставление информации об умерших гражданах на территории Челябинска для последующего оказания предпринимателем ритуальных услуг.Преступление выявлено сотрудниками управления собственной безопасности ГУМВД России по Челябинской области."Следственными органами СКРФ по Челябинской области возбуждены уголовные дела в отношении 3 оперативных дежурных и участкового уполномоченного двух районных отделов полиции Челябинска, подозреваемых, в соответствии со степенью участия, в совершении преступлений, предусмотренных частью 3 статьи 290, пунктом "в" частью 5 статьи 290 УК РФ (получение взятки)", - говорится в сообщении.Также возбуждено уголовное дело в отношении индивидуального предпринимателя, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного пунктом "б" части 4 статьи 291 УК РФ (дача взятки), уточняется в сообщении.В настоящее время проводятся следственные действия, решается вопрос о предъявлении обвинения и избрании меры пресечения, добавляет СУСК.По данным пресс-службы ГУМВД России по региону, в настоящее время подозреваемые сотрудники полиции отстранены от исполнения должностных обязанностей. В случае подтверждения фактов противоправной деятельности данные сотрудники будут уволены из органов внутренних дел по отрицательным основаниям и привлечены к ответственности в соответствии с законодательством, поясняет пресс-служба.

https://ria.ru/20210501/sochi-1730827909.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, гумвд, следственный комитет россии (ск рф), челябинск, происшествия