https://ria.ru/20210512/belukhi-1731884787.html

Биолог рассказал, сколько надо продержаться застрявшим во льдах белухам

Биолог рассказал, сколько надо продержаться застрявшим во льдах белухам

Еще около 20 дней, возможно, предстоит провести в ледовой ловушке 50 белухам, застрявшим в бухте на Чукотке, пока они не смогут выйти на открытую воду, сообщает РИА Новости, 12.05.2021

2021-05-12T09:17

2021-05-12T09:17

2021-05-12T10:21

чукотский автономный округ

берингово море

общество

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ВЛАДИВОСТОК, 12 мая – РИА Новости. Еще около 20 дней, возможно, предстоит провести в ледовой ловушке 50 белухам, застрявшим в бухте на Чукотке, пока они не смогут выйти на открытую воду, сообщает нацпарк "Берингия".В апреле нацпарк сообщил, что около 20 белух оказались в ледовом плену в бухте Пенкигнгэй, они держатся в трех небольших полыньях. Животным, вероятно, удается добывать себе корм, но если рыба уйдет из бухты, то шансов у них останется мало, уточняли в учреждении. В нацпарке РИА Новости в среду рассказали, что белухи живы, активно питаются, шансы на их спасение повысились – в районе установилась плюсовая температура, началось образование свободных ото льда полей.По уточненным подсчетам нацпарка, в трех полыньях сейчас находится около 50 животных. Всю прошлую неделю с ними провел морской биолог Григорий Цидулко, прилетевший из Москвы.По его словам, сейчас они живут за счет тех жировых запасов, которые они нагуляли летом и осенью. Цидулко добавил, что морская экосистема Сенявинского пролива очень богата, но белухи уже съели большую часть рыбы, до которой могут "дотянуться" - они ограничены расстоянием, которое они могут проплыть на задержке дыхания.Ученый также рассказал, что плюсовая температура и движение белух не позволят полыньям затянуться.Ранее научный сотрудник национального парка "Берингия" и Института биологических проблем Севера ДВО РАН Анатолий Кочнев сообщал РИА Новости, что организовывать специальную операцию по спасению не нужно, так как вмешательством можно навредить экосистеме района, у животных есть все шансы выжить, дождавшись разрушения льдов. Власти региона сообщили, что создали рабочую группу для контроля ситуации, ледокол применять не планируется.В декабре 2011 года около 100 белух оказались в ледовой ловушке в 15 километрах южнее села в Сенявинском проливе Берингова моря. До открытой воды было 25 километров. Тогда признали нецелесообразным участие спасательных судов или ледоколов для освобождения белух. Через две недели наблюдатели сообщили, что насчитали всего 12 белух: четыре из пяти полыней закрылись. Предыдущий аналогичный случай произошел в 1984 году, в том же районе в ледовый плен попало несколько тысяч белух. Тогда им на помощь пришел ледокол, но большинство животных все же погибло – они не пошли по каналу за судном к открытой воде.

https://ria.ru/20210427/belukhi-1730081440.html

https://ria.ru/20210420/chukotka-1729043174.html

чукотский автономный округ

берингово море

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В ледяной ловушке: белухи оказались отрезаны от большой воды на Чукотке В ледяной ловушке: белухи оказались отрезаны от большой воды на Чукотке 2021-05-12T09:17 true PT1M04S

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чукотский автономный округ, берингово море, общество