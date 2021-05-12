https://ria.ru/20210512/belukhi-1731878385.html

Биолог оценил шансы на спасение застрявших во льдах на Чукотке белух

Биолог оценил шансы на спасение застрявших во льдах на Чукотке белух

Застрявшие в ледовом плену на Чукотке белухи живы, активно питаются, шансы на их спасение повысились – в районе установилась плюсовая температура, началось... РИА Новости, 12.05.2021

2021-05-12T08:04

2021-05-12T08:04

2021-05-12T10:29

чукотский автономный округ

берингово море

общество

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ВЛАДИВОСТОК, 12 мая – РИА Новости. Застрявшие в ледовом плену на Чукотке белухи живы, активно питаются, шансы на их спасение повысились – в районе установилась плюсовая температура, началось образование свободных ото льда полей, сообщил РИА Новости старший научный сотрудник национального парка "Берингия" Анатолий Косяк.В апреле нацпарк "Берингия" сообщил, что около 20 белух оказались в ледовом плену в бухте Пенкигнгэй, они держатся в трех небольших полыньях. Животным, вероятно, удается добывать себе корм, но если рыба уйдет из бухты, то шансов у них останется мало, уточняли в учреждении. В нацпарке РИА Новости рассказали также, что полыньи уже вряд ли замерзнут, а приход циклонов может повысить шансы на разлом припая. При этом, по многолетним наблюдениям, обычно пролив Сенявина покрыт льдом до июня."Живы, здоровы, крутятся-вертятся, достаточно активны, не худые, хотя довольно положительное время провели в ледовом плену. Подкармливаем их, но они дикие - не особо охотно едят рыбу, которую мы бросаем. Исходя из активности белух, кормовая база позволяет им прилично питаться. Видно, что они не истощенные. Думаю, что они дождутся разрушения льда, тем более, ледовая обстановка каждый день меняется – стали появляться поля, практически свободные ото льда", - сказал собеседник.Он уточнил, что открытые поля появились примерно в 30 километрах от белух. При этом устойчивый ветер до 15 метров в секунду в состоянии разогнать остатки льда и подломить припайный лед, тогда граница чистой воды станет к белухам ближе. Полынья, в которой находятся животные, также расширяется – ее края подтаивают, снег вокруг просел."Установилась плюсовая температура, по прогнозу передают дожди, которые также увеличат скорость разрушения льда… С учетом того, сколько белухи провели времени (в плену) и сколько осталось, есть надежда на то, что они дождутся разрушения льда и уйдут. Если ветер подломает лед, появятся небольшие трещины, им этого будет достаточно, и животные уйдут", - добавил собеседник.Ранее научный сотрудник национального парка "Берингия" и Института биологических проблем Севера ДВО РАН Анатолий Кочнев сообщал РИА Новости, что организовывать специальную операцию по спасению не нужно, так как вмешательством можно навредить экосистеме района, у животных есть все шансы выжить, дождавшись разрушения льдов. Власти региона сообщили, что создали рабочую группу для контроля ситуации, ледокол применять не планируется.В декабре 2011 года около 100 белух оказались в ледовой ловушке в 15 километрах южнее села в Сенявинском проливе Берингова моря. До открытой воды было 25 километров. Тогда признали нецелесообразным участие спасательных судов или ледоколов для освобождения белух. Через две недели наблюдатели сообщили, что насчитали всего 12 белух: четыре из пяти полыней закрылись. Предыдущий аналогичный случай произошел в 1984 году, в том же районе в ледовый плен попало несколько тысяч белух. Тогда им на помощь пришел ледокол, но большинство животных все же погибло – они не пошли по каналу за судном к открытой воде.

https://ria.ru/20210427/belukhi-1730081440.html

https://ria.ru/20210421/belukhi-1729195858.html

чукотский автономный округ

берингово море

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В ледяной ловушке: белухи оказались отрезаны от большой воды на Чукотке В ледяной ловушке: белухи оказались отрезаны от большой воды на Чукотке 2021-05-12T08:04 true PT1M04S

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чукотский автономный округ, берингово море, общество