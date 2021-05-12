https://ria.ru/20210512/bank-1731831467.html

Роланд Васс: создаем среду, где интересно быть лучшими в области рисков

Роланд Васс: создаем среду, где интересно быть лучшими в области рисков

Российские банки и их клиенты справляются с последствиями коронавируса гораздо лучше, чем ожидалось – в Европе ситуация совсем другая. Российскому подразделению РИА Новости, 12.05.2021

2021-05-12T10:00

2021-05-12T10:00

2021-05-12T10:50

россия

райффайзенбанк

новости компаний - экономика

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Российские банки и их клиенты справляются с последствиями коронавируса гораздо лучше, чем ожидалось – в Европе ситуация совсем другая. Российскому подразделению Райффайзенбанка добиться положительных результатов, несмотря на пандемию, помогли ускоренная цифровизация и внимательное отношение к рискам. О том, как коронавирус повлиял на борьбу за нового клиента, что для банковского бизнеса означает активный выход на рынок массовых инвесторов и какие опасности таят в себе цифровые валюты РИА Новости рассказал член правления АО "Райффайзенбанк", руководитель дирекции рисков Роланд Васс.- Российские банки в прошлом году столкнулись с неожиданной угрозой – пандемией коронавируса. Как она повлияла на работу банка и ваши финансовые результаты?- Наши результаты на удивление хороши. И индустрия, и клиенты в целом прошли через этот кризис гораздо лучше, чем я ожидал. Многие, включая меня, предполагали худшие последствия. Их не будет и в 2021 году. В Европе, например, ситуация совсем другая – были приняты серьезные меры по поддержке и субсидиям для того, чтобы компании выжили, а люди не потеряли работу. Как только эта поддержка заканчивается, встает вопрос – смогут ли компании расти дальше? В России такой проблемы нет. Мы старались поддерживать наших клиентов в период неопределенности: бесплатно доставляли бизнес-карты, продлили действие карт, срок обслуживания которых заканчивался, на 6 месяцев. Поддерживали программы реструктуризации и рефинансирования – как государственные, так и собственные. Мы даже приостанавливали маркетинговые кампании для кредитов, так как не хотели подталкивать клиентов брать большую долговую нагрузку в непростой период. Это всегда вопрос баланса, и мне кажется, нам удалось его достичь. Кроме того, это было очень интересный опыт полностью удаленной работы в масштабе банка. Мы отправили всех наших сотрудников на удаленку и предоставили всю необходимую для работы инфраструктуру всего за две недели. Это было очень правильное решение.- А как вел себя кредитный портфель во время пандемии? - Наш показатель по просроченным кредитам изменился. Но он вырос меньше, чем в среднем за предыдущие 10 лет. К концу четвертого квартала наша стоимость риска достигла лучшего показателя за последние два года. Она снизилась на 52 базисных пункта, так как мы уменьшили отчисления в резервы в розничном сегменте, и составила 0,65%. При этом общая стоимость риска в 2020 году была на уровне 1,2%. - Это значит, что вам не пришлось делать дополнительных отчислений в резервы? - Мы делали больше отчислений, чем годом ранее. Но они также не превысили средние значения за десять лет. - А как изменилась конкуренция под влиянием пандемии? - Пандемия невероятно ускорила цифровизацию. Большинство новых клиентов приходят к нам в цифровых каналах. В прошлом году мы привлекли рекордные 650 тысяч новых клиентов в рознице, а база корпоративных клиентов выросла на 9%. Цифровые решения стали не просто драйвером, а критичным для выживания бизнеса параметром. Все инвестиции в цифровые сервисы окупили себя. В некоторых из наших продуктов мы даже перешли от модели конкуренции (competition) к модели сотрудничества (co-opetition). Этот подход мы реализовали в первой на рынке кросс-банковской платформе, разработанной нами на базе решения SAP. Она позволяет компаниям получать сервисы от разных банков в одном интерфейсе. В основе этого продукта лежит инсайт о том, что крупная компания всегда сотрудничает с несколькими банками. А один интерфейс намного удобнее для бухгалтера, чем несколько. - Мне кажется, многим банкам не хватает ресурсов для того, чтобы перейти на цифровые рельсы. Значит ли это, что они проиграют в конкурентной борьбе? - На мой взгляд, короткий ответ – да. Для того, чтобы преуспеть в любом бизнесе, вы должны не только говорить об интересах клиента, но и давать ему то, что он хочет. Мы живем в этой модели. Если банк дает вам хороший сервис в мобильном банке, в интернет-банке, клиенты не будут уходить в другой банк. В то же время, меньше людей будут ходить в отделения, если их устраивает онлайн-сервис. - А как пандемия повлияла на найм сотрудников? - Я вижу два главных тренда. Сейчас мы можем нанимать людей не только в городах, в которых находятся наши офисы. Это дает нам гибкость – мы открыты талантам со всей страны и региона СНГ. В риск-менеджменте Райффайзенбанка работает топовая команда экспертов, и я ей очень горжусь. Мне кажется, у нас работают лучшие эксперты рынка. Мы продолжаем расти, поэтому не останавливали найм и во время пандемии. Мы ищем и "классических" риск-менеджеров, и цифровые таланты, в частности, дата-сайентистов и разработчиков. Наше главное преимущество – это динамичная среда, направленная на профессиональный рост. У нас очень прозрачный подход к управлению и бизнес-целям – вся наша команда знает, к каким целям мы идем, и каждый человек видит свой личный вклад в их достижение. Еще один важный момент, на который нам открыла глаза пандемия – она помогла понять, как важен личный контакт с людьми. Когда вы начинаете работать с кем-то, встречаясь только в зуме, это может быть сложно. Поэтому я рад, что мы выбрали гибридный режим работы, совмещающий онлайн и офлайн, который позволяет работать из дома и быть гибким в определении удобного графика. - Есть ли будущее у профессиональных риск-менеджеров в цифровую эпоху? - Конечно. Мне кажется, есть несколько аспектов, определяющих будущее риск-менеджмента. Мы стремимся стать лидерами в автоматизации и принятии решений, основанных на данных. Риск-менеджеры делают очень много операционной работы, которая на самом деле не связана с управлением рисками, и часто скучная. Почему бы не автоматизировать эти процессы? Когда вы автоматизировали всю скучную работу, у вас останется интересная – управление портфелем, стресс-тесты, работа со сложными кредитными решениями. Повторюсь, у нас очень сильные эксперты в команде, и мы стремимся растить команду и давать им еще больше амбициозных и интересных задач. Мы также поощряем рост компетенций в команде – изучение новых областей, включая аналитику данных. Принятие решений, основанное на данных, – вне всяких сомнений будущее риск-менеджмента. Те, кто не успеют на этот поезд, потеряют рынок. Поэтому мы создаем среду, в которой людям будет интересно идти к будущему и быть лучшими экспертами в области рисков. - А какие навыки нужны для того, чтобы стать таким экспертом в рисках? - Вы можете убрать риск, говоря "нет" любой инициативе, но это не наша задача. Мы должны найти баланс между риском и возвратом на инвестиции. Экспертные знания очень важны, не менее значимы коммуникационные навыки. У нас у всех – одна цель: строить здоровый банковский бизнес со счастливыми клиентами. - Почему, на ваш взгляд, российские экосистемы до сих пор неприбыльны? - Я считаю, что важнее вопрос, в чем их цель. Можно оставаться банком и использовать экосистему только для того, чтобы привлекать клиентов. Вторая модель – пытаться диверсифицировать бизнес и начинать конкуренцию с такими компаниями, как Яндекс. Для каждой из этих моделей главная цель – сделать так, чтобы клиент остался с ними. Неважно, каким образом достигать эту цель. Я уверен, что российские экосистемы очень серьезно к ней относятся. Ведь это инвестиции в маркетинг и развитие бизнеса. Что касается нас – мы сфокусированы на развитии банка. - Сегодня все больше и больше клиентов выходят на рынок инвестиций. Видите ли вы в этом риски для банка? - Люди хотят заставить работать сбережения на себя, и это вполне естественно. Этот рынок доказал свою состоятельность в Европе, в США, в Японии. Я считаю это позитивным трендом до тех пор, пока клиент знает, во что инвестирует. Задача банка – обучать клиентов, быть очень прозрачным и открытым в отношении преимуществ и недостатков, рисков и выигрыша. Если банк этого не делает – это большие репутационные риски. Мы очень внимательно следим за тем, как мы ведем коммуникацию. Мы ограничиваем торговлю с "плечом", делаем упор на консервативные инструменты и очень открыты с клиентом. - На ваш взгляд, стоит ли ограничивать возможности инвестиций, например, объем средств, доступных для инвестиций, или отдельных инструментов? - Самое главное – убедиться, что у клиента есть вся информация для принятия решения. Я не знаю, кого мы должны исключить из сферы инвестиций. Мы не делаем одну вещь – не даем кредиты для инвестиций. Мы будем следить за тем, чтобы этого не происходило. Это ответственность банка. Для нас очень важно, чтобы у клиента не было проблем после того, как он взял у нас потребительский кредит. Мы защищаем себя, но защищаем и клиента. - Что вы думаете о цифровых валютах? - Лично я не инвестирую в них, и банк не предлагает таких инструментов. Однако сейчас все больше серьезных инвесторов начинают их рассматривать, поэтому мы будем внимательно следить за этим трендом. У цифровых валют исключительная волатильность, и очень сложно спрогнозировать их динамику. Но больше всего беспокойства у меня вызывает экологический аспект – объем энергии, который нужен на их развитие. - Тогда давайте поговорим об экологических рисках. Как, на ваш взгляд, нужно их учитывать? - Сейчас это очень серьезная тема в финансовом мире, и мы можем реально повлиять на состояние экологии. Сегодня люди внимательно относятся к экологическому следу своих инвестиций, к тому, как ведут себя в отношении экологии компании, в которые они инвестируют. Как эксперт по рискам, я вижу два основных направления для экологической политики банка. Банк должен учитывать климатические риски при принятии бизнес-решений. И важно следить за изменениями в регуляторном поле. - А вы можете уточнить, как банк работает с этими рисками? - Это долгий процесс, и мы работаем с ними на разных уровнях. Мы учитываем экологические риски в разных сферах работы банка, начиная с ESG-рейтинга, внутренних кредитных рейтингов, кредитных процессов и политик, стресс-тестов и риск-аппетита, отчетности и прозрачности в подготовке отчетов. Сейчас мы разрабатываем собственный ESG-рейтинг.- Последний вопрос – чем отличается риск-менеджмент Райффайзенбанка от остальных игроков? - Мы стараемся выступать партнером для наших клиентов и сотрудников в России. Мы ищем правильный баланс между рисками и возвратом на риск, и, если вы посмотрите на наши финансовые результаты, мне кажется, они это отражают. Мы команда, которая следит за трендами, у нас очень хорошая атмосфера и подход к работе. Мы поддерживаем друг друга. Риск-менеджмент играет очень большую роль в бизнесе Райффайзенбанка. Без нас многие решения не могут быть приняты. Когда вы приходите в нашу команду, вы действительно оказываете влияние на бизнес банка.

https://realty.ria.ru/20210309/rayffayzenbank-1600112587.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, райффайзенбанк, новости компаний - экономика