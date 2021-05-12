https://ria.ru/20210512/avtomobil-1731914471.html

В России разработали новый автомобиль для тушения пожаров в аэропортах

В России разработали новый автомобиль для тушения пожаров в аэропортах

В России разработан новый автомобиль для тушения пожаров в аэропортах, сообщил РИА Новости представитель АО "Брянский автомобильный завод" Кирилл Мефед на... РИА Новости, 12.05.2021

2021-05-12T11:50

2021-05-12T11:50

2021-05-12T16:56

россия

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/05/0c/1731989758_0:206:2016:1340_1920x0_80_0_0_25f31d211b9c5d3381d7f8a8cf2b004e.jpg

МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. В России разработан новый автомобиль для тушения пожаров в аэропортах, сообщил РИА Новости представитель АО "Брянский автомобильный завод" Кирилл Мефед на международном салоне "Комплексная безопасность-2021"."Это пожарно-спасательный автомобиль производства Брянского автомобильного завода. Разработан при содействии Минпромторга России. Данный автомобиль предназначен для осуществления пожаротушения на аэродромах, аэропортах различных регионов нашей страны. Предыдущих моделей не существует. Это опытная конструкторская работа. В данный момент проводится технологическая подготовка к серийному производству. В ближайшие этот год и следующие года мы будем осуществлять отгрузки", - сказал Мефед.По его словам, стоимость одного такого автомобиля составляет порядка 70-75 миллионов рублей, "что на 20 с лишним миллионов дешевле, чем австрийский аналог".Новая пожарная машина оснащена двумя лафетными стволами с дальностью подачи воды 75 метров. Мощность двигателя составляет 700 лошадиных сил, также в комплекции автоматическая коробка переключения передач, современное пожарно-техническое вооружение, отметил представитель завода.

https://ria.ru/20210101/tushenie-1591764423.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), общество