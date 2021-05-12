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В России разработали новый автомобиль для тушения пожаров в аэропортах
В России разработали новый автомобиль для тушения пожаров в аэропортах
В России разработан новый автомобиль для тушения пожаров в аэропортах, сообщил РИА Новости представитель АО "Брянский автомобильный завод" Кирилл Мефед на... РИА Новости, 12.05.2021
2021-05-12T11:50
2021-05-12T16:56
россия
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
общество
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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. В России разработан новый автомобиль для тушения пожаров в аэропортах, сообщил РИА Новости представитель АО "Брянский автомобильный завод" Кирилл Мефед на международном салоне "Комплексная безопасность-2021"."Это пожарно-спасательный автомобиль производства Брянского автомобильного завода. Разработан при содействии Минпромторга России. Данный автомобиль предназначен для осуществления пожаротушения на аэродромах, аэропортах различных регионов нашей страны. Предыдущих моделей не существует. Это опытная конструкторская работа. В данный момент проводится технологическая подготовка к серийному производству. В ближайшие этот год и следующие года мы будем осуществлять отгрузки", - сказал Мефед.По его словам, стоимость одного такого автомобиля составляет порядка 70-75 миллионов рублей, "что на 20 с лишним миллионов дешевле, чем австрийский аналог".Новая пожарная машина оснащена двумя лафетными стволами с дальностью подачи воды 75 метров. Мощность двигателя составляет 700 лошадиных сил, также в комплекции автоматическая коробка переключения передач, современное пожарно-техническое вооружение, отметил представитель завода.
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россия, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), общество

В России разработали новый автомобиль для тушения пожаров в аэропортах

11:50 12.05.2021 (обновлено: 16:56 12.05.2021)
 
© АГН "Москва" / Роман БаландинРазработан новый автомобиль для тушения пожаров в аэропортах
Разработан новый автомобиль для тушения пожаров в аэропортах - РИА Новости, 1920, 12.05.2021
© АГН "Москва" / Роман Баландин
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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. В России разработан новый автомобиль для тушения пожаров в аэропортах, сообщил РИА Новости представитель АО "Брянский автомобильный завод" Кирилл Мефед на международном салоне "Комплексная безопасность-2021".
"Это пожарно-спасательный автомобиль производства Брянского автомобильного завода. Разработан при содействии Минпромторга России. Данный автомобиль предназначен для осуществления пожаротушения на аэродромах, аэропортах различных регионов нашей страны. Предыдущих моделей не существует. Это опытная конструкторская работа. В данный момент проводится технологическая подготовка к серийному производству. В ближайшие этот год и следующие года мы будем осуществлять отгрузки", - сказал Мефед.
© АГН "Москва" / Роман БаландинРазработан новый автомобиль для тушения пожаров в аэропортах
Разработан новый автомобиль для тушения пожаров в аэропортах
1 из 2
Разработан новый автомобиль для тушения пожаров в аэропортах
© АГН "Москва" / Роман Баландин
© АГН "Москва" / Роман БаландинРазработан новый автомобиль для тушения пожаров в аэропортах
Разработан новый автомобиль для тушения пожаров в аэропортах
2 из 2
Разработан новый автомобиль для тушения пожаров в аэропортах
© АГН "Москва" / Роман Баландин
1 из 2
Разработан новый автомобиль для тушения пожаров в аэропортах
© АГН "Москва" / Роман Баландин
2 из 2
Разработан новый автомобиль для тушения пожаров в аэропортах
© АГН "Москва" / Роман Баландин
По его словам, стоимость одного такого автомобиля составляет порядка 70-75 миллионов рублей, "что на 20 с лишним миллионов дешевле, чем австрийский аналог".
Новая пожарная машина оснащена двумя лафетными стволами с дальностью подачи воды 75 метров. Мощность двигателя составляет 700 лошадиных сил, также в комплекции автоматическая коробка переключения передач, современное пожарно-техническое вооружение, отметил представитель завода.
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