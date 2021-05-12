https://ria.ru/20210512/avtomobil-1731867207.html

Врач рассказал, чем опасны долгие поездки в машине

Врач рассказал, чем опасны долгие поездки в машине

Чем грозит здоровью долгая непрерывная поездка в автомобиле и как себя обезопасить от возможных проблем, рассказал в интервью радио Sputnik хирург-флеболог,... РИА Новости, 12.05.2021

2021-05-12T02:11

2021-05-12T02:11

2021-05-12T02:11

россия

общество

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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Чем грозит здоровью долгая непрерывная поездка в автомобиле и как себя обезопасить от возможных проблем, рассказал в интервью радио Sputnik хирург-флеболог, главный врач по медицинской части сети ортопедических салонов "Ортека", кандидат медицинских наук Александр Бойков.Автомобильные путешествия стали очень популярным вариантом отдыха для россиян в условиях пандемии коронавируса. Проблема таких поездок – статичное положение тела, которое может спровоцировать варикозную болезнь нижних конечностей, предупредил врач. "Так как водитель долгое время находится за рулем, в статичном состоянии и в вынужденном положении, возникает застой в венах нижних конечностей. Соответственно, если у человека есть проблемы с венозным оттоком, будь то хроническая венозная недостаточность, лимфостаз, проблемы с внутрибрюшным давлением, все это грозит тем, что человек может приобрести такое заболевание, как варикозная болезнь нижних конечностей", – предостерег Александр Бойков.Чтобы обезопасить себя от проблем с венами, врач посоветовал применять компрессионный трикотаж, который обеспечивает адекватный отток крови. Также, по его словам, можно использовать специальные накладки на сидения.Пассажиры в ходе длительных поездок могут снимать обувь, чтобы убрать дополнительное давление на ткани, продолжил Александр Бойков. Помимо этого, специалист рекомендовал во время движения делать остановки. Одним из сигналов, что нужно остановиться и размяться, может служить ощущение мурашек на коже или "червячков" под кожей, ощущение тяжести в ногах ‒ это показатель того, что в нижние конечности поступает недостаточное количество кислорода.Чем дольше путешествие, тем продолжительнее должны быть перерывы для отдыха. "Лучше делать интервалы по 2‒3 часа, делать разминку, походить. Это нужно и для безопасности венозных оттоков, и для концентрации внимания. Но все индивидуально ‒ зависит от возраста, патологий, связано с режимом передвижения. Если вы передвигаетесь, когда уже достаточно жарко, вы потеете, происходит обезвоживание, нарушается водно-электролитный обмен, венозный отток, кровь сгущается, соответственно надо делать чаще остановки, разминки", – объяснил Александр Бойков в интервью радио Sputnik.В прохладную погоду, по его словам, остановок может быть меньше.

https://radiosputnik.ria.ru/20210510/varikoz-1731610629.html

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