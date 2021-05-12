https://ria.ru/20210512/avtomobil-1731867207.html
Врач рассказал, чем опасны долгие поездки в машине
Врач рассказал, чем опасны долгие поездки в машине
Чем грозит здоровью долгая непрерывная поездка в автомобиле и как себя обезопасить от возможных проблем, рассказал в интервью радио Sputnik хирург-флеболог,... РИА Новости, 12.05.2021
2021-05-12T02:11
2021-05-12T02:11
2021-05-12T02:11
россия
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/96528/22/965282204_0:144:2760:1697_1920x0_80_0_0_70e7fbbd6147d943350cbe7188f1aaaf.jpg
МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Чем грозит здоровью долгая непрерывная поездка в автомобиле и как себя обезопасить от возможных проблем, рассказал в интервью радио Sputnik хирург-флеболог, главный врач по медицинской части сети ортопедических салонов "Ортека", кандидат медицинских наук Александр Бойков.Автомобильные путешествия стали очень популярным вариантом отдыха для россиян в условиях пандемии коронавируса. Проблема таких поездок – статичное положение тела, которое может спровоцировать варикозную болезнь нижних конечностей, предупредил врач. "Так как водитель долгое время находится за рулем, в статичном состоянии и в вынужденном положении, возникает застой в венах нижних конечностей. Соответственно, если у человека есть проблемы с венозным оттоком, будь то хроническая венозная недостаточность, лимфостаз, проблемы с внутрибрюшным давлением, все это грозит тем, что человек может приобрести такое заболевание, как варикозная болезнь нижних конечностей", – предостерег Александр Бойков.Чтобы обезопасить себя от проблем с венами, врач посоветовал применять компрессионный трикотаж, который обеспечивает адекватный отток крови. Также, по его словам, можно использовать специальные накладки на сидения.Пассажиры в ходе длительных поездок могут снимать обувь, чтобы убрать дополнительное давление на ткани, продолжил Александр Бойков. Помимо этого, специалист рекомендовал во время движения делать остановки. Одним из сигналов, что нужно остановиться и размяться, может служить ощущение мурашек на коже или "червячков" под кожей, ощущение тяжести в ногах ‒ это показатель того, что в нижние конечности поступает недостаточное количество кислорода.Чем дольше путешествие, тем продолжительнее должны быть перерывы для отдыха. "Лучше делать интервалы по 2‒3 часа, делать разминку, походить. Это нужно и для безопасности венозных оттоков, и для концентрации внимания. Но все индивидуально ‒ зависит от возраста, патологий, связано с режимом передвижения. Если вы передвигаетесь, когда уже достаточно жарко, вы потеете, происходит обезвоживание, нарушается водно-электролитный обмен, венозный отток, кровь сгущается, соответственно надо делать чаще остановки, разминки", – объяснил Александр Бойков в интервью радио Sputnik.В прохладную погоду, по его словам, остановок может быть меньше.
https://radiosputnik.ria.ru/20210510/varikoz-1731610629.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn21.img.ria.ru/images/96528/22/965282204_154:0:2607:1840_1920x0_80_0_0_e0bc87fad68a807779147ccbfd8c9317.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, общество
МОСКВА, 12 мая - РИА Новости.
Чем грозит здоровью
долгая непрерывная поездка в автомобиле и как себя обезопасить от возможных проблем, рассказал в интервью радио Sputnik
хирург-флеболог, главный врач по медицинской части сети ортопедических салонов "Ортека", кандидат медицинских наук Александр Бойков.
Автомобильные путешествия стали очень популярным вариантом отдыха для россиян в условиях пандемии коронавируса. Проблема таких поездок – статичное положение тела, которое может спровоцировать варикозную болезнь нижних конечностей, предупредил врач.
"Так как водитель долгое время находится за рулем, в статичном состоянии и в вынужденном положении, возникает застой в венах нижних конечностей. Соответственно, если у человека есть проблемы с венозным оттоком, будь то хроническая венозная недостаточность, лимфостаз, проблемы с внутрибрюшным давлением, все это грозит тем, что человек может приобрести такое заболевание, как варикозная болезнь нижних конечностей", – предостерег Александр Бойков.
Чтобы обезопасить себя от проблем с венами, врач посоветовал применять компрессионный трикотаж, который обеспечивает адекватный отток крови. Также, по его словам, можно использовать специальные накладки на сидения.
Пассажиры в ходе длительных поездок могут снимать обувь, чтобы убрать дополнительное давление на ткани, продолжил Александр Бойков.
Помимо этого, специалист рекомендовал во время движения делать остановки. Одним из сигналов, что нужно остановиться и размяться, может служить ощущение мурашек на коже или "червячков" под кожей, ощущение тяжести в ногах ‒ это показатель того, что в нижние конечности поступает недостаточное количество кислорода.
Чем дольше путешествие, тем продолжительнее должны быть перерывы для отдыха.
"Лучше делать интервалы по 2‒3 часа, делать разминку, походить. Это нужно и для безопасности венозных оттоков, и для концентрации внимания. Но все индивидуально ‒ зависит от возраста, патологий, связано с режимом передвижения. Если вы передвигаетесь, когда уже достаточно жарко, вы потеете, происходит обезвоживание, нарушается водно-электролитный обмен, венозный отток, кровь сгущается, соответственно надо делать чаще остановки, разминки", – объяснил Александр Бойков в интервью радио Sputnik
.
В прохладную погоду, по его словам, остановок может быть меньше.