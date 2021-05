https://ria.ru/20210512/artist-1732002629.html

Назван лучший музыкант десятилетия

Журнал Billboard признал канадского рэпера Дрейка (Обри Дрейк Грэм) лучшим артистом 2010-х.

МОСКВА, 12 мая — РИА Новости. Журнал Billboard признал канадского рэпера Дрейка (Обри Дрейк Грэм) лучшим артистом 2010-х.Музыкант установил абсолютный рекорд премии: в его активе — 27 наград от Billboard Music Awards, в то время как у его основного конкурента, рэпера Канье Уэста, — только пять.Как отметило СМИ, пластинки Дрейка занимали высшие строчки в Billboard 200 начиная с альбома "Thank Me Later", выпущенного в 2010 году. К тому же он единственный сольный артист, в сумме удерживавший первое место рейтинга журнала более 50 недель.Ранее Дрейк стал первым исполнителем, преодолевшим рубеж в 50 миллиардов прослушиваний на сервисе Spotify.

