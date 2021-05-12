https://ria.ru/20210512/arktika-1731911577.html
В МИД рассказали о контактах с США по Арктике
В МИД рассказали о контактах с США по Арктике
Прямых контактов между внешнеполитическими ведомствами России и США по Арктике при администрации президента Соединенных Штатов Джо Байдена не было, но были... РИА Новости, 12.05.2021
2021-05-12T11:36
2021-05-12T11:36
2021-05-12T11:36
россия
николай корчунов
арктика
арктический совет
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норвегия
сша
в мире
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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Прямых контактов между внешнеполитическими ведомствами России и США по Арктике при администрации президента Соединенных Штатов Джо Байдена не было, но были опосредованные, с участием послов двух стран, заявил РИА Новости посол по особым поручениям МИД России, старшее должностное лицо Арктического совета от РФ Николай Корчунов.Ранее Корчунов говорил, что Россия готова к диалогу с новой администрацией США по проблемам Арктики, если в Вашингтоне также сочтут такое взаимодействие целесообразным."Прямых непосредственно контактов между внешнеполитическими ведомствами по Арктике не было. Но вместе с тем, были и опосредованные контакты по арктической проблематике и нашего посла в Вашингтоне Анатолия Ивановича Антонова с представителями госдепартамента, и, соответственно, здесь, в Москве, у меня были контакты и у руководства министерства иностранных дел с послом (США Джоном) Салливаном и обсуждалась арктическая проблематика. Это вполне нормально", - сказал Корчунов, отвечая на вопрос, были ли контакты между двумя странами по вопросам Арктики при администрации Байдена.Арктический совет учрежден в 1996 году в соответствии с Оттавской декларацией и является межправительственным форумом высокого уровня, обеспечивающим содействие сотрудничеству в регионе, особенно в сфере защиты окружающей среды. В совет входят Дания (включая Гренландию и Фарерские острова), Исландия, Канада, Норвегия, Россия, США, Финляндия и Швеция.
https://ria.ru/20210419/arktika-1728930626.html
https://ria.ru/20210406/arktika-1604438493.html
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россия, николай корчунов, арктика, арктический совет, джо байден, финляндия, норвегия, сша, в мире
МОСКВА, 12 мая - РИА Новости.
Прямых контактов между внешнеполитическими ведомствами России и США по Арктике
при администрации президента Соединенных Штатов Джо Байдена не было, но были опосредованные, с участием послов двух стран, заявил РИА Новости посол по особым поручениям МИД России, старшее должностное лицо Арктического совета от РФ Николай Корчунов
.
Ранее Корчунов говорил, что Россия готова к диалогу с новой администрацией США по проблемам Арктики, если в Вашингтоне также сочтут такое взаимодействие целесообразным.
"Прямых непосредственно контактов между внешнеполитическими ведомствами по Арктике не было. Но вместе с тем, были и опосредованные контакты по арктической проблематике и нашего посла в Вашингтоне Анатолия Ивановича Антонова с представителями госдепартамента, и, соответственно, здесь, в Москве, у меня были контакты и у руководства министерства иностранных дел с послом (США Джоном) Салливаном и обсуждалась арктическая проблематика. Это вполне нормально", - сказал Корчунов, отвечая на вопрос, были ли контакты между двумя странами по вопросам Арктики при администрации Байдена.
Арктический совет учрежден в 1996 году в соответствии с Оттавской декларацией и является межправительственным форумом высокого уровня, обеспечивающим содействие сотрудничеству в регионе, особенно в сфере защиты окружающей среды. В совет входят Дания (включая Гренландию и Фарерские острова), Исландия, Канада, Норвегия, Россия, США, Финляндия и Швеция.