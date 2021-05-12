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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20210512/affleck-1731752239.html
Бен Аффлек и Дженнифер Лопес провели отпуск вместе
Бен Аффлек и Дженнифер Лопес провели отпуск вместе
Бен Аффлек и Дженнифер Лопес провели отпуск вместе, сообщает со ссылкой на свои источники E! News. РИА Новости, 12.05.2021
2021-05-12T01:09
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МОСКВА, 12 мая — РИА Новости. Бен Аффлек и Дженнифер Лопес провели отпуск вместе, сообщает со ссылкой на свои источники E! News. Лопес и Аффлек второго мая посетили благотворительный концерт VAX LIVE, а после него отправились на горнолыжный курорт в Монтане. "Они были одни, вдвоем", — говорит инсайдер. Слухи о том, что Бен Аффлек и Дженнифер Лопес снова вместе, появились через месяц после того, как певица и ее бывший жених бизнесмен Алекс Родригес объявили о расторжении помолвки. Роман Аффлека и Лопес начался в июле 2002 года во время съемок комедии "Джильи". Уже в ноябре актер сделал предложение Дженнифер, однако свадьба не состоялась — в январе 2004 они подтвердили слухи о расставании.
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новости культуры, шоу-бизнес, бен аффлек, дженнифер лопес

Бен Аффлек и Дженнифер Лопес провели отпуск вместе

01:09 12.05.2021
 
© AFP 2021 / Getty Images North America / Frederick M. BrownБен Аффлек и Дженнифер Лопес
Бен Аффлек и Дженнифер Лопес - РИА Новости, 1920, 12.05.2021
© AFP 2021 / Getty Images North America / Frederick M. Brown
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МОСКВА, 12 мая — РИА Новости. Бен Аффлек и Дженнифер Лопес провели отпуск вместе, сообщает со ссылкой на свои источники E! News.
Лопес и Аффлек второго мая посетили благотворительный концерт VAX LIVE, а после него отправились на горнолыжный курорт в Монтане. "Они были одни, вдвоем", — говорит инсайдер.
Слухи о том, что Бен Аффлек и Дженнифер Лопес снова вместе, появились через месяц после того, как певица и ее бывший жених бизнесмен Алекс Родригес объявили о расторжении помолвки.
"Они поддерживали контакт много лет, — рассказывает другой источник E! News, отметив, что пара воссоединилась после возвращения Лопес со съемок в Доминиканской Республике. — Бен связался с ней, чтобы узнать, как у нее дела, за последний месяц они несколько раз ужинали вместе".
Роман Аффлека и Лопес начался в июле 2002 года во время съемок комедии "Джильи". Уже в ноябре актер сделал предложение Дженнифер, однако свадьба не состоялась — в январе 2004 они подтвердили слухи о расставании.
Дженнифер Лопес и Алекс Родригес - РИА Новости, 1920, 29.04.2021
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