https://ria.ru/20210512/affleck-1731752239.html
Бен Аффлек и Дженнифер Лопес провели отпуск вместе
Бен Аффлек и Дженнифер Лопес провели отпуск вместе
Бен Аффлек и Дженнифер Лопес провели отпуск вместе, сообщает со ссылкой на свои источники E! News. РИА Новости, 12.05.2021
2021-05-12T01:09
2021-05-12T01:09
2021-05-12T01:09
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шоу-бизнес
бен аффлек
дженнифер лопес
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МОСКВА, 12 мая — РИА Новости. Бен Аффлек и Дженнифер Лопес провели отпуск вместе, сообщает со ссылкой на свои источники E! News. Лопес и Аффлек второго мая посетили благотворительный концерт VAX LIVE, а после него отправились на горнолыжный курорт в Монтане. "Они были одни, вдвоем", — говорит инсайдер. Слухи о том, что Бен Аффлек и Дженнифер Лопес снова вместе, появились через месяц после того, как певица и ее бывший жених бизнесмен Алекс Родригес объявили о расторжении помолвки. Роман Аффлека и Лопес начался в июле 2002 года во время съемок комедии "Джильи". Уже в ноябре актер сделал предложение Дженнифер, однако свадьба не состоялась — в январе 2004 они подтвердили слухи о расставании.
https://ria.ru/20210429/lopez-1730357110.html
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новости культуры, шоу-бизнес, бен аффлек, дженнифер лопес