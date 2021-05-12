https://ria.ru/20210512/affleck-1731752239.html

Бен Аффлек и Дженнифер Лопес провели отпуск вместе

Бен Аффлек и Дженнифер Лопес провели отпуск вместе

Бен Аффлек и Дженнифер Лопес провели отпуск вместе, сообщает со ссылкой на свои источники E! News. РИА Новости, 12.05.2021

2021-05-12T01:09

2021-05-12T01:09

2021-05-12T01:09

культура

новости культуры

шоу-бизнес

бен аффлек

дженнифер лопес

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МОСКВА, 12 мая — РИА Новости. Бен Аффлек и Дженнифер Лопес провели отпуск вместе, сообщает со ссылкой на свои источники E! News. Лопес и Аффлек второго мая посетили благотворительный концерт VAX LIVE, а после него отправились на горнолыжный курорт в Монтане. "Они были одни, вдвоем", — говорит инсайдер. Слухи о том, что Бен Аффлек и Дженнифер Лопес снова вместе, появились через месяц после того, как певица и ее бывший жених бизнесмен Алекс Родригес объявили о расторжении помолвки. Роман Аффлека и Лопес начался в июле 2002 года во время съемок комедии "Джильи". Уже в ноябре актер сделал предложение Дженнифер, однако свадьба не состоялась — в январе 2004 они подтвердили слухи о расставании.

https://ria.ru/20210429/lopez-1730357110.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости культуры, шоу-бизнес, бен аффлек, дженнифер лопес