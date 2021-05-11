Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210511/zdravookhranenie-1731766590.html
В Совбезе рассказали о системе защиты от новых инфекций
В Совбезе рассказали о системе защиты от новых инфекций
Система защиты России от новых инфекций, над созданием которой работает профильная межведомственная комиссия Совета безопасности России, будет, в числе прочего, РИА Новости, 11.05.2021
2021-05-11T13:18
2021-05-11T14:44
юрий аверьянов
здоровье - общество
дмитрий медведев
владимир путин
россия
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/04/14/1729074530_0:0:3060:1721_1920x0_80_0_0_2f06a9ebd316d34883c07ef89c5e3a6a.jpg
МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Система защиты России от новых инфекций, над созданием которой работает профильная межведомственная комиссия Совета безопасности России, будет, в числе прочего, нацелена на развитие технологий разработки необходимых вакцин и лекарств, заявил в интервью РИА Новости первый заместитель секретаря Совбеза Юрий Аверьянов."В настоящее время изменяются области распространения природно-очаговых инфекций, появляются новые и возвращаются старые, забытые инфекционные заболевания, образуются очаги общих для человека и животных опасных болезней. Пример борьбы с ранее неизученным коронавирусом показывает, что выработка комплексных мер противодействия таким инфекциям может осуществляться только с использованием межведомственного и междисциплинарного подхода", - сказал Аверьянов.По его словам, в рамках будущей системы "планируется решить ряд принципиальных вопросов, связанных с необходимость развития технологических платформ по созданию новых вакцин".Другое направление - это изучение последствий вирусных инфекций, проблем устойчивости к противомикробным препаратам и создания новых антибиотиков, добавил Аверьянов. "Кроме того, будет уделено внимание наращиванию технологической базы для разработки лекарств для специфического лечения конкретных инфекционных заболеваний, а также использования уже имеющихся лекарственных препаратов для лечения новых болезней", - отметил он.Межведомственная комиссия Совбеза по вопросам создания российской системы защиты от новых инфекций создана указом президента РФ Владимира Путина в октябре 2020 года. Комиссию возглавил заместитель председателя СБ Дмитрий Медведев.В число задач комиссии входят оценка внутренних и внешних угроз, связанных с распространением инфекционных заболеваний и антимикробной резистентности, изучение механизмов возникновения новых болезней, мониторинг распространения заболеваний, анализ и оценка состояния коллективного иммунитета населения России.Читайте полный текст интервью &gt;&gt;
https://ria.ru/20201216/plan-1589487511.html
https://ria.ru/20201020/infektsii-1580672843.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/04/14/1729074530_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_f8f2eec60cf0b881e65cdcf1aa1e1bee.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
юрий аверьянов, здоровье - общество, дмитрий медведев, владимир путин, россия, общество

В Совбезе рассказали о системе защиты от новых инфекций

13:18 11.05.2021 (обновлено: 14:44 11.05.2021)
 
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМосковский клинический центр инфекционных болезней "Вороновское"
Московский клинический центр инфекционных болезней Вороновское - РИА Новости, 1920, 11.05.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Система защиты России от новых инфекций, над созданием которой работает профильная межведомственная комиссия Совета безопасности России, будет, в числе прочего, нацелена на развитие технологий разработки необходимых вакцин и лекарств, заявил в интервью РИА Новости первый заместитель секретаря Совбеза Юрий Аверьянов.
"В настоящее время изменяются области распространения природно-очаговых инфекций, появляются новые и возвращаются старые, забытые инфекционные заболевания, образуются очаги общих для человека и животных опасных болезней. Пример борьбы с ранее неизученным коронавирусом показывает, что выработка комплексных мер противодействия таким инфекциям может осуществляться только с использованием межведомственного и междисциплинарного подхода", - сказал Аверьянов.
Дмитрий Медведев проводит совещание в режиме видеоконференции по вопросу О совершенствовании социально-трудового законодательства Российской Федерации - РИА Новости, 1920, 16.12.2020
16 декабря 2020, 13:42
Медведев призвал разработать план действий защиты от новых инфекций
По его словам, в рамках будущей системы "планируется решить ряд принципиальных вопросов, связанных с необходимость развития технологических платформ по созданию новых вакцин".
Другое направление - это изучение последствий вирусных инфекций, проблем устойчивости к противомикробным препаратам и создания новых антибиотиков, добавил Аверьянов. "Кроме того, будет уделено внимание наращиванию технологической базы для разработки лекарств для специфического лечения конкретных инфекционных заболеваний, а также использования уже имеющихся лекарственных препаратов для лечения новых болезней", - отметил он.
Межведомственная комиссия Совбеза по вопросам создания российской системы защиты от новых инфекций создана указом президента РФ Владимира Путина в октябре 2020 года. Комиссию возглавил заместитель председателя СБ Дмитрий Медведев.
В число задач комиссии входят оценка внутренних и внешних угроз, связанных с распространением инфекционных заболеваний и антимикробной резистентности, изучение механизмов возникновения новых болезней, мониторинг распространения заболеваний, анализ и оценка состояния коллективного иммунитета населения России.
Читайте полный текст интервью >>
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев проводит в режиме видеоконференции заседание Межведомственной комиссии Совета безопасности РФ - РИА Новости, 1920, 20.10.2020
20 октября 2020, 15:55
Медведев призвал создать систему быстрой защиты от новых инфекций
 
Юрий АверьяновЗдоровье - ОбществоДмитрий МедведевВладимир ПутинРоссияОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:25Палестинцы выпустили из Газы 100 ракет по израильскому городу Беэр-Шева
03:17Эксперт рассказал, какие страны ЕС будут рады российским туристам летом
03:12Палестинцы хотят продолжать удары по Израилю, пока тот не прекратит атаки
03:10В Тель-Авиве восьмой раз с вечера вторника сработали сирены тревоги
03:06РФ и США создали рабочую группу по поиску причин утечки воздуха на МКС
03:00Ученые поняли, как повысить эффективность добычи в карьерах
02:44Еще три человека погибли при авиаударах Израиля по сектору Газа
02:42Родственница описала увлечения напавшего на школу в Казани студента
02:35Венесуэла ожидает поставки российской вакцины "Спутник Лайт"
02:11Врач рассказал, чем опасны долгие поездки в машине
02:00Жители Казани рассказали, почему пришли почтить память погибших в школе
01:53В ХАМАС прокомментировали действия палестинцев на израильских территориях
01:50Президент Греции не явилась на слушания по иску россиянина Винника
01:46В Иерусалиме 27 палестинцев пострадали в столкновениях с полицией
01:30В израильском городе Лод объявили ЧП из-за беспорядков
01:24На нефтепроводе в Израиле возник пожар после обстрела из сектора Газа
01:18Более 240 палестинцев пострадали в столкновениях с израильской армией
01:15Разработчик рассказал о создании космического "робота-Леонова"
01:08Учительница напавшего на школу в Казани студента рассказала о его прошлом
01:06Сирийская армия при поддержке ВКС уничтожила более 300 террористов
Лента новостейМолния