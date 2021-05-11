https://ria.ru/20210511/zdravookhranenie-1731766590.html

В Совбезе рассказали о системе защиты от новых инфекций

В Совбезе рассказали о системе защиты от новых инфекций

Система защиты России от новых инфекций, над созданием которой работает профильная межведомственная комиссия Совета безопасности России, будет, в числе прочего, РИА Новости, 11.05.2021

2021-05-11T13:18

2021-05-11T13:18

2021-05-11T14:44

юрий аверьянов

здоровье - общество

дмитрий медведев

владимир путин

россия

общество

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МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Система защиты России от новых инфекций, над созданием которой работает профильная межведомственная комиссия Совета безопасности России, будет, в числе прочего, нацелена на развитие технологий разработки необходимых вакцин и лекарств, заявил в интервью РИА Новости первый заместитель секретаря Совбеза Юрий Аверьянов."В настоящее время изменяются области распространения природно-очаговых инфекций, появляются новые и возвращаются старые, забытые инфекционные заболевания, образуются очаги общих для человека и животных опасных болезней. Пример борьбы с ранее неизученным коронавирусом показывает, что выработка комплексных мер противодействия таким инфекциям может осуществляться только с использованием межведомственного и междисциплинарного подхода", - сказал Аверьянов.По его словам, в рамках будущей системы "планируется решить ряд принципиальных вопросов, связанных с необходимость развития технологических платформ по созданию новых вакцин".Другое направление - это изучение последствий вирусных инфекций, проблем устойчивости к противомикробным препаратам и создания новых антибиотиков, добавил Аверьянов. "Кроме того, будет уделено внимание наращиванию технологической базы для разработки лекарств для специфического лечения конкретных инфекционных заболеваний, а также использования уже имеющихся лекарственных препаратов для лечения новых болезней", - отметил он.Межведомственная комиссия Совбеза по вопросам создания российской системы защиты от новых инфекций создана указом президента РФ Владимира Путина в октябре 2020 года. Комиссию возглавил заместитель председателя СБ Дмитрий Медведев.В число задач комиссии входят оценка внутренних и внешних угроз, связанных с распространением инфекционных заболеваний и антимикробной резистентности, изучение механизмов возникновения новых болезней, мониторинг распространения заболеваний, анализ и оценка состояния коллективного иммунитета населения России.Читайте полный текст интервью >>

https://ria.ru/20201216/plan-1589487511.html

https://ria.ru/20201020/infektsii-1580672843.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

юрий аверьянов, здоровье - общество, дмитрий медведев, владимир путин, россия, общество