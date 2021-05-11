https://ria.ru/20210511/zamorozki-1731707122.html

В Гидрометцентре предупредили о заморозках на юге России

В Гидрометцентре предупредили о заморозках на юге России

Один день заморозков ожидает регионы на юге Европейской части России 11 мая, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. РИА Новости, 11.05.2021

2021-05-11T03:32

2021-05-11T03:32

2021-05-11T03:32

россия

погода

роман вильфанд

гидрометцентр

краснодарский край

ставропольский край

общество

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МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Один день заморозков ожидает регионы на юге Европейской части России 11 мая, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.Он отметил, что такая ситуация продлится один день, поэтому, скорее всего, не скажется на состоянии озимых."Необычная ситуация в степных и предгорных районах Крыма, в юго-восточных районах Краснодарского края. Заморозки, температура ночью и утром -1-2 градуса. В СКФО в юго-западных районах Ставропольского края до -1-2 градусов. В Карачаево-Черкесии даже до -3 градусов. Это недолго будет, только 11 мая", - пояснил Вильфанд.Между тем, уже 13 мая ночные температуры в Краснодарском крае составят 8-13 градусов, а днем поднимутся до 23-28 градусов. Скачок температур составит до 13 градусов.

https://ria.ru/20210507/pogoda-1731365365.html

россия

краснодарский край

ставропольский край

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2021

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россия, погода, роман вильфанд, гидрометцентр, краснодарский край, ставропольский край, общество