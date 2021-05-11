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В Гидрометцентре предупредили о заморозках на юге России
В Гидрометцентре предупредили о заморозках на юге России
Один день заморозков ожидает регионы на юге Европейской части России 11 мая, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. РИА Новости, 11.05.2021
2021-05-11T03:32
2021-05-11T03:32
россия
погода
роман вильфанд
гидрометцентр
краснодарский край
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общество
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МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Один день заморозков ожидает регионы на юге Европейской части России 11 мая, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.Он отметил, что такая ситуация продлится один день, поэтому, скорее всего, не скажется на состоянии озимых."Необычная ситуация в степных и предгорных районах Крыма, в юго-восточных районах Краснодарского края. Заморозки, температура ночью и утром -1-2 градуса. В СКФО в юго-западных районах Ставропольского края до -1-2 градусов. В Карачаево-Черкесии даже до -3 градусов. Это недолго будет, только 11 мая", - пояснил Вильфанд.Между тем, уже 13 мая ночные температуры в Краснодарском крае составят 8-13 градусов, а днем поднимутся до 23-28 градусов. Скачок температур составит до 13 градусов.
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россия, погода, роман вильфанд, гидрометцентр, краснодарский край, ставропольский край, общество

В Гидрометцентре предупредили о заморозках на юге России

03:32 11.05.2021
 
© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в фотобанкРоман Вильфанд
Роман Вильфанд - РИА Новости, 1920, 11.05.2021
© РИА Новости / Нина Зотина
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МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Один день заморозков ожидает регионы на юге Европейской части России 11 мая, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

"Конфигурация этого антициклона такова, что по восточной части этого антициклона будут холодные (полярные) воздушные массы проникать далеко на юг, поэтому в Южном федеральном округе и Северо-Кавказском федеральном округе даже прогнозируются заморозки в ближайшие дни", - отметил Вильфанд.

Он отметил, что такая ситуация продлится один день, поэтому, скорее всего, не скажется на состоянии озимых.
"Необычная ситуация в степных и предгорных районах Крыма, в юго-восточных районах Краснодарского края. Заморозки, температура ночью и утром -1-2 градуса. В СКФО в юго-западных районах Ставропольского края до -1-2 градусов. В Карачаево-Черкесии даже до -3 градусов. Это недолго будет, только 11 мая", - пояснил Вильфанд.
Между тем, уже 13 мая ночные температуры в Краснодарском крае составят 8-13 градусов, а днем поднимутся до 23-28 градусов. Скачок температур составит до 13 градусов.
Роман Вильфанд - РИА Новости, 1920, 07.05.2021
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Вильфанд рассказал о погоде в Европейской России в первый рабочий день
 
РоссияПогодаРоман ВильфандГидрометцентрКраснодарский крайСтавропольский крайОбщество
 
 
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