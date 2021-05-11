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В Госдуме рассмотрят законопроект об обороте оружия 12 мая
В Госдуме рассмотрят законопроект об обороте оружия 12 мая
Комитет Госдумы по безопасности рассмотрит законопроект об обороте оружия 12 мая, сообщили РИА Новости в комитете. РИА Новости, 11.05.2021
2021-05-11T17:47
2021-05-11T17:47
2021-05-11T17:47
стрельба в школе в казани
россия
василий пискарев
следственный комитет россии (ск рф)
госдума рф
вячеслав володин
рустам минниханов
казань
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МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Комитет Госдумы по безопасности рассмотрит законопроект об обороте оружия 12 мая, сообщили РИА Новости в комитете."Завтра комитет рассмотрит законопроект об обороте оружия", - сказал собеседник агентства.Ранее во вторник глава думского комитета по безопасности Василий Пискарев сообщил журналистам, что в комитете создана рабочая группа по контролю за оборотом оружия. По его словам, рабочая группа рассмотрит внесенный в Госдуму законопроект, которым предусмотрены дополнительные основания для отказа в выдаче лицензий на приобретения оружия.Спикер Госдумы Вячеслав Володин после трагедии в Казани поручил комитету по безопасности и противодействию коррупции приступить к анализу законодательства в сфере оборота оружия.Во вторник, 11 мая, в результате стрельбы в гимназии №175 в Казани, по данным властей Татарстана, погибли семь детей, учительница и сотрудница школы, еще 21 человек ранен. Глава республики Рустам Минниханов заявил, что стрельбу устроил 19-летний юноша, на него официально зарегистрировано оружие. СК возбудил уголовное дело по ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух и более лиц).
https://ria.ru/20210511/tatarstan-1731814295.html
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стрельба в школе в казани, россия, василий пискарев, следственный комитет россии (ск рф), госдума рф, вячеслав володин, рустам минниханов, казань