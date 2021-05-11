https://ria.ru/20210511/zakonoproekt-1731824026.html

В Госдуме рассмотрят законопроект об обороте оружия 12 мая

В Госдуме рассмотрят законопроект об обороте оружия 12 мая

Комитет Госдумы по безопасности рассмотрит законопроект об обороте оружия 12 мая, сообщили РИА Новости в комитете. РИА Новости, 11.05.2021

2021-05-11T17:47

2021-05-11T17:47

2021-05-11T17:47

стрельба в школе в казани

россия

василий пискарев

следственный комитет россии (ск рф)

госдума рф

вячеслав володин

рустам минниханов

казань

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/02/01/1595540347_414:35:3066:1526_1920x0_80_0_0_02775f78f405a39fd9be35cc6df2a0e4.jpg

МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Комитет Госдумы по безопасности рассмотрит законопроект об обороте оружия 12 мая, сообщили РИА Новости в комитете."Завтра комитет рассмотрит законопроект об обороте оружия", - сказал собеседник агентства.Ранее во вторник глава думского комитета по безопасности Василий Пискарев сообщил журналистам, что в комитете создана рабочая группа по контролю за оборотом оружия. По его словам, рабочая группа рассмотрит внесенный в Госдуму законопроект, которым предусмотрены дополнительные основания для отказа в выдаче лицензий на приобретения оружия.Спикер Госдумы Вячеслав Володин после трагедии в Казани поручил комитету по безопасности и противодействию коррупции приступить к анализу законодательства в сфере оборота оружия.Во вторник, 11 мая, в результате стрельбы в гимназии №175 в Казани, по данным властей Татарстана, погибли семь детей, учительница и сотрудница школы, еще 21 человек ранен. Глава республики Рустам Минниханов заявил, что стрельбу устроил 19-летний юноша, на него официально зарегистрировано оружие. СК возбудил уголовное дело по ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух и более лиц).

https://ria.ru/20210511/tatarstan-1731814295.html

https://ria.ru/20210511/oruzhie-1731797305.html

россия

казань

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

стрельба в школе в казани, россия, василий пискарев, следственный комитет россии (ск рф), госдума рф, вячеслав володин, рустам минниханов, казань