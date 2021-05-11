https://ria.ru/20210511/vstrechi-1731852726.html

Кравцов доложил Путину о встречах с родителями школьников в Казани

Кравцов доложил Путину о встречах с родителями школьников в Казани

Глава Минпросвещения России Сергей Кравцов доложил президенту РФ Владимиру Путину о своих встречах в Казани с родителями школьников и учителями школы, в которой РИА Новости, 11.05.2021

2021-05-11T21:12

2021-05-11T21:12

2021-05-11T21:12

стрельба в школе в казани

россия

министерство образования и науки украины

сергей кравцов

следственный комитет россии (ск рф)

дмитрий песков

владимир путин

казань

происшествия

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МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Глава Минпросвещения России Сергей Кравцов доложил президенту РФ Владимиру Путину о своих встречах в Казани с родителями школьников и учителями школы, в которой произошла стрельба, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков."Кравцов доложил президенту о своей работе сегодня в Казани, о своих встречах с родителями школьников, а также с учителями школы", - сказал он.Песков отметил, что "позже министерством (просвещения) будут сформулированы рекомендации" по итогам случившегося.Во вторник, 11 мая, в результате стрельбы в гимназии №175 в Казани, по данным властей Татарстана, погибли семь детей, учительница и женщина-работник, еще 21 человек ранен. Глава республики Рустам Минниханов заявил, что стрельбу устроил 19-летний юноша, на него официально зарегистрировано оружие. СК возбудил уголовное дело по ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух и более лиц).

https://ria.ru/20210511/kazan-1731838289.html

россия

казань

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стрельба в школе в казани, россия, министерство образования и науки украины, сергей кравцов, следственный комитет россии (ск рф), дмитрий песков, владимир путин, казань, происшествия