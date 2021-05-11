https://ria.ru/20210511/vstrecha-1731720156.html

Россия готова к созыву встречи по Ближнему Востоку, сообщил источник

Россия готова к созыву встречи по Ближнему Востоку, сообщил источник

Москва "в любой момент" готова к созыву министерской встречи ближневосточного квартета, этот вопрос, а также обострение ситуации в Восточном Иерусалиме будет... РИА Новости, 11.05.2021

2021-05-11T09:33

2021-05-11T09:33

2021-05-11T09:54

обострение палестино-израильского конфликта в 2021 году

антониу гутерреш

ближний восток

сергей лавров

россия

восточный иерусалим

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МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Москва "в любой момент" готова к созыву министерской встречи ближневосточного квартета, этот вопрос, а также обострение ситуации в Восточном Иерусалиме будет обсуждаться на переговорах главы российского МИД Сергея Лаврова и генсека ООН Антониу Гутерреша, заявил РИА Новости источник в МИД."К министерской встрече мы готовы, активно поддерживаем идею. Антониу Гутерреш скоро должен приехать в Москву, за ним роль координатора созыва. И мы всегда ему говорим: давайте постараемся (организовать встречу - ред.), потому что зависит от готовности американцев – (госсекретаря США Энтони) Блинкена. Потому что Сергей Викторович Лавров готов в любой момент участвовать в таком заседании",- сказал собеседник агентства.Он добавил, что последние события вокруг Восточного Иерусалима будут обсуждаться на переговорах Лаврова и Гутерреша."Разумеется, конечно",- сказал источник в МИД.Ранее официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова заявила, что Лавров 12 мая встретится в Москве с генсеком ООН.Столкновения палестинцев и израильтян продолжаются уже несколько дней. С 18.00 понедельника палестинские группировки начали массированный обстрел израильской территории. Ранее ХАМАС заявил, что у Израиля есть время до 18.00 понедельника для вывода солдат из районов мечети Аль-Акса и Шейх Джаррах в Восточном Иерусалиме. Позднее военное крыло ХАМАС "Бригады Аль-Кассам" дало Израилю еще два часа, чтобы вывести своих солдат из района мечети Аль-Акса, пригрозив ответом.

https://ria.ru/20210511/khamas-1731704918.html

ближний восток

россия

восточный иерусалим

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

обострение палестино-израильского конфликта в 2021 году, антониу гутерреш, ближний восток, сергей лавров, россия, восточный иерусалим