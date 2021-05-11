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Россия готова к созыву встречи по Ближнему Востоку, сообщил источник
Россия готова к созыву встречи по Ближнему Востоку, сообщил источник
Москва "в любой момент" готова к созыву министерской встречи ближневосточного квартета, этот вопрос, а также обострение ситуации в Восточном Иерусалиме будет... РИА Новости, 11.05.2021
2021-05-11T09:33
2021-05-11T09:54
обострение палестино-израильского конфликта в 2021 году
антониу гутерреш
ближний восток
сергей лавров
россия
восточный иерусалим
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МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Москва "в любой момент" готова к созыву министерской встречи ближневосточного квартета, этот вопрос, а также обострение ситуации в Восточном Иерусалиме будет обсуждаться на переговорах главы российского МИД Сергея Лаврова и генсека ООН Антониу Гутерреша, заявил РИА Новости источник в МИД."К министерской встрече мы готовы, активно поддерживаем идею. Антониу Гутерреш скоро должен приехать в Москву, за ним роль координатора созыва. И мы всегда ему говорим: давайте постараемся (организовать встречу - ред.), потому что зависит от готовности американцев – (госсекретаря США Энтони) Блинкена. Потому что Сергей Викторович Лавров готов в любой момент участвовать в таком заседании",- сказал собеседник агентства.Он добавил, что последние события вокруг Восточного Иерусалима будут обсуждаться на переговорах Лаврова и Гутерреша."Разумеется, конечно",- сказал источник в МИД.Ранее официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова заявила, что Лавров 12 мая встретится в Москве с генсеком ООН.Столкновения палестинцев и израильтян продолжаются уже несколько дней. С 18.00 понедельника палестинские группировки начали массированный обстрел израильской территории. Ранее ХАМАС заявил, что у Израиля есть время до 18.00 понедельника для вывода солдат из районов мечети Аль-Акса и Шейх Джаррах в Восточном Иерусалиме. Позднее военное крыло ХАМАС "Бригады Аль-Кассам" дало Израилю еще два часа, чтобы вывести своих солдат из района мечети Аль-Акса, пригрозив ответом.
https://ria.ru/20210511/khamas-1731704918.html
ближний восток
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обострение палестино-израильского конфликта в 2021 году, антониу гутерреш, ближний восток, сергей лавров, россия, восточный иерусалим

Россия готова к созыву встречи по Ближнему Востоку, сообщил источник

09:33 11.05.2021 (обновлено: 09:54 11.05.2021)
 
© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанкЗдание Министерства иностранных дел РФ
Здание Министерства иностранных дел РФ - РИА Новости, 1920, 11.05.2021
© РИА Новости / Антон Денисов
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МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Москва "в любой момент" готова к созыву министерской встречи ближневосточного квартета, этот вопрос, а также обострение ситуации в Восточном Иерусалиме будет обсуждаться на переговорах главы российского МИД Сергея Лаврова и генсека ООН Антониу Гутерреша, заявил РИА Новости источник в МИД.
"К министерской встрече мы готовы, активно поддерживаем идею. Антониу Гутерреш скоро должен приехать в Москву, за ним роль координатора созыва. И мы всегда ему говорим: давайте постараемся (организовать встречу - ред.), потому что зависит от готовности американцев – (госсекретаря США Энтони) Блинкена. Потому что Сергей Викторович Лавров готов в любой момент участвовать в таком заседании",- сказал собеседник агентства.
Он добавил, что последние события вокруг Восточного Иерусалима будут обсуждаться на переговорах Лаврова и Гутерреша.
"Разумеется, конечно",- сказал источник в МИД.
Полиция возле мечети Аль-Акса в Иерусалиме - РИА Новости, 1920, 11.05.2021
01:16
ХАМАС предъявил ультиматум Израилю
Ранее официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова заявила, что Лавров 12 мая встретится в Москве с генсеком ООН.
Столкновения палестинцев и израильтян продолжаются уже несколько дней. С 18.00 понедельника палестинские группировки начали массированный обстрел израильской территории. Ранее ХАМАС заявил, что у Израиля есть время до 18.00 понедельника для вывода солдат из районов мечети Аль-Акса и Шейх Джаррах в Восточном Иерусалиме. Позднее военное крыло ХАМАС "Бригады Аль-Кассам" дало Израилю еще два часа, чтобы вывести своих солдат из района мечети Аль-Акса, пригрозив ответом.
 
Обострение палестино-израильского конфликта в 2021 годуАнтониу ГутеррешБлижний ВостокСергей ЛавровРоссияВосточный Иерусалим
 
 
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