https://ria.ru/20210511/voyadzher-1731757240.html

"Вояджер-1" обнаружил гул межзвездного пространства

"Вояджер-1" обнаружил гул межзвездного пространства

Космический зонд НАСА "Вояджер-1", который в настоящее время находится далеко за пределами Солнечной системы, продолжает отправлять на Землю сигналы. На этот... РИА Новости, 11.05.2021

2021-05-11T12:36

2021-05-11T12:36

2021-05-11T16:31

наука

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МОСКВА, 11 мая — РИА Новости. Космический зонд НАСА "Вояджер-1", который в настоящее время находится далеко за пределами Солнечной системы, продолжает отправлять на Землю сигналы. На этот раз среди поступающих данных американские ученые смогли выявить плазменные волны — постоянный гул межзвездного газа. Результаты исследования опубликованы в журнале Nature Astronomy."Вояджер-1", один из двух космических кораблей-близнецов, запущенных НАСА 44 года назад, — самый удаленный от Земли созданный человеком объект в космосе. В августе 2012 года он пересек гелиопаузу — внешнюю границу распространения вещества Солнечной системы — и сейчас исследует межзвездное пространство, двигаясь со скоростью около 61 200 километров в час на расстоянии примерно 22,5 миллиарда километров. Это более чем в 150 раз дальше, чем расстояние между Землей и Солнцем, и передача сообщений, движущихся со скоростью света, оттуда занимает более 21 часа.Изучая данные "Вояджера-1", исследователи из Корнельского и Айовского университетов в промежутках между выбросами солнечного излучения обнаружили очень слабый и монотонный постоянный сигнал, находящийся в узкой полосе частот. Авторы связывают этот гул с плазменными волнами, вызванными возмущениями в межзвездном газе."Межзвездная среда подобна тихому дождю", — приводятся в пресс-релизе Корнельского университета слова одного из авторов исследования, профессора астрономии Джеймса Кордеса (James Cordes). — При этом солнечные вспышки похожи на молнии во время грозы, а затем снова начинается легкий дождь".Авторы отмечают, что низкоуровневая активность в межзвездной среде оказалась выше, чем ожидали для практически полного вакуума. Не совсем ясно, чем вызвана эта активность. Это могут быть термически возбужденные плазменные колебания или квазитепловой шум от движения электронов в плазме, создающий локальное электрическое поле. Но что бы ни было причиной этого гула, по мнению ученых, его можно использовать для оценки распределения плотности плазмы в межзвездном пространстве."Теоретически мы знаем, что межзвездное пространство не совсем пусто, но поскольку звезды такие яркие, гораздо более тусклый тонкий материал, который висит между ними, действительно трудно увидеть и измерить, — говорит первый автор статьи Стелла Кох Окер (Stella Koch Ocker), докторант Корнельского университета по астрономии. — Обычно нам приходится полагаться на то, как свет изменяется, когда он проходит через межзвездный материал, чтобы понять, что он там есть, и количественно оценить его количество"."Мы знаем, что по ту сторону гелиопаузы наблюдается увеличение электронной плотности — оба зонда "Вояджер" обнаружили это, когда прошли через нее. Более точное знание плотности межзвездной среды поможет нам понять почему", — объясняет Окер.Ученые надеются, что продолжение изучения данных "Вояджера-1" позволит им не только отслеживать пространственное распределение плазмы в межзвездной среде, но и понять, как эта среда взаимодействует с солнечным ветром и как защитный пузырь гелиосферы Солнечной системы формируется и модифицируется межзвездной средой.Зонды "Вояджер" — первые созданные человеком объекты, которые вошли в межзвездное пространство, и они, по словам исследователей, предоставляют уникальную возможность напрямую получать сигналы из межзвездной среды. Но скорость передачи данных со временем падает, так как радиоизотопный термоэлектрический генератор, питающий приборы зонда, с каждым годом становится все слабее. Ученые считают, что, примерно к 2025 году сигналы прекратятся совсем, и до этого времени важно собрать как можно больше данных.

https://ria.ru/20210429/vselennaya-1730506397.html

https://ria.ru/20210428/mertsanie-1730335690.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

астрофизика, космос - риа наука, наса, вояджер, сша