https://ria.ru/20210511/volodin-1731724656.html

Володин оценил ситуацию вокруг Договора по открытому небу

Володин оценил ситуацию вокруг Договора по открытому небу

Госдума рассмотрит во вторник в приоритетном порядке законопроект о денонсации Договора по открытому небу на Совете нижней палаты, заявил председатель Госдумы... РИА Новости, 11.05.2021

2021-05-11T10:10

2021-05-11T10:10

2021-05-11T10:21

госдума рф

вячеслав володин

политика

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МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Госдума рассмотрит во вторник в приоритетном порядке законопроект о денонсации Договора по открытому небу на Совете нижней палаты, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.Ранее президент Владимир Путин внес на рассмотрение в нижнюю палату законопроект о денонсации Договора по открытому небу."Мы в приоритетном порядке рассмотрим законопроект о денонсации Договора по открытому небу сегодня на Совете Государственной Думы", — приводятся слова Володина на думском сайте.Он также отметил, что Россия всегда "выступала и выступает за сохранение международных договоренностей на принципах доверия и взаимного уважения"."Но мы не можем подвергать риску национальную безопасность нашей страны", — сказал парламентарий.В ноябре прошлого года США первыми и в одностороннем порядке официально вышли из Договора по открытому небу, заявил спикер ГД. Это послужило причиной ответной реакции со стороны России."Прекращая соблюдать взятые на себя обязательства одно за другим, США последовательно разрушают всю архитектуру международной безопасности. Под надуманными предлогами и обвинениями Вашингтон откровенно занимается демонтажем мировой стратегической стабильности и наносит урон международному праву, преследуя свои конъюнктурные интересы", — считает Володин.Комитет Госдумы по международным делам планирует 18 мая обсудить вопрос о денонсации Договора по открытому небу и предложить ГД рассмотреть вопрос на пленарном заседании 19 мая, сообщил ранее журналистам глава комитета Леонид Слуцкий.Договор по открытому небу стал одной из мер по укреплению доверия в Европе после холодной войны, позволяя 34 странам-участницам открыто собирать информацию о вооруженных силах и мероприятиях друг друга. Процедура выхода США из Договора по открытому небу, запущенная 22 мая 2020 года, завершилась 22 ноября.МИД России 15 января объявил о запуске внутригосударственных процедур по выходу из Договора. В ведомстве отметили, что после выхода из договора США "был существенно нарушен баланс интересов государств-участников, достигнутый при заключении договора". В ведомстве подчеркнули, что этот шаг еще не означает начала выхода из договора, это произойдет только с момента подачи Москвой уведомления депозитариям - Венгрии и Канаде. Замглавы российского МИД Сергей Рябков 6 апреля заявил РИА Новости, что у союзников США остается чуть более полутора месяцев для того, чтобы определиться по судьбе Договора по открытому небу, Москва завершает межведомственные процедуры. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров 16 апреля заявил, что судьба Договора в нынешних условиях "повисла на волоске".

https://ria.ru/20210511/dogovor-1731724013.html

https://ria.ru/20210511/dogovor-1731721016.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210511/don-1731719422.html

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госдума рф, вячеслав володин, политика