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Россия-Китай: Главное - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Россия-Китай: Главное
https://ria.ru/20210511/vlozheniya-1731796075.html
Китайские технологические гиганты вложили в электромобили более $19 млрд
Китайские технологические гиганты вложили в электромобили более $19 млрд
Совокупные инвестиции крупнейших китайских технологических компаний в технологии электрических и самоуправляемых автомобилей превысили 19 миллиардов долларов. РИА Новости, 11.05.2021
2021-05-11T15:37
2021-05-11T15:37
россия-китай: главное
китай
технологии
экономика
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МОСКВА, 11 мая - Проект "Россия-Китай: Главное". Совокупные инвестиции крупнейших китайских технологических компаний в технологии электрических и самоуправляемых автомобилей превысили 19 миллиардов долларов.Предоставляющая веб-сервисы компания Baidu за пять лет инвестировала около 7,7 миллиарда долларов в собственный проект беспилотного такси Apollo, совместны проект с WM Motor и разработку программного обеспечения для автомобилей. Xiaomi в ближайшее десятилетие планирует инвестировать в собственный бизнес по производству электромобилей около 10 миллиардов долларов.Уже представившая свой первый электромобиль компания Huawei инвестирует в эту отрасль 1 миллиард долларов в текущем году. Также разработкой проектов в сфере электрических и беспилотных авто занимаются компании Alibaba, Tencent, Qihoo 360 и DJI.
https://ria.ru/20210508/kitay-1731468482.html
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китай, технологии, экономика

Китайские технологические гиганты вложили в электромобили более $19 млрд

15:37 11.05.2021
 
© AFP 2021 / STRБанковский служащий пересчитывает доллары в Наньтуне, Китай
Банковский служащий пересчитывает доллары в Наньтуне, Китай - РИА Новости, 1920, 11.05.2021
© AFP 2021 / STR
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 мая - Проект "Россия-Китай: Главное". Совокупные инвестиции крупнейших китайских технологических компаний в технологии электрических и самоуправляемых автомобилей превысили 19 миллиардов долларов.
Предоставляющая веб-сервисы компания Baidu за пять лет инвестировала около 7,7 миллиарда долларов в собственный проект беспилотного такси Apollo, совместны проект с WM Motor и разработку программного обеспечения для автомобилей. Xiaomi в ближайшее десятилетие планирует инвестировать в собственный бизнес по производству электромобилей около 10 миллиардов долларов.
Мужчины в центральном деловом районе Пекина - РИА Новости, 1920, 08.05.2021
8 мая, 10:48Россия-Китай: Главное
Объем внешней торговли Китая вырос на 28,5% в январе-апреле
Уже представившая свой первый электромобиль компания Huawei инвестирует в эту отрасль 1 миллиард долларов в текущем году. Также разработкой проектов в сфере электрических и беспилотных авто занимаются компании Alibaba, Tencent, Qihoo 360 и DJI.
 
Россия-Китай: ГлавноеКитайТехнологииЭкономика
 
 
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