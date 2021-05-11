https://ria.ru/20210511/vlozheniya-1731796075.html

Китайские технологические гиганты вложили в электромобили более $19 млрд

Китайские технологические гиганты вложили в электромобили более $19 млрд

Совокупные инвестиции крупнейших китайских технологических компаний в технологии электрических и самоуправляемых автомобилей превысили 19 миллиардов долларов. РИА Новости, 11.05.2021

2021-05-11T15:37

2021-05-11T15:37

2021-05-11T15:37

россия-китай: главное

китай

технологии

экономика

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МОСКВА, 11 мая - Проект "Россия-Китай: Главное". Совокупные инвестиции крупнейших китайских технологических компаний в технологии электрических и самоуправляемых автомобилей превысили 19 миллиардов долларов.Предоставляющая веб-сервисы компания Baidu за пять лет инвестировала около 7,7 миллиарда долларов в собственный проект беспилотного такси Apollo, совместны проект с WM Motor и разработку программного обеспечения для автомобилей. Xiaomi в ближайшее десятилетие планирует инвестировать в собственный бизнес по производству электромобилей около 10 миллиардов долларов.Уже представившая свой первый электромобиль компания Huawei инвестирует в эту отрасль 1 миллиард долларов в текущем году. Также разработкой проектов в сфере электрических и беспилотных авто занимаются компании Alibaba, Tencent, Qihoo 360 и DJI.

https://ria.ru/20210508/kitay-1731468482.html

китай

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

китай, технологии, экономика