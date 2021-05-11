https://ria.ru/20210511/vkontakte-1731817672.html

Пользователи ВКонтакте рассказали об отношении к циркам

Пользователи ВКонтакте рассказали об отношении к циркам

РИА Новости совместно с ВКонтакте запустили еженедельные опросы на странице Агентства в социальной сети. РИА Новости, 11.05.2021

2021-05-11T17:26

2021-05-11T17:26

2021-05-11T17:26

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МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. РИА Новости совместно с ВКонтакте запустили еженедельные опросы на странице Агентства в социальной сети.На этой неделе РИА Новости предложило своим подписчикам рассказать о своем отношении к циркам, в частности, к использованию в шоу животных.Среди вариантов ответа были предложения оставить все как есть, запретить цирки в принципе, усилить контроль за условиями содержания животных, вместо зверей использовать голограммы, запретить гастролирующие цирки и просто отказаться от выступлений животных.В итоге большинство пользователей выбрали оставить цирки, но запретить выступления с животными. Так проголосовали почти 50% опрошенных. Также многие ответили, что стоит усилить контроль за содержанием зверей или целиком отказаться от этого развлечения.Кроме того, РИА Новости предложило подписчикам указать свои варианты. Среди вариантов были — оставить в цирках только домашних животных и использовать в выступлениях зверей, которые уже не смогут выжить в дикой природе.

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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