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Пользователи ВКонтакте рассказали об отношении к циркам
Пользователи ВКонтакте рассказали об отношении к циркам
РИА Новости совместно с ВКонтакте запустили еженедельные опросы на странице Агентства в социальной сети. РИА Новости, 11.05.2021
2021-05-11T17:26
2021-05-11T17:26
2021-05-11T17:26
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МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. РИА Новости совместно с ВКонтакте запустили еженедельные опросы на странице Агентства в социальной сети.На этой неделе РИА Новости предложило своим подписчикам рассказать о своем отношении к циркам, в частности, к использованию в шоу животных.Среди вариантов ответа были предложения оставить все как есть, запретить цирки в принципе, усилить контроль за условиями содержания животных, вместо зверей использовать голограммы, запретить гастролирующие цирки и просто отказаться от выступлений животных.В итоге большинство пользователей выбрали оставить цирки, но запретить выступления с животными. Так проголосовали почти 50% опрошенных. Также многие ответили, что стоит усилить контроль за содержанием зверей или целиком отказаться от этого развлечения.Кроме того, РИА Новости предложило подписчикам указать свои варианты. Среди вариантов были — оставить в цирках только домашних животных и использовать в выступлениях зверей, которые уже не смогут выжить в дикой природе.
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МОСКВА, 11 мая - РИА Новости.
РИА Новости совместно с ВКонтакте запустили еженедельные опросы на странице
Агентства в социальной сети.
На этой неделе РИА Новости предложило своим подписчикам рассказать о своем отношении к циркам, в частности, к использованию в шоу животных.
Среди вариантов ответа были предложения оставить все как есть, запретить цирки в принципе, усилить контроль за условиями содержания животных, вместо зверей использовать голограммы, запретить гастролирующие цирки и просто отказаться от выступлений животных.
В итоге большинство пользователей выбрали оставить цирки, но запретить выступления с животными. Так проголосовали почти 50% опрошенных. Также многие ответили, что стоит усилить контроль за содержанием зверей или целиком отказаться от этого развлечения.
Кроме того, РИА Новости предложило подписчикам указать свои варианты. Среди вариантов были — оставить в цирках только домашних животных и использовать в выступлениях зверей, которые уже не смогут выжить в дикой природе.