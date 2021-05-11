https://ria.ru/20210511/vaktsiny-1731717272.html

Производство вакцин от коронавируса нужно удвоить, заявил генсек ООН

Производство вакцин от коронавируса нужно удвоить, заявил генсек ООН

Объемы производства вакцин от коронавируса в мире необходимо удвоить, заявил в интервью российским информационным агентствам генсек ООН Антониу Гутерреш. РИА Новости, 11.05.2021

2021-05-11T09:13

2021-05-11T09:13

2021-05-11T09:13

распространение коронавируса

коронавирус covid-19

антониу гутерреш

здоровье - общество

оон

в мире

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ООН, 11 мая – РИА Новости. Объемы производства вакцин от коронавируса в мире необходимо удвоить, заявил в интервью российским информационным агентствам генсек ООН Антониу Гутерреш."Мне ясно, что производство вакцин в мире должно быть удвоено, чтобы удовлетворить все имеющиеся потребности", - сказал Гутерреш."Для этого потребуется сотрудничество разных стран, способных производить вакцины. Вот почему я предложил создать в G20 экстренную рабочую группу для разработки глобального плана вакцинации", - добавил он.По его словам, данный план предусматривал объединение мощностей всех стран и всех компаний в производстве вакцин, координацию, возможность лицензирования вакцины для других производителей."Я надеюсь, что у всех крупных производителей вакцин будет возможность объединить усилия вокруг глобального плана вакцинации", - отметил генсек.Разработать глобальный план вакцинации, который объединил бы всех, кто обладает необходимой властью, научной экспертизой, производственными и финансовыми возможностями, Гутерреш предложил в феврале.По его мнению, G20 имеет все возможности для создания экстренной рабочей группы для подготовки такого глобального плана вакцинации и координации его исполнения и финансирования. По словам генсека, рабочая группа сможет задействовать фармацевтические компании и ключевых игроков в данной индустрии и в сфере логистики.

https://ria.ru/20210511/sputnik-1731716752.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, антониу гутерреш, здоровье - общество, оон, в мире