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Производство вакцин от коронавируса нужно удвоить, заявил генсек ООН
Производство вакцин от коронавируса нужно удвоить, заявил генсек ООН
Объемы производства вакцин от коронавируса в мире необходимо удвоить, заявил в интервью российским информационным агентствам генсек ООН Антониу Гутерреш. РИА Новости, 11.05.2021
2021-05-11T09:13
2021-05-11T09:13
2021-05-11T09:13
распространение коронавируса
коронавирус covid-19
антониу гутерреш
здоровье - общество
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ООН, 11 мая – РИА Новости. Объемы производства вакцин от коронавируса в мире необходимо удвоить, заявил в интервью российским информационным агентствам генсек ООН Антониу Гутерреш."Мне ясно, что производство вакцин в мире должно быть удвоено, чтобы удовлетворить все имеющиеся потребности", - сказал Гутерреш."Для этого потребуется сотрудничество разных стран, способных производить вакцины. Вот почему я предложил создать в G20 экстренную рабочую группу для разработки глобального плана вакцинации", - добавил он.По его словам, данный план предусматривал объединение мощностей всех стран и всех компаний в производстве вакцин, координацию, возможность лицензирования вакцины для других производителей."Я надеюсь, что у всех крупных производителей вакцин будет возможность объединить усилия вокруг глобального плана вакцинации", - отметил генсек.Разработать глобальный план вакцинации, который объединил бы всех, кто обладает необходимой властью, научной экспертизой, производственными и финансовыми возможностями, Гутерреш предложил в феврале.По его мнению, G20 имеет все возможности для создания экстренной рабочей группы для подготовки такого глобального плана вакцинации и координации его исполнения и финансирования. По словам генсека, рабочая группа сможет задействовать фармацевтические компании и ключевых игроков в данной индустрии и в сфере логистики.
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коронавирус covid-19, антониу гутерреш, здоровье - общество, оон, в мире
ООН, 11 мая – РИА Новости.
Объемы производства вакцин от коронавируса в мире необходимо удвоить, заявил в интервью российским информационным агентствам генсек ООН Антониу Гутерреш
.
"Мне ясно, что производство вакцин в мире должно быть удвоено, чтобы удовлетворить все имеющиеся потребности", - сказал Гутерреш.
"Для этого потребуется сотрудничество разных стран, способных производить вакцины. Вот почему я предложил создать в G20
экстренную рабочую группу для разработки глобального плана вакцинации", - добавил он.
По его словам, данный план предусматривал объединение мощностей всех стран и всех компаний в производстве вакцин, координацию, возможность лицензирования вакцины для других производителей.
"Я надеюсь, что у всех крупных производителей вакцин будет возможность объединить усилия вокруг глобального плана вакцинации", - отметил генсек.
Разработать глобальный план вакцинации, который объединил бы всех, кто обладает необходимой властью, научной экспертизой, производственными и финансовыми возможностями, Гутерреш предложил в феврале.
По его мнению, G20 имеет все возможности для создания экстренной рабочей группы для подготовки такого глобального плана вакцинации и координации его исполнения и финансирования. По словам генсека, рабочая группа сможет задействовать фармацевтические компании и ключевых игроков в данной индустрии и в сфере логистики.