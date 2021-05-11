https://ria.ru/20210511/vaktsinatsiya-1731706160.html

Власти Словакии заявили о подготовке к началу вакцинации "Спутником V"

Власти Словакии заявили о подготовке к началу вакцинации "Спутником V"

Вакцинация от коронавируса российским препаратом "Спутник V" в Словакии может начаться в ближайшие дни, заявил вице-премьер республики Игорь Матович. РИА Новости, 11.05.2021

2021-05-11T02:49

2021-05-11T02:49

2021-05-11T06:46

игорь матович

вакцина "спутник v"

российский фонд прямых инвестиций

the lancet

словакия

венгрия

прага

в мире

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Словакия учинила скандал, но все же решила начать вакцинацию "Спутником V"

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ПРАГА, 11 мая — РИА Новости. Вакцинация от коронавируса российским препаратом "Спутник V" в Словакии может начаться в ближайшие дни, заявил вице-премьер республики Игорь Матович.В связи с отсутствием в Словакии сертифицированных лабораторий 46 ампул из присланной первого марта партии вакцины передали для тестирования в Венгрию. Глава минздрава Словакии сообщил седьмого мая, что тесты завершились успешно и показали надежность вакцины.Первая партия "Спутника V" поступила в Словакию первого марта, вызвав политический скандал, поскольку ни на тот момент премьер Матович, ни занимавший пост главы минздрава Марек Крайчи не сообщили заранее об этом ни президенту Зузане Чапутовой, ни другим министрам.В правительстве выступали против закупки "Спутника V" до тех пор, пока его не одобрит европейский регулятор, шесть министров покинули кабинет и призвали к отставкам Матовича и Крайчи, что оба позднее и сделали. Реорганизованный состав кабмина утвердили первого апреля, Матович стал вице-премьером и министром финансов.Российская вакцина против коронавируса "Спутник V" одобрена уже в 64 странах с общим населением свыше 3,2 миллиарда человек. По количеству полученных одобрений государственными регуляторами "Спутник V" занимает второе место в мире. Эффективность вакцины составила 97,6% по результатам анализа данных 3,8 миллиона вакцинированных россиян, это выше, чем данные, опубликованные ранее медицинским журналом The Lancet (91,6%), сообщали ранее Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и НИЦ Гамалеи.

https://ria.ru/20210510/sputnik-1731666012.html

словакия

венгрия

прага

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игорь матович, вакцина "спутник v", российский фонд прямых инвестиций, the lancet, словакия, венгрия, прага, в мире