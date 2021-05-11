Власти Словакии заявили о подготовке к началу вакцинации "Спутником V"
02:49 11.05.2021 (обновлено: 06:46 11.05.2021)
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ПРАГА, 11 мая — РИА Новости. Вакцинация от коронавируса российским препаратом "Спутник V" в Словакии может начаться в ближайшие дни, заявил вице-премьер республики Игорь Матович.
В связи с отсутствием в Словакии сертифицированных лабораторий 46 ампул из присланной первого марта партии вакцины передали для тестирования в Венгрию. Глава минздрава Словакии сообщил седьмого мая, что тесты завершились успешно и показали надежность вакцины.
"После отличных результатов испытаний в сертифицированной лаборатории OMCL в Венгрии и после трех месяцев всяческих обструкций со стороны власть предержащих все идет к тому, что в ближайшие дни начнется вакцинация "Спутником V" и в Словакии. В минувшие выходные я договорился с российской стороной о том, что после тестирования "Спутника V" в лаборатории OMCL она согласна с началом прививок", — написал Матович.
Первая партия "Спутника V" поступила в Словакию первого марта, вызвав политический скандал, поскольку ни на тот момент премьер Матович, ни занимавший пост главы минздрава Марек Крайчи не сообщили заранее об этом ни президенту Зузане Чапутовой, ни другим министрам.
В правительстве выступали против закупки "Спутника V" до тех пор, пока его не одобрит европейский регулятор, шесть министров покинули кабинет и призвали к отставкам Матовича и Крайчи, что оба позднее и сделали. Реорганизованный состав кабмина утвердили первого апреля, Матович стал вице-премьером и министром финансов.
Российская вакцина против коронавируса "Спутник V" одобрена уже в 64 странах с общим населением свыше 3,2 миллиарда человек. По количеству полученных одобрений государственными регуляторами "Спутник V" занимает второе место в мире. Эффективность вакцины составила 97,6% по результатам анализа данных 3,8 миллиона вакцинированных россиян, это выше, чем данные, опубликованные ранее медицинским журналом The Lancet (91,6%), сообщали ранее Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и НИЦ Гамалеи.