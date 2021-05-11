https://ria.ru/20210511/vaktsina-1731859988.html

Власти Бахрейна одобрили экстренное применение вакцины "Спутник Лайт"

Власти Бахрейна одобрили экстренное применение вакцины "Спутник Лайт"

Королевство Бахрейн одобрило экстренное использование вакцины "Спутник Лайт", передает национальное агентство BNA. РИА Новости, 11.05.2021

2021-05-11T22:41

2021-05-11T22:41

2021-05-11T23:14

вакцина "спутник лайт"

коронавирус covid-19

коронавирусы

распространение коронавируса

бахрейн

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МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Королевство Бахрейн одобрило экстренное использование вакцины "Спутник Лайт", передает национальное агентство BNA.Согласно агентству, решение было принято государственным управлением в сфере здравоохранения королевства на основе данных о вакцине и исследований, доказавших ее высокую эффективность.В феврале королевство зарегистрировало российскую вакцину против коронавируса "Спутник V" в рамках ускоренной процедуры.

бахрейн

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вакцина "спутник лайт", коронавирус covid-19, коронавирусы, бахрейн