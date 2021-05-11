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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210511/vaktsina-1731815892.html
Первая партия "ЭпиВакКороны" поступила в Калининградскую область
Первая партия "ЭпиВакКороны" поступила в Калининградскую область
Первая партия вакцины от коронавируса "ЭпиВакКорона", разработанной научным центром "Вектор", поступила в Калининградскую область, сообщила пресс-служба... РИА Новости, 11.05.2021
2021-05-11T17:17
2021-05-11T17:17
распространение коронавируса
вакцинация россиян от covid-19
коронавирус covid-19
здоровье - общество
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
калининградская область
общество
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КАЛИНИНГРАД, 11 мая - РИА Новости. Первая партия вакцины от коронавируса "ЭпиВакКорона", разработанной научным центром "Вектор", поступила в Калининградскую область, сообщила пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора."В Калининградскую область начала поступать вакцина "ЭпиВакКорона". Вакцина разработана научным центром "Вектор" Роспотребнадзора. Хранится при стандартной температуре плюс 2 - плюс 8. Объем первой партии вакцины, поступившей для распределения по медицинским организациям области, - 810 доз", - говорится в сообщении.В управлении отметили, что вакцина полностью синтетическая, не содержит живого вируса, подходит людям с хроническими и аллергическими заболеваниями, а также для ревакцинации после других вакцин и для вакцинации людей, переболевших COVID-19.По данным регионального штаба по контролю за новой коронавирусной инфекцией, всего в регион с населением чуть больше 1 миллиона жителей поступило 129 859 комплектов доз вакцины от коронавируса "Гам-КОВИД-Вак" (торговая марка "Спутник V"). Привиты почти 95,3 тысячи человек, из них около 68 тысяч - двукратно.С начала пандемии на COVID-19 в Калининградской области обследовали 672 тысячи человек, из них выявлено 32,4 тысячи случаев заражения, почти 31 тысяча человек выздоровели, умерли 495, остаются под медицинским наблюдением 2 тысячи человек.
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вакцинация россиян от covid-19, коронавирус covid-19, здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), калининградская область, общество

Первая партия "ЭпиВакКороны" поступила в Калининградскую область

17:17 11.05.2021
 
© РИА Новости / Алексей ФилипповВид с борта вертолета на кафедральный собор Христа Спасителя и площадь Победы в Калининграде
Вид с борта вертолета на кафедральный собор Христа Спасителя и площадь Победы в Калининграде - РИА Новости, 1920, 11.05.2021
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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КАЛИНИНГРАД, 11 мая - РИА Новости. Первая партия вакцины от коронавируса "ЭпиВакКорона", разработанной научным центром "Вектор", поступила в Калининградскую область, сообщила пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора.
"В Калининградскую область начала поступать вакцина "ЭпиВакКорона". Вакцина разработана научным центром "Вектор" Роспотребнадзора. Хранится при стандартной температуре плюс 2 - плюс 8. Объем первой партии вакцины, поступившей для распределения по медицинским организациям области, - 810 доз", - говорится в сообщении.
Упаковка инъекционных препаратов шприц-доза вакцины ЭпиВакКорона для профилактики COVID-19 - РИА Новости, 1920, 07.05.2021
7 мая, 21:14Распространение коронавируса
В регионы отправили около миллиона доз вакцины "ЭпиВакКорона"
В управлении отметили, что вакцина полностью синтетическая, не содержит живого вируса, подходит людям с хроническими и аллергическими заболеваниями, а также для ревакцинации после других вакцин и для вакцинации людей, переболевших COVID-19.
По данным регионального штаба по контролю за новой коронавирусной инфекцией, всего в регион с населением чуть больше 1 миллиона жителей поступило 129 859 комплектов доз вакцины от коронавируса "Гам-КОВИД-Вак" (торговая марка "Спутник V"). Привиты почти 95,3 тысячи человек, из них около 68 тысяч - двукратно.
С начала пандемии на COVID-19 в Калининградской области обследовали 672 тысячи человек, из них выявлено 32,4 тысячи случаев заражения, почти 31 тысяча человек выздоровели, умерли 495, остаются под медицинским наблюдением 2 тысячи человек.
 
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