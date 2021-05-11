https://ria.ru/20210511/vaktsina-1731815892.html

Первая партия "ЭпиВакКороны" поступила в Калининградскую область

Первая партия "ЭпиВакКороны" поступила в Калининградскую область

Первая партия вакцины от коронавируса "ЭпиВакКорона", разработанной научным центром "Вектор", поступила в Калининградскую область, сообщила пресс-служба... РИА Новости, 11.05.2021

2021-05-11T17:17

2021-05-11T17:17

2021-05-11T17:17

распространение коронавируса

вакцинация россиян от covid-19

коронавирус covid-19

здоровье - общество

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

калининградская область

общество

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КАЛИНИНГРАД, 11 мая - РИА Новости. Первая партия вакцины от коронавируса "ЭпиВакКорона", разработанной научным центром "Вектор", поступила в Калининградскую область, сообщила пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора."В Калининградскую область начала поступать вакцина "ЭпиВакКорона". Вакцина разработана научным центром "Вектор" Роспотребнадзора. Хранится при стандартной температуре плюс 2 - плюс 8. Объем первой партии вакцины, поступившей для распределения по медицинским организациям области, - 810 доз", - говорится в сообщении.В управлении отметили, что вакцина полностью синтетическая, не содержит живого вируса, подходит людям с хроническими и аллергическими заболеваниями, а также для ревакцинации после других вакцин и для вакцинации людей, переболевших COVID-19.По данным регионального штаба по контролю за новой коронавирусной инфекцией, всего в регион с населением чуть больше 1 миллиона жителей поступило 129 859 комплектов доз вакцины от коронавируса "Гам-КОВИД-Вак" (торговая марка "Спутник V"). Привиты почти 95,3 тысячи человек, из них около 68 тысяч - двукратно.С начала пандемии на COVID-19 в Калининградской области обследовали 672 тысячи человек, из них выявлено 32,4 тысячи случаев заражения, почти 31 тысяча человек выздоровели, умерли 495, остаются под медицинским наблюдением 2 тысячи человек.

https://ria.ru/20210507/vaktsina-1731441890.html

калининградская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вакцинация россиян от covid-19, коронавирус covid-19, здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), калининградская область, общество