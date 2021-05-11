https://ria.ru/20210511/vaktsina-1731788677.html

Активисты приковали себя к дверям офиса AstraZeneca в Великобритании

Активисты приковали себя к дверям офиса AstraZeneca в Великобритании

Активисты приковали себя цепями к дверям офиса фармацевтической компании AstraZeneca в Кембридже, сообщили организаторы акции - объединение Global Justice Now. РИА Новости, 11.05.2021

2021-05-11T15:06

2021-05-11T15:06

2021-05-11T15:06

распространение коронавируса

astrazeneca

оксфордский университет

великобритания

кембридж (массачусетс)

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/02/0b/1597000331_0:140:3078:1871_1920x0_80_0_0_8101aeb9617d3e56da344813b0ab9519.jpg

ЛОНДОН, 11 мая - РИА Новости, Денис Ворошилов. Активисты приковали себя цепями к дверям офиса фармацевтической компании AstraZeneca в Кембридже, сообщили организаторы акции - объединение Global Justice Now.Протестующие выступают за равный доступ к вакцинам для всех людей, а также за отказ компаний от патентных прав на вакцины от коронавируса. В Twitter Global Justice Now опубликовало видео, на которых видно, что у входа в офис AstraZeneca собрались около 15 человек: двое забрались на крышу подъезда с плакатом, шестеро бьют в барабаны и еще несколько человек сидят у дверей подъезда."Ученые в Оксфордском университете, вузе финансируемом обществом, разработали эту спасающую жизни вакцину с помощью исследований и процесса, который был на 97% профинансирован общественными средствами. К полученной вакцине должны иметь доступ все, но AstraZeneca завладела ей и приватизировала ее. Британия пользуется всеми преимуществами высокоэффективных вакцин, они доступны, однако люди в бедных странах умирают тысячами от COVID-19", - говорится в заявлении директора Global Justice Now Ника Дирдена.Власти Великобритании начали массовую вакцинацию населения в первых числах декабря 2020 года. Прививку от коронавируса делают бесплатно, получить ее могут все, кто проживает в стране, в том числе иностранцы, находящиеся по долгосрочным визам, и даже нелегальные мигранты. В настоящее время началась вакцинация тех, кому больше 35 лет. Первую дозу прививки получили три четверти совершеннолетнего населения страны, обеими дозами привиты более одной трети жителей. С сентября власти начнут вакцинацию жителей третьей, "усиливающей" дозой прививки, которая должна оградить людей от новых штаммов коронавируса.

https://ria.ru/20210510/vaktsiny-1731658535.html

https://ria.ru/20210510/ogranicheniya-1731683704.html

великобритания

кембридж (массачусетс)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

astrazeneca , оксфордский университет, великобритания, кембридж (массачусетс), в мире