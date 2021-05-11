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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210511/vaktsina-1731788677.html
Активисты приковали себя к дверям офиса AstraZeneca в Великобритании
Активисты приковали себя к дверям офиса AstraZeneca в Великобритании
Активисты приковали себя цепями к дверям офиса фармацевтической компании AstraZeneca в Кембридже, сообщили организаторы акции - объединение Global Justice Now. РИА Новости, 11.05.2021
2021-05-11T15:06
2021-05-11T15:06
распространение коронавируса
astrazeneca
оксфордский университет
великобритания
кембридж (массачусетс)
в мире
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ЛОНДОН, 11 мая - РИА Новости, Денис Ворошилов. Активисты приковали себя цепями к дверям офиса фармацевтической компании AstraZeneca в Кембридже, сообщили организаторы акции - объединение Global Justice Now.Протестующие выступают за равный доступ к вакцинам для всех людей, а также за отказ компаний от патентных прав на вакцины от коронавируса. В Twitter Global Justice Now опубликовало видео, на которых видно, что у входа в офис AstraZeneca собрались около 15 человек: двое забрались на крышу подъезда с плакатом, шестеро бьют в барабаны и еще несколько человек сидят у дверей подъезда."Ученые в Оксфордском университете, вузе финансируемом обществом, разработали эту спасающую жизни вакцину с помощью исследований и процесса, который был на 97% профинансирован общественными средствами. К полученной вакцине должны иметь доступ все, но AstraZeneca завладела ей и приватизировала ее. Британия пользуется всеми преимуществами высокоэффективных вакцин, они доступны, однако люди в бедных странах умирают тысячами от COVID-19", - говорится в заявлении директора Global Justice Now Ника Дирдена.Власти Великобритании начали массовую вакцинацию населения в первых числах декабря 2020 года. Прививку от коронавируса делают бесплатно, получить ее могут все, кто проживает в стране, в том числе иностранцы, находящиеся по долгосрочным визам, и даже нелегальные мигранты. В настоящее время началась вакцинация тех, кому больше 35 лет. Первую дозу прививки получили три четверти совершеннолетнего населения страны, обеими дозами привиты более одной трети жителей. С сентября власти начнут вакцинацию жителей третьей, "усиливающей" дозой прививки, которая должна оградить людей от новых штаммов коронавируса.
https://ria.ru/20210510/vaktsiny-1731658535.html
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astrazeneca , оксфордский университет, великобритания, кембридж (массачусетс), в мире

Активисты приковали себя к дверям офиса AstraZeneca в Великобритании

15:06 11.05.2021
 
© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкВакцина от коронавируса британо-шведской компании AstraZeneca и Оксфордского университета
Вакцина от коронавируса британо-шведской компании AstraZeneca и Оксфордского университета - РИА Новости, 1920, 11.05.2021
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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ЛОНДОН, 11 мая - РИА Новости, Денис Ворошилов. Активисты приковали себя цепями к дверям офиса фармацевтической компании AstraZeneca в Кембридже, сообщили организаторы акции - объединение Global Justice Now.
Протестующие выступают за равный доступ к вакцинам для всех людей, а также за отказ компаний от патентных прав на вакцины от коронавируса. В Twitter Global Justice Now опубликовало видео, на которых видно, что у входа в офис AstraZeneca собрались около 15 человек: двое забрались на крышу подъезда с плакатом, шестеро бьют в барабаны и еще несколько человек сидят у дверей подъезда.
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"Ученые в Оксфордском университете, вузе финансируемом обществом, разработали эту спасающую жизни вакцину с помощью исследований и процесса, который был на 97% профинансирован общественными средствами. К полученной вакцине должны иметь доступ все, но AstraZeneca завладела ей и приватизировала ее. Британия пользуется всеми преимуществами высокоэффективных вакцин, они доступны, однако люди в бедных странах умирают тысячами от COVID-19", - говорится в заявлении директора Global Justice Now Ника Дирдена.
Власти Великобритании начали массовую вакцинацию населения в первых числах декабря 2020 года. Прививку от коронавируса делают бесплатно, получить ее могут все, кто проживает в стране, в том числе иностранцы, находящиеся по долгосрочным визам, и даже нелегальные мигранты. В настоящее время началась вакцинация тех, кому больше 35 лет. Первую дозу прививки получили три четверти совершеннолетнего населения страны, обеими дозами привиты более одной трети жителей. С сентября власти начнут вакцинацию жителей третьей, "усиливающей" дозой прививки, которая должна оградить людей от новых штаммов коронавируса.
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Распространение коронавирусаAstraZenecaОксфордский университетВеликобританияКембридж (Массачусетс)В мире
 
 
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