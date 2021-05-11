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Распространение коронавируса
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Российская вакцина "Спутник Лайт" получит цифровую маркировку
Российская вакцина "Спутник Лайт" получит цифровую маркировку
Российская вакцина "Спутник Лайт" от коронавируса будет защищена от подделок при помощи системы цифровой маркировки, говорится в сообщении Центра развития... РИА Новости, 11.05.2021
2021-05-11T10:41
2021-05-11T10:41
распространение коронавируса
вакцина "спутник v"
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
общество
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МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Российская вакцина "Спутник Лайт" от коронавируса будет защищена от подделок при помощи системы цифровой маркировки, говорится в сообщении Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ, оператор системы цифровой маркировки)."Все производимые для российских пациентов однокомпонентные вакцины "Спутник Лайт" будут снабжены цифровой маркировкой. Уникальный код маркировки в формате Data Matrix будет нанесен на клапан каждой упаковки. Это обеспечит строгий контроль движения не просто партии, а каждой упаковки, а также защитит ее от подделки и обезопасит население", - говорится в сообщении.Центр указывает, что маркировка обеспечивает строгую прослеживаемость вакцины от производства до конкретного медицинского учреждения. При этом код маркировки позволяет отследить происхождение вакцины и получить информацию о ее статусе на каждом участке пути."Информация из системы "Честный знак" позволяет прогнозировать и отслеживать достаточность комплектов вакцин, что важно для начала вакцинации в поликлинике или прививочном пункте. Аналогичные правила действуют и для других вакцин для профилактики коронавирусной инфекции COVID-2019", - добавляется в сообщении.Однокомпонентная вакцина "Спутник Лайт" зарегистрирована в России в начале мая, ее эффективность составила 79,4%, что выше, чем у многих вакцин, требующих двух уколов. Препарат "Спутник Лайт" - это первый компонент вакцины "Спутник V". Он эффективен против всех новых штаммов коронавируса. Серьезных нежелательных явлений после иммунизации препаратом "Спутник Лайт" не зарегистрировано.
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вакцина "спутник v", коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, общество

Российская вакцина "Спутник Лайт" получит цифровую маркировку

10:41 11.05.2021
 
© Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) / Перейти в фотобанкУпаковка однокомпонентной вакцины "Спутник Лайт"
Упаковка однокомпонентной вакцины Спутник Лайт - РИА Новости, 1920, 11.05.2021
© Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ)
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МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Российская вакцина "Спутник Лайт" от коронавируса будет защищена от подделок при помощи системы цифровой маркировки, говорится в сообщении Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ, оператор системы цифровой маркировки).
"Все производимые для российских пациентов однокомпонентные вакцины "Спутник Лайт" будут снабжены цифровой маркировкой. Уникальный код маркировки в формате Data Matrix будет нанесен на клапан каждой упаковки. Это обеспечит строгий контроль движения не просто партии, а каждой упаковки, а также защитит ее от подделки и обезопасит население", - говорится в сообщении.
Центр указывает, что маркировка обеспечивает строгую прослеживаемость вакцины от производства до конкретного медицинского учреждения. При этом код маркировки позволяет отследить происхождение вакцины и получить информацию о ее статусе на каждом участке пути.
"Информация из системы "Честный знак" позволяет прогнозировать и отслеживать достаточность комплектов вакцин, что важно для начала вакцинации в поликлинике или прививочном пункте. Аналогичные правила действуют и для других вакцин для профилактики коронавирусной инфекции COVID-2019", - добавляется в сообщении.
Сравнение вакцин Спутник V и Спутник Лайт - РИА Новости, 1920, 06.05.2021
6 мая, 16:40Инфографика
Сравнение вакцин "Спутник V" и "Спутник Лайт"
Однокомпонентная вакцина "Спутник Лайт" зарегистрирована в России в начале мая, ее эффективность составила 79,4%, что выше, чем у многих вакцин, требующих двух уколов. Препарат "Спутник Лайт" - это первый компонент вакцины "Спутник V". Он эффективен против всех новых штаммов коронавируса. Серьезных нежелательных явлений после иммунизации препаратом "Спутник Лайт" не зарегистрировано.
 
Распространение коронавирусаВакцина "Спутник V"Коронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияОбщество
 
 
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