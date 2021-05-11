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Российская вакцина "Спутник Лайт" получит цифровую маркировку
Российская вакцина "Спутник Лайт" получит цифровую маркировку
Российская вакцина "Спутник Лайт" от коронавируса будет защищена от подделок при помощи системы цифровой маркировки, говорится в сообщении Центра развития... РИА Новости, 11.05.2021
2021-05-11T10:41
2021-05-11T10:41
2021-05-11T10:41
распространение коронавируса
вакцина "спутник v"
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
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общество
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МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Российская вакцина "Спутник Лайт" от коронавируса будет защищена от подделок при помощи системы цифровой маркировки, говорится в сообщении Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ, оператор системы цифровой маркировки)."Все производимые для российских пациентов однокомпонентные вакцины "Спутник Лайт" будут снабжены цифровой маркировкой. Уникальный код маркировки в формате Data Matrix будет нанесен на клапан каждой упаковки. Это обеспечит строгий контроль движения не просто партии, а каждой упаковки, а также защитит ее от подделки и обезопасит население", - говорится в сообщении.Центр указывает, что маркировка обеспечивает строгую прослеживаемость вакцины от производства до конкретного медицинского учреждения. При этом код маркировки позволяет отследить происхождение вакцины и получить информацию о ее статусе на каждом участке пути."Информация из системы "Честный знак" позволяет прогнозировать и отслеживать достаточность комплектов вакцин, что важно для начала вакцинации в поликлинике или прививочном пункте. Аналогичные правила действуют и для других вакцин для профилактики коронавирусной инфекции COVID-2019", - добавляется в сообщении.Однокомпонентная вакцина "Спутник Лайт" зарегистрирована в России в начале мая, ее эффективность составила 79,4%, что выше, чем у многих вакцин, требующих двух уколов. Препарат "Спутник Лайт" - это первый компонент вакцины "Спутник V". Он эффективен против всех новых штаммов коронавируса. Серьезных нежелательных явлений после иммунизации препаратом "Спутник Лайт" не зарегистрировано.
https://ria.ru/20210506/sputniklayt-1730102886.html
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РИА Новости
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РИА Новости
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вакцина "спутник v", коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, общество
МОСКВА, 11 мая - РИА Новости.
Российская вакцина "Спутник Лайт"
от коронавируса будет защищена от подделок при помощи системы цифровой маркировки, говорится в сообщении Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ, оператор системы цифровой маркировки).
"Все производимые для российских пациентов однокомпонентные вакцины "Спутник Лайт" будут снабжены цифровой маркировкой. Уникальный код маркировки в формате Data Matrix будет нанесен на клапан каждой упаковки. Это обеспечит строгий контроль движения не просто партии, а каждой упаковки, а также защитит ее от подделки и обезопасит население", - говорится в сообщении.
Центр указывает, что маркировка обеспечивает строгую прослеживаемость вакцины от производства до конкретного медицинского учреждения. При этом код маркировки позволяет отследить происхождение вакцины и получить информацию о ее статусе на каждом участке пути.
"Информация из системы "Честный знак" позволяет прогнозировать и отслеживать достаточность комплектов вакцин, что важно для начала вакцинации в поликлинике или прививочном пункте. Аналогичные правила действуют и для других вакцин для профилактики коронавирусной инфекции COVID-2019", - добавляется в сообщении.
Однокомпонентная вакцина "Спутник Лайт" зарегистрирована в России
в начале мая, ее эффективность составила 79,4%, что выше, чем у многих вакцин, требующих двух уколов. Препарат "Спутник Лайт" - это первый компонент вакцины "Спутник V". Он эффективен против всех новых штаммов коронавируса. Серьезных нежелательных явлений после иммунизации препаратом "Спутник Лайт" не зарегистрировано.