https://ria.ru/20210511/vaktsina-1731730929.html

Российская вакцина "Спутник Лайт" получит цифровую маркировку

Российская вакцина "Спутник Лайт" получит цифровую маркировку

Российская вакцина "Спутник Лайт" от коронавируса будет защищена от подделок при помощи системы цифровой маркировки, говорится в сообщении Центра развития... РИА Новости, 11.05.2021

2021-05-11T10:41

2021-05-11T10:41

2021-05-11T10:41

распространение коронавируса

вакцина "спутник v"

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/05/06/1731305645_0:36:777:473_1920x0_80_0_0_f6224973121bc42d62b3921c68713f3c.jpg

МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Российская вакцина "Спутник Лайт" от коронавируса будет защищена от подделок при помощи системы цифровой маркировки, говорится в сообщении Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ, оператор системы цифровой маркировки)."Все производимые для российских пациентов однокомпонентные вакцины "Спутник Лайт" будут снабжены цифровой маркировкой. Уникальный код маркировки в формате Data Matrix будет нанесен на клапан каждой упаковки. Это обеспечит строгий контроль движения не просто партии, а каждой упаковки, а также защитит ее от подделки и обезопасит население", - говорится в сообщении.Центр указывает, что маркировка обеспечивает строгую прослеживаемость вакцины от производства до конкретного медицинского учреждения. При этом код маркировки позволяет отследить происхождение вакцины и получить информацию о ее статусе на каждом участке пути."Информация из системы "Честный знак" позволяет прогнозировать и отслеживать достаточность комплектов вакцин, что важно для начала вакцинации в поликлинике или прививочном пункте. Аналогичные правила действуют и для других вакцин для профилактики коронавирусной инфекции COVID-2019", - добавляется в сообщении.Однокомпонентная вакцина "Спутник Лайт" зарегистрирована в России в начале мая, ее эффективность составила 79,4%, что выше, чем у многих вакцин, требующих двух уколов. Препарат "Спутник Лайт" - это первый компонент вакцины "Спутник V". Он эффективен против всех новых штаммов коронавируса. Серьезных нежелательных явлений после иммунизации препаратом "Спутник Лайт" не зарегистрировано.

https://ria.ru/20210506/sputniklayt-1730102886.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вакцина "спутник v", коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, общество