https://ria.ru/20210511/vaktsina-1731717681.html

В ООН призвали своих сотрудников прививаться "Спутником V"

В ООН призвали своих сотрудников прививаться "Спутником V"

ООН призывает своих сотрудников в странах, где идет вакцинация препаратом "Cпутник V", прививаться этой вакциной, заявил в интервью российским информационным... РИА Новости, 11.05.2021

2021-05-11T09:15

2021-05-11T09:15

2021-05-11T09:15

вакцина "спутник v"

антониу гутерреш

российский фонд прямых инвестиций

воз

оон

в мире

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ООН, 11 мая – РИА Новости. ООН призывает своих сотрудников в странах, где идет вакцинация препаратом "Cпутник V", прививаться этой вакциной, заявил в интервью российским информационным агентствам генсек организации Антониу Гутерреш."Мы, конечно, призываем сотрудников ООН, которые работают в странах, проводящих вакцинацию "Спутником", прививаться этой вакциной", - сказал Гутерреш.Ранее эксперт ВОЗ заявлял, что организация рассчитывает дать свою оценку безопасности российской вакцины "Спутник V" в конце июня или в июле."Спутник V" одобрен уже в 64 странах с общим населением свыше 3,2 миллиарда человек. По количеству полученных одобрений государственными регуляторами "Спутник V" занимает второе место в мире. Эффективность вакцины составила 97,6% по результатам анализа данных 3,8 миллиона вакцинированных россиян, это выше, чем данные, опубликованные ранее медицинским журналом The Lancet (91,6%), сообщали ранее Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и НИЦ Гамалеи.

https://ria.ru/20210506/sputniklayt-1730102886.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вакцина "спутник v", антониу гутерреш, российский фонд прямых инвестиций, воз, оон, в мире